6 objetos que nunca deberían quedar en el piso, según organizadores profesionales

Convertir el piso en depósito doméstico dificulta la limpieza y el orden. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No conviene convertir el piso en solución de almacenamiento en casa. Según House Beautiful, esa costumbre complica la limpieza, puede provocar tropiezos y expone las pertenencias al polvo, la humedad o incluso las plagas.

Cuando falta espacio en casa, resulta tentador dejar cosas en rincones, junto a la cama o al pie del armario. Aun así, ese recurso recarga visualmente las habitaciones y dificulta mantener el orden.

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Heather Aiello, fundadora y directora ejecutiva de The Organized You, recordó al medio citado que el piso es un espacio valioso dentro de la vivienda. Cuando los objetos acaban allí, añadió, los ambientes se perciben más desordenados y cuesta más conservarlos.

Acumular objetos en el suelo aumenta el riesgo de tropiezos en zonas de paso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista advirtió además que guardar cosas en el suelo puede entorpecer la limpieza y crear riesgos de tropiezo. Según explicó a la revista, también deja los objetos expuestos al polvo, la humedad o las plagas, según la zona de la vivienda.

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John Trosko, organizador profesional y propietario de OrganizingLA, coincidió en que el piso no debe funcionar como solución de guardado.

Contó a House Beautiful que una de las primeras cosas que observa al entrar en una casa es la cantidad de desorden acumulado en el suelo, algo que suele indicar falta de organización, sistemas insuficientes para contener las pertenencias o poco tiempo dedicado a despejar las pilas de objetos.

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Bolsos y ropa en el suelo se arrugan, acumulan suciedad y recargan el ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, estos son los seis tipos de objetos que, según ambos expertos, nunca deberían terminar en el suelo:

Ropa y bolsos Toallas y ropa de cama Papeles importantes Zapatos Electrónicos y recuerdos Artículos peligrosos, frágiles o perecederos

Qué guardar lejos del piso y por qué

Entre los artículos que más conviene mantener lejos del suelo están los de tela. Aiello señaló que bolsos y ropa acumulan polvo, se arrugan y hacen que cualquier estancia parezca desordenada, incluso si el resto está en orden.

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La experta añadió que, cuando la ropa se deja en el suelo, también resulta más difícil distinguir qué está limpio y qué está sucio. Trosko subrayó que esa advertencia vale en especial para toallas y ropa de cama.

Repisas, ganchos, cajones y contenedores con cierre protegen y simplifican el mantenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organizador relató que hace poco vació un armario principal y su cliente advirtió la suciedad que habían acumulado las toallas dobladas y la ropa de cama por haber permanecido en el suelo del armario. Como alternativa, recomendó guardarlas en una repisa elevada, en una bolsa protectora con cierre o dentro de un cajón protegido del polvo.

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Aiello incluyó otro grupo de objetos que, a su juicio, no deberían terminar en el suelo: los papeles importantes. Explicó que esos montones suelen multiplicarse con rapidez, alteran la sensación de orden en una habitación y facilitan la pérdida o el deterioro de documentos.

Para resolverlo, propuso un sistema sencillo de archivo, un organizador de escritorio o cajones asignados a los papeles de uso frecuente. También desaconsejó dejar zapatos en el piso, ya que suelen formar pilas cerca de la puerta o dentro de los armarios, y sugirió usar un organizador de calzado en la entrada o en el armario.

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El calzado apilado en la entrada o el armario se vuelve una fuente constante de desorden. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista también pidió evitar que aparatos electrónicos y recuerdos importantes queden directamente en el suelo, sobre todo en sótanos o garajes, donde la humedad puede convertirse en un problema. En su lugar, recomendó usar ganchos, repisas, cajas y otras soluciones que protejan las pertenencias y faciliten el mantenimiento de la casa.

Trosko sumó una advertencia ligada a la seguridad. Dijo que no conviene dejar en el suelo nada que alguien pueda patear o con lo que pueda tropezar, como zapatos, cestas de almacenaje, cajas de cartón, correo viejo, revistas resbaladizas o bolsas para donación.

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También aconsejó retirar cualquier objeto que obstaculice el paso de la aspiradora, la escoba o un robot aspirador. Y añadió, según el artículo de House Beautiful, que tampoco deben almacenarse en el suelo artículos peligrosos, frágiles o perecederos, como aceite de cocina, comida, latas de pintura, compras secas a granel o cualquier cosa guardada en una caja de cartón.

La idea central, según recogió el medio citado, es simple: el suelo no debería absorber lo que no encuentra lugar en casa. Cuando cada objeto tiene un sitio elevado, cerrado o delimitado, el espacio resulta más fácil de limpiar, más seguro y más sencillo de mantener.

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