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Receta de empanadas de lomo, rápida y fácil

La preparación combina cubos de carne tierna con cebolla, ajo y especias, suma huevo duro y aceitunas, y propone una cocción a 200 °C para lograr un relleno jugoso y una masa crocante

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Empanadas de lomo en una tabla de madera, algunas cortadas mostrando relleno de carne y cebolla. Se aprecian cuencos con chimichurri y pico de gallo.
Las empanadas de lomo salen del horno doradas y con un jugo perfumado que invade la casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma irresistible invade la casa cuando salen del horno, doradas y con su jugo perfumado: pocas cosas despiertan tanta expectativa como unas buenas empanadas de lomo recién hechas. El lomo, tierno y sabroso, transforma este clásico argentino en una minuta que siempre conquista, ideal para una comida rápida pero memorable.

En muchas provincias, las empanadas de carne son protagonistas de reuniones familiares, picadas y noches de fútbol. Cuando el relleno es de lomo, se vuelven una versión especial, típica de asados o celebraciones, pero tan fácil que podés prepararlas cualquier día de la semana.

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Receta de empanadas de lomo

Las empanadas de lomo son bocados rellenos de carne de lomo cortada en cubitos, salteada con cebolla, condimentos y huevo duro. Se arman en tapas de empanada y se cocinan al horno hasta que quedan doradas por fuera y jugosas por dentro.

Tiempo de preparación

Total: 40 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 300 gr de lomo sin hueso, cortado en cubos pequeños
  • 1 cebolla grande, finamente picada
  • 3 dientes de ajo machacados
  • 2 cucharadas de pasas de uva (opcional)
  • 1 cucharadita de ají molido
  • 1 cucharadita de pimentón
  • 1 cucharadita de comino molido
  • Sal y pimienta a gusto
  • 12 tapas para empanadas para horno
  • Aceitunas verdes (a gusto)
  • 2 huevos duros, cortados en octavos
  • Aceite de oliva (cantidad necesaria)
  • Agua (para sellar)
Una pila de trozos de lomo sin hueso cortado en cubos pequeños sobre una mesa de madera. Al fondo se aprecian tazones y una encimera de cocina.
La receta de empanadas de carne lleva 300 gramos de lomo sin hueso cortado en cubos pequeños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer empanadas de lomo, paso a paso

  1. Saltear la cebolla en aceite de oliva a fuego medio hasta que esté transparente.
  2. Agregar el ajo y rehogar 1 minuto más.
  3. Sumar el lomo y dorar bien por todos lados, sin sobrecocinar para que quede jugoso.
  4. Incorporar las pasas de uva, ají molido, pimentón, comino, sal y pimienta. Mezclar y retirar del fuego.
  5. Enfriar el relleno en la heladera para que tome cuerpo y las empanadas queden jugosas.
  6. Colocar una o dos cucharadas de relleno en el centro de cada tapa.
  7. Agregar 1 trozo de aceituna y huevo duro en cada una.
  8. Humedecer los bordes de la masa con un poco de agua, cerrar formando una media luna y hacer el repulgue tradicional.
  9. Pintar la superficie con un poco de leche para lograr buen color.
  10. Llevar a horno precalentado a 200 °C y cocinar de 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 12 empanadas (4 a 6 porciones, según si es entrada o plato principal).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180 kcal
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 20 gr
  • Proteínas: 9 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden freezar crudas o cocidas hasta 2 meses. Para recalentar, llevar al horno para recuperar crocancia.

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