Del gol de Caniggia a Brasil a una dolorosa eliminación con Francia: la historia de Argentina en los octavos de final del Mundial

El recordado gol de Claudio Caniggia a Brasil en Italia 90

Una vez más Argentina está en los octavos de final de la Copa del Mundo. Hasta la edición pasada, era la primera instancia de mano a mano, que aquí fue suplantada por los 16avos. Luego de tres torneos (1974 - 1978 - 1982) en los que se disputaba una nueva fase de grupos luego de la inicial, la FIFA decidió instaurar los 8vos de final a partir de México ‘86. Desde aquel certamen disputado en tierras aztecas, nuestra selección llegó al menos hasta octavos en nueve de diez participaciones, con la conocida y dolorosa ausencia en Corea - Japón 2002. De aquí en adelante, un recorrido a modo de balance, que arroja seis triunfos, dos derrotas y apenas un empate, con posterior victoria por penales.

El primer eslabón de esta cadena tuvo lugar en la ciudad de Puebla el 16 de junio de 1986. Argentina había pasado con mucha solidez la fase de grupos, venciendo a Corea del Sur y Bulgaria y empatando con Italia. Enfrente tendría a Uruguay, reeditando el viejo clásico del Río de la Plata, que en Mundiales, no se daba desde la legendaria final de 1930. Los celestes habían sido la contracara, pasando como uno de los mejores terceros, con apenas dos puntos, producto de sendos empates frente a Alemania y Escocia. En el medio quedaba la estruendosa goleada sufrida ante Dinamarca por 6-1.

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Pedro Pasculli define ante Fernando Alvez marcado el único gol de la victoria ante Uruguay en 1986

Con un Maradona genial e iluminado, el cuadro de Carlos Bilardo fue el claro dominador desde el inicio, pero recién sobre el final de la primera etapa consiguió el gol por intermedio de Pedro Pablo Pasculli. En el complemento pudo marcar alguno más, pero le faltó puntería en los metros finales. La tarde pasó del sol al diluvio y Uruguay de espectador a protagonista, gracias a la entrada de Rubén Paz, ubicado casi como un puntero izquierdo, que tuvo en jaque a los jugadores argentinos. Fue un ajustado éxito como antesala del inolvidable partido frente a Inglaterra.

Otro clásico sudamericano esperaba en Turín el 24 de junio de 1990, pero la historia era diametralmente opuesta. Brasil había avanzado a paso firme, ganando los tres cotejos de su zona (Suecia - Costa Rica - Escocia), al tiempo que Argentina lo hizo como uno de los mejores terceros luego de caer ante Camerún, vencer a Unión Soviética e igualar con Rumania.

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La histórica gambeta de Claudio Caniggia ante Taffarel que significaba el triunfo frente a Brasil en 1990

Aquella tarde se dio uno de los partidos más increíbles de la historia. Era difícil de entender como Brasil no se fue al descanso con varios goles de ventaja, motivando la célebre (no) charla técnica de Bilardo en el entretiempo, donde no dio ninguna indicación y solo le pidió a sus muchachos que no se la pasaran más a los de amarillo. En una pierna, Maradona frotó la lámpara, los tres zagueros rivales salieron en línea y Caniggia hizo un pique exacto, para definir con un toque corto, luego de eludir a Taffarel, para decretar una de las victorias más festejadas de Argentina en los Mundiales.

Argentina llegó a la Copa del Mundo de 1994 envuelto en muchas dudas, sobre todo porque el rendimiento estaba cada vez más lejos de aquellos buenos equipos de Alfio Basile en 1991 y 1992. A eso se sumaba la inactividad de Diego Maradona, que no tenía club y solo entrenaba con la Selección. Sin embargo, al comenzar la competencia, las cosas cambiaron, y tanto ante Grecia (4-0), como frente a Nigeria (2-1), se consiguieron dos triunfos alentadores. Luego llegó el doping positivo, donde no solo a Diego le cortaron las piernas…

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El desconsuelo de los jugadores argentinos al perder con Rumania en 1994. En una semana, Argentina pasó de candidato a eliminado

Todo el equipo sintió el impacto y cayó en el cierre de la zona ante Bulgaria 2-0, que por la combinación de resultados, lo dejó como uno de los mejores terceros. En octavos de final el rival fue Rumania, el domingo 3 de julio en Los Ángeles. Sin Maradona ni Caniggia, lesionado, Basile apeló a la habilidad de un joven Ariel Ortega para desequilibrar en los metros finales, a la vez que sorprendió con la inclusión del Pepe Basualdo, para hacer marca personal sobre Hagi. Fue infructuosa, porque el crack rumano la rompió y fue la gran figura de la victoria por 3-2, que decretó una dolorosa y pronta eliminación de un equipo que apenas una semana antes, era uno de los grandes candidatos al título.

Francia ‘98 le deparó a la Selección el inédito escenario de tener que compartir el grupo con tres países debutantes. De menor a mayor y con altibajos, el elenco de Daniel Passarella les ganó a todos: Japón 1-0, Jamaica 5-0 y Croacia 1-0, por lo que finalizó en el primer puesto. El cruce de octavos marcaba que debía ser ante el segundo de la zona G, que fue ganada por Rumania, escoltado por Inglaterra.

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Carlos Roa detiene el penal de Batty, decisivo para avanzar en Francia 1998

Era el reencuentro mundialista con ellos luego de México ‘86, en la ciudad de Saint Etienne el 30 de junio. Fue un partidazo, de ida y vuelta, con permanentes variantes en el marcador. Los goleadores de ambos (Batistuta y Shearer) marcaron de penal. Michael Owen convirtió un golazo tras una lucida maniobra individual y el empate llegó con la recordada conquista de Zanetti, tras una jugada trabajada de pelota parada. Luego fue expulsado Beckhan y se llegó a los penales, donde Roa fue clave al atajar los remates de Ince y Batty.

