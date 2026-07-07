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Adele revoluciona la moda urbana: su inesperado outfit oversize y las claves de su estilo

La cantante sorprendió en el Gran Premio de Gran Bretaña al elegir prendas relajadas y accesorios distintivos que desafiaron los códigos habituales

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Adele combina ojotas minimalistas de The Row con una camiseta gráfica oversize de la colaboración Reiss x McLaren (Splash News/The Grosby Group)
Adele combina ojotas minimalistas de The Row con una camiseta gráfica oversize de la colaboración Reiss x McLaren (Splash News/The Grosby Group)

Adele sorprendió a fanáticos y asistentes del paddock británico con una elección de vestuario que poco tiene que ver con los códigos tradicionales de la Fórmula 1.

La cantante británica apareció en el Gran Premio de Gran Bretaña con un conjunto cuya naturalidad y desenfado marcaron la diferencia entre los atuendos habituales de celebridades en este tipo de eventos.

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Ojotas de alta gama y una camiseta gráfica oversize se convirtieron en las piezas centrales de una imagen que redefinió la elegancia informal frente a los focos del automovilismo internacional.

La artista lució una camiseta de corte amplio, en tono oscuro, con un estampado que combinaba colores dorados y anaranjados. La prenda llevaba la inscripción “2023 Constructors’ World Champions” y la imagen de dos pilotos de Fórmula 1 junto a un monoplaza, un guiño directo al universo automovilístico y a la cultura pop de la velocidad.

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Adele lleva el estilo de la alfombra roja al paddock con un giro inesperado (PA Images)
Adele lleva el estilo de la alfombra roja al paddock con un giro inesperado (PA Images)

La camiseta, perteneciente a la colaboración Reiss x McLaren, no solo sumó actualidad al look, sino que también demostró la afinidad de Adele con los equipos británicos y su campeón más reciente, Lando Norris.

El atuendo incluía además unos pantalones negros de corte recto, sandalias planas negras y una serie de accesorios cuidadosamente seleccionados. Un collar dorado con colgante rectangular y pendientes de aro dorados en gran tamaño aportaron un punto de sofisticación a la propuesta. Adele completó el conjunto con unas gafas de sol grandes, de montura negra y cristales ámbar.

La elección de calzado generó especial atención. Adele optó por unas sandalias tipo ojota de la marca The Row, reconocidas por sus líneas minimalistas y materiales de alta calidad.

El modelo elegido pertenece a una colección que ha seducido a figuras como Kylie Jenner y Elle Fanning, pero que en manos de Adele adquirió un nuevo significado al combinarlo con una camiseta.

Más looks de Adele: alfombra roja, gala y escenarios

Abrigo camel y look monocromático

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Adele combina ojotas minimalistas de The Row con una camiseta gráfica oversize de la colaboración Reiss x McLaren (Backgrid/The Grosby Group)

El recorrido estilístico de Adele en los últimos años se ha caracterizado por su capacidad de adaptarse a contextos diversos sin perder cohesión visual. En una reciente aparición pública en Santa Monica, la cantante eligió un abrigo largo de paño color camel, de silueta amplia y hombros estructurados, acompañado de un suéter negro de cuello alto y pantalones negros de vestir de corte recto.

El conjunto se completó con zapatos de tacón bajo en acabado mate y un bolso de mano rígido negro. El cabello, suelto y en ondas definidas, reforzó el aire sofisticado y atemporal del estilismo.

Vestido burdeos de terciopelo en alfombra roja

Adele apuesta por un vestido largo de terciopelo burdeos con escote en V y volantes estructurados en los hombros para una entrega de premios (REUTERS/Mike Blake)
Adele apuesta por un vestido largo de terciopelo burdeos con escote en V y volantes estructurados en los hombros para una entrega de premios (REUTERS/Mike Blake)

Para unos Premios Grammy 2023, optó por un vestido largo de terciopelo burdeos, con escote en “V” y volantes arquitectónicos en los hombros.

El diseño, ceñido en la parte superior y con falda de cola, resaltó su figura y aportó un enfoque clásico con detalles de alta costura. Los pendientes grandes de pedrería y el cabello en ondas suaves completaron una imagen de elegancia tradicional.

Vestido negro con transparencias y aplicaciones brillantes

En una gala, la artista luce un vestido negro de terciopelo con transparencias de tul y aplicaciones brillantes que caen sobre la espalda (Foto Joel C Ryan/Invision/AP)
En una gala, la artista luce un vestido negro de terciopelo con transparencias de tul y aplicaciones brillantes que caen sobre la espalda (Foto Joel C Ryan/Invision/AP)

Para los Grammy 2022, la cantante eligió un vestido negro de terciopelo con transparencias. La prenda presentaba una capa de tul decorada con aplicaciones brillantes que cubría los hombros y caía sobre la espalda, aportando destellos sutiles y líneas depuradas. El cabello, peinado hacia un lado, y un maquillaje de ojos intenso cerraron la propuesta.

Vestido verde oliva con texturas y pedrería

Sobre el escenario, Adele viste un diseño verde oliva plisado con pedrería en corsé y mangas, rematado con recogido alto y pendientes dorados (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)
Sobre el escenario, Adele viste un diseño verde oliva plisado con pedrería en corsé y mangas, rematado con recogido alto y pendientes dorados (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

En los Premios Grammy de 2017, se dejó ver con un vestido verde oliva de manga larga, confeccionado en tejido plisado y con aplicaciones de pedrería en el corsé y las mangas.

El diseño sumaba detalles geométricos y una falda fluida, mientras el cabello recogido en un moño alto y los pendientes dorados aportaban un efecto estructurado y elegante.

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