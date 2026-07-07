Tiene 18 años, no debutó en Primera, lo compró el Barcelona y es la sorpresa de Egipto: “Jugamos contra Argentina, no contra Messi”

Hamza Abdelkarim, nacido el 1 de enero de 2008 en El Cairo, se convirtió en el jugador más joven en debutar con Egipto en un Mundial, con 18 años y 165 días (Reuters/Jerome Miron)

Hamza Abdelkarim, el delantero de 18 años que no llegó a debutar en primera división en su país y fue comprado por el FC Barcelona en 1,5 millones de euros, se convirtió en uno de los nombres que más da que hablar en el Mundial 2026. Con la camiseta número 9 de Egipto, el chico de El Cairo que llegó a España cedido desde el Al Ahly en febrero pasado es una de las joyas egipcias que estará presente en Atlanta y se medirá ante la selección argentina en los octavos de final.

Los flashes del combinado de los “Faraones” apuntan, lógicamente, a Mohamed Salah y a Omar Marmoush. Pero hay una figura que gana terreno con cada partido: un adolescente que hace apenas unos meses disputaba la División de Honor del fútbol juvenil español y que hoy viste la camiseta de su selección en la cita más grande del planeta.

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La trayectoria de Abdelkarim es tan vertiginosa que cuesta seguirle el ritmo. Allá por noviembre pasado, todavía competía en el Mundial Sub-17 de Qatar con Egipto, donde anotó dos goles y repartió una asistencia en cuatro encuentros. Tres meses después, el Barcelona lo tenía en sus instalaciones. Y antes de que terminara la temporada, el seleccionador Hossam Hassan lo incluyó en la lista para el Mundial 2026 con la mayor, una convocatoria que pocos anticipaban y que el propio jugador recibió con una mezcla de euforia y determinación.

Según datos de Opta, Abdelkarim se convirtió en el jugador más joven en debutar con Egipto en un Mundial, con 18 años y 165 días. Lo hizo en el minuto 75 del empate 1-1 ante Bélgica, precisamente cuando Salah le cedió el lugar en el campo. "Un verdadero honor representar a mi país en este Mundial. Seguimos adelante“, escribió el delantero en su cuenta de Instagram tras aquel partido.

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La historia del crack egipcio

El seleccionador Hossam Hassan convocó a Abdelkarim al Mundial pese a su edad juvenil, tras seguir sus actuaciones en el Mundial Sub-17 de Qatar y en los partidos con el Barcelona (Reuters/Steven Bisig)

Hamza Mohamed Abdelkarim Selim nació el 1 de enero de 2008 en El Cairo y se formó en las divisiones inferiores del Al Ahly. Su ascenso fue tan rápido que se convirtió en el debutante más joven del club en todo el Siglo XXI.

Creció en el seno de una familia trabajadora, entre viajes en colectivo y entrenamientos al amanecer, con valores de esfuerzo y perseverancia que moldearon su carácter desde temprano.

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Su juego tiene tres rasgos que lo diferencian del nueve convencional. Primero, la movilidad entre líneas: no espera el balón parado, sino que busca el espacio entre el mediocampo y la defensa rival para generar desajustes. Segundo, la frialdad al definir, con facilidad para finalizar al primer toque. Y tercero, la capacidad de acelerar en espacios cortos, un rasgo que lo hace especialmente peligroso ante líneas defensivas altas.

Jordi Saucedo, arquero del Huesca que se enfrentó a él con el juvenil del Barcelona, lo describió en declaraciones a FIFA como “el típico delantero centro clásico, cuyo juego se basa en retener el balón, estar dentro del área y rematar a puerta”.

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El Barcelona ejecutó la opción de compra por 1,5 millones de euros, más cinco millones en variables, antes de que el delantero disputara un partido con la primera división egipcia (Crédito: Instagram / @hamzabdelkarim)

El Barcelona se adelantó al Feyenoord y lo incorporó en calidad de préstamo en febrero de 2026, con una opción de compra pactada con el Al Ahly.

