Receta de empanadas de lomo, rápida y fácil

Las empanadas de lomo salen del horno doradas y con un jugo perfumado que invade la casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma irresistible invade la casa cuando salen del horno, doradas y con su jugo perfumado: pocas cosas despiertan tanta expectativa como unas buenas empanadas de lomo recién hechas. El lomo, tierno y sabroso, transforma este clásico argentino en una minuta que siempre conquista, ideal para una comida rápida pero memorable.

En muchas provincias, las empanadas de carne son protagonistas de reuniones familiares, picadas y noches de fútbol. Cuando el relleno es de lomo, se vuelven una versión especial, típica de asados o celebraciones, pero tan fácil que podés prepararlas cualquier día de la semana.

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Receta de empanadas de lomo

Las empanadas de lomo son bocados rellenos de carne de lomo cortada en cubitos, salteada con cebolla, condimentos y huevo duro. Se arman en tapas de empanada y se cocinan al horno hasta que quedan doradas por fuera y jugosas por dentro.

Tiempo de preparación

Total: 40 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

300 gr de lomo sin hueso, cortado en cubos pequeños

1 cebolla grande, finamente picada

3 dientes de ajo machacados

2 cucharadas de pasas de uva (opcional)

1 cucharadita de ají molido

1 cucharadita de pimentón

1 cucharadita de comino molido

Sal y pimienta a gusto

12 tapas para empanadas para horno

Aceitunas verdes (a gusto)

2 huevos duros, cortados en octavos

Aceite de oliva (cantidad necesaria)

Agua (para sellar)

La receta de empanadas de carne lleva 300 gramos de lomo sin hueso cortado en cubos pequeños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer empanadas de lomo, paso a paso

Saltear la cebolla en aceite de oliva a fuego medio hasta que esté transparente. Agregar el ajo y rehogar 1 minuto más. Sumar el lomo y dorar bien por todos lados, sin sobrecocinar para que quede jugoso. Incorporar las pasas de uva, ají molido, pimentón, comino, sal y pimienta. Mezclar y retirar del fuego. Enfriar el relleno en la heladera para que tome cuerpo y las empanadas queden jugosas. Colocar una o dos cucharadas de relleno en el centro de cada tapa. Agregar 1 trozo de aceituna y huevo duro en cada una. Humedecer los bordes de la masa con un poco de agua, cerrar formando una media luna y hacer el repulgue tradicional. Pintar la superficie con un poco de leche para lograr buen color. Llevar a horno precalentado a 200 °C y cocinar de 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 12 empanadas (4 a 6 porciones, según si es entrada o plato principal).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 180 kcal

Grasas: 8 gr

Carbohidratos: 20 gr

Proteínas: 9 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden freezar crudas o cocidas hasta 2 meses. Para recalentar, llevar al horno para recuperar crocancia.