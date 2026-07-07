Adele revoluciona la moda urbana: su inesperado outfit oversize y las claves de su estilo

Adele sorprendió a fanáticos y asistentes del paddock británico con una elección de vestuario que poco tiene que ver con los códigos tradicionales de la Fórmula 1.
La cantante británica apareció en el Gran Premio de Gran Bretaña con un conjunto cuya naturalidad y desenfado marcaron la diferencia entre los atuendos habituales de celebridades en este tipo de eventos.
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Ojotas de alta gama y una camiseta gráfica oversize se convirtieron en las piezas centrales de una imagen que redefinió la elegancia informal frente a los focos del automovilismo internacional.
La artista lució una camiseta de corte amplio, en tono oscuro, con un estampado que combinaba colores dorados y anaranjados. La prenda llevaba la inscripción “2023 Constructors’ World Champions” y la imagen de dos pilotos de Fórmula 1 junto a un monoplaza, un guiño directo al universo automovilístico y a la cultura pop de la velocidad.
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La camiseta, perteneciente a la colaboración Reiss x McLaren, no solo sumó actualidad al look, sino que también demostró la afinidad de Adele con los equipos británicos y su campeón más reciente, Lando Norris.
El atuendo incluía además unos pantalones negros de corte recto, sandalias planas negras y una serie de accesorios cuidadosamente seleccionados. Un collar dorado con colgante rectangular y pendientes de aro dorados en gran tamaño aportaron un punto de sofisticación a la propuesta. Adele completó el conjunto con unas gafas de sol grandes, de montura negra y cristales ámbar.
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La elección de calzado generó especial atención. Adele optó por unas sandalias tipo ojota de la marca The Row, reconocidas por sus líneas minimalistas y materiales de alta calidad.
El modelo elegido pertenece a una colección que ha seducido a figuras como Kylie Jenner y Elle Fanning, pero que en manos de Adele adquirió un nuevo significado al combinarlo con una camiseta.
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Más looks de Adele: alfombra roja, gala y escenarios
Abrigo camel y look monocromático
El recorrido estilístico de Adele en los últimos años se ha caracterizado por su capacidad de adaptarse a contextos diversos sin perder cohesión visual. En una reciente aparición pública en Santa Monica, la cantante eligió un abrigo largo de paño color camel, de silueta amplia y hombros estructurados, acompañado de un suéter negro de cuello alto y pantalones negros de vestir de corte recto.
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El conjunto se completó con zapatos de tacón bajo en acabado mate y un bolso de mano rígido negro. El cabello, suelto y en ondas definidas, reforzó el aire sofisticado y atemporal del estilismo.
Vestido burdeos de terciopelo en alfombra roja
Para unos Premios Grammy 2023, optó por un vestido largo de terciopelo burdeos, con escote en “V” y volantes arquitectónicos en los hombros.
El diseño, ceñido en la parte superior y con falda de cola, resaltó su figura y aportó un enfoque clásico con detalles de alta costura. Los pendientes grandes de pedrería y el cabello en ondas suaves completaron una imagen de elegancia tradicional.
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Vestido negro con transparencias y aplicaciones brillantes
Para los Grammy 2022, la cantante eligió un vestido negro de terciopelo con transparencias. La prenda presentaba una capa de tul decorada con aplicaciones brillantes que cubría los hombros y caía sobre la espalda, aportando destellos sutiles y líneas depuradas. El cabello, peinado hacia un lado, y un maquillaje de ojos intenso cerraron la propuesta.
Vestido verde oliva con texturas y pedrería
En los Premios Grammy de 2017, se dejó ver con un vestido verde oliva de manga larga, confeccionado en tejido plisado y con aplicaciones de pedrería en el corsé y las mangas.
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El diseño sumaba detalles geométricos y una falda fluida, mientras el cabello recogido en un moño alto y los pendientes dorados aportaban un efecto estructurado y elegante.
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