Problemas burocráticos le impidieron jugar hasta marzo, pero en los 11 encuentros que disputó con el Juvenil A anotó ocho goles, entre ellos un triplete en apenas 15 minutos en una goleada por 9-0 ante Montecarlo.

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Ese rendimiento bastó para que el club catalán ejecutara la opción de compra: 1,5 millones de euros fijos más cinco millones en variables, según confirmó el propio Al Ahly.

De cara a la próxima temporada, todo indica que continuará su desarrollo en el Barça Atlètic, dirigido por Juliano Belletti.

Los elogios de Hansi Flick y el entrenador de Egipto

Abdelkarim anotó ocho goles en 11 partidos con el Juvenil A del Barcelona, entre ellos un triplete en 15 minutos ante Montecarlo, y convenció a los dirigentes culés de su contratación definitiva (Crédito: Instagram / @hamzabdelkarim)

El nombre de Abdelkarim ya resonaba en el cuerpo técnico del Barcelona antes de que terminara la temporada. Hansi Flick, entrenador del primer equipo culé, fue directo al respecto: “Estamos planeando la pretemporada y valorando la opción de traer caras nuevas de La Masía. Cuando Hamza vuelva del Mundial, veremos si es una opción para nosotros”, declaró el técnico alemán. Una señal de que el juvenil está en el radar del primer equipo, especialmente tras la salida de Robert Lewandowski.

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Quien ya tomó la decisión fue Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, que no dudó en incluirlo en la lista mundialista pese a su edad. "Hemos visto muchas cosas que nos gustan de Hamza: su personalidad, sus capacidades técnicas, su ambición. Ya estaba por encima de su nivel con los juveniles. Lo seguí en el Mundial Sub-17 y he visto todos sus partidos en el Barcelona. Cuando vino a trabajar con nosotros, me di cuenta de que es un jugador muy bueno para el fútbol egipcio".

En ese sentido, agregó: “Puede que sorprenda a algunos, pero tiene todas las cualidades. Lo demostró en el Barcelona, y cuando un jugador rinde en uno de los clubes más grandes del mundo, puede tener una influencia muy positiva en el fútbol egipcio, quizás incluso muy pronto", explicó Hassan.

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El delantero participó en los cuatro partidos de Egipto en el torneo, siempre como recambio y sin completar más de 15 minutos en ninguno. En el partido ante Brasil, durante los amistosos de preparación, terminó el encuentro y se intercambió la camiseta con Raphinha, otro jugador del Barcelona. Un detalle que, en el mundo del fútbol, dice bastante.

“Jugamos contra Argentina, no contra Messi”, la contundente frase en la previa del partido

Hamza Abdelkarim llegó al Mundial 2026 sin haber jugado un minuto en primera división en su país (Reuters/Maria Lysaker)

El martes 7 de julio, Abdelkarim y el resto de los “Faraones” tendrán enfrente a la selección argentina en los octavos de final del Mundial 2026, en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

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Cuando le remarcaron que se enfrentaría al gran ídolo del club en el que milita, el delantero fue tajante. “Jugamos contra Argentina, no contra Messi”, declaró en conversación con Mundo Deportivo.

Y fue más allá al hablar de lo que siente cada vez que pisa el campo: “Cuando entro al campo, hago lo que me hace feliz, así que no me importa lo que digan o hagan los demás fuera del terreno de juego. Por supuesto, mi atención está puesta en el campo“.

Sobre la influencia de Salah en el grupo, Abdelkarim fue elocuente: “No solo está conmigo, sino con todo el equipo. Intenta transmitirnos todas sus experiencias y nosotros, por supuesto, intentamos aprovecharlas. Tener una trayectoria como la de Salah es algo indescriptible; estar a su lado es un sueño y un honor para mí“, concluyó el delantero.