El Mundial 2002 será por siempre un dolor para el fútbol argentino. Marcelo Bielsa siguió dos años más en el cargo y en septiembre de 2004 fue reemplazado por José Pekerman, que armó un muy buen equipo, con varios futbolistas que ya habían sido campeones juveniles con él en 1995, 1997 y 2001, más otros excelentes jugadores y la aparición de un tal Lionel Messi.

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Maxi Rodríguez ya sacó el remate frente a México que se convertirá en uno de los mejores goles de Argentina en los Mundiales, asegurando el pase a cuartos de final en 2006

Pasó primero en el grupo luego de superar a Costa de Marfil 2-1, Serbia y Montenegro 6-0 (debut con gol de Lionel en Copas del Mundo) y empatar con Holanda 0-0. El cruce de octavos de final fue un partido durísimo ante México en Leipzig el 24 de junio, que comenzó perdiendo con el tanto de Márquez, pero que enseguida igualó por intermedio de Borgetti en contra (aunque en principio pareció de Hernán Crespo). No se sacaron diferencias y fueron al alargue, donde Maxi Rodríguez dejó para la historia uno de los mejores goles de la selección en los Mundiales, luego de pararla con el pecho, entrarle de aire y clavarla en el ángulo.

La eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010 no fue tranquila para la selección nacional. Alfio Basile debió irse luego de la primera rueda siendo suplantado por Diego Maradona, que tampoco logró armar un conjunto confiable, clasificando recién en la última fecha ante Uruguay. Ya en la Copa del Mundo la historia fue distinta, ganando con autoridad sus tres partidos: Nigeria 1-0, Corea del Sur 4-1 y Grecia 2-0.

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Al igual que en la edición anterior, México fue el adversario en los octavos de final, el 27 de junio en Johannesburgo, pero a diferencia de aquel, fue un encuentro donde Argentina se mostró superior desde el comienzo, como lo decretó el 3-1 final con dos goles de Tevez y uno de Higuaín. Lamentablemente, el paso siguiente fue idéntico a 2006: eliminado por Alemania.

Ángel di María celebra su gol, sobre el final del alargue, para derrotar 1-0 a Suiza en Brasil 2014

Había mucha ilusión para 2014. No solo por el buen momento del equipo, con un Messi espectacular, sino por la serena y confiable conducción de Alejandro Sabella y el hecho de disputarse en Brasil, que le daba un plus motivacional. El equipo atravesó la fase de grupos con algunas dudas, sobre todo en la ajustada victoria ante Irán, destrabada con un golazo del 10, a pocos minutos del final.

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En el horizonte de los octavos de final se asomaba Suiza, el 1 de julio en Sao Paulo. Fue mucho más parejo de los que podía suponerse, donde los europeos tuvieron varias chances, que no se concretaron por falta de puntería y las apariciones de Chiquito Romero. Cuando la historia parecía encaminarse a los penales, Messi habilitó a Di María, entrando por derecha, que definió de zurda y de primera, para ponerla en un rincón. Pero no fue el fin del sufrimiento, porque en la jugada posterior, Suiza tuvo el empate, con un cabezazo de Dzemaili, que se estrelló en la base del palo. El rebote le pegó en la pierna y salió al lado del poste. Con mucho padecimiento, Argentina estaba en los cuartos de final

A partir de la final perdida con Alemania en Brasil, la selección entró en una turbulencia permanente, con muchas situaciones complejas, como el fallecimiento de Julio Grondona, el cambio de entrenadores y las dos finales de Copa América perdidas ante Chile. Cuando faltaba un año para el Mundial 2018, se designó a Jorge Sampaoli, que logró la clasificación de manera angustiosa y con rumores de poca comunicación con el plantel.

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El saludo de Messi y Mbappé. Triste y temprano final para Argentina en Rusia 2018

Todo se fue confirmando a medida que pasaban los días de convivencia en Rusia. Y el mal momento se derramó sobre el campo de juego, con un equipo que no sabía a qué jugaba. Al sorprendente empate con Islandia (penal atajado a Messi incluido), lo siguió una clara derrota con Croacia 3-0. Le ganó a Nigeria en la fecha final, pero estiró la agonía. En los octavos, el 30 de junio en Kazán, pese a estar 2-1 sobre Francia, nunca dio la sensación que podía ganar. El 3-4 final sentenció una historia que arrancó mal y terminó peor.

La cara inversa de la moneda fue Qatar 2022. Argentina llegó en paz, con un trabajo serio y coherente de Lionel Scaloni, acompañado por un extenso invicto. Sin embargo, los viejos fantasmas sobrevolaron cuando en el debut llegó la sorprendente caída frente a Arabia Saudita. Ese grupo estaba listo para todo y con autoridad y buen juego, superó a México y Polonia para avanzar a los octavos de final.

El 3 de diciembre en Rayán, esperaba Australia, que se había ganado el lugar como segundo del grupo, detrás de Francia, al superar en la fecha final a Dinamarca. Los goles de Messi y Julián Álvarez parecían dar tranquilidad, pero una pelota que se iba afuera se desvió en Enzo Fernández, marcó el descuento y encendió las alarmas, que sonaban muy fuertes sobre el final, cuando Dibu Martínez realizó una de sus grandes atajadas, evitando el empate.

Ahora, nuevamente frente a los octavos de final. Pasado el inmenso susto de Cabo Verde, llega Egipto, con pocos antecedentes entre ambos. Para Argentina será su incursión número 10 en esta instancia de Copas del Mundo. Y ojalá asistamos a una nueva y maravillosa función del 10 para sellar el pasaporte a los cuartos de final.