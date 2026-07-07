Así es la gastronomía egipcia: los cuatro platos típicos del rival de Argentina en el Mundial

La cocina egipcia destaca por su sabiduría milenaria, uniendo legumbres, especias e ingredientes frescos a la vera del Nilo

Después del estresante triunfo de Argentina ante Cabo Verde, el seleccionado ya tiene la mente puesta en su próximo gran objetivo: Egipto.

Este martes 7 de julio a las 13:00 horas se disputará el esperado partido. Mientras que en Argentina nos preparamos para el almuerzo, en Egipto serán las 19:00, por lo que allá los hinchas locales ya van a estar preparando la cena para ver el encuentro.

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Seguramente en miles de hogares egipcios se estará cocinando alguno de estos manjares tradicionales. Estos son los 4 platos típicos más emblemáticos de la cocina egipcia.

1. Ful Medames

El histórico guiso de habas que acompaña los desayunos egipcios desde la época de los faraones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ful Medames es, sin discusión, el plato nacional de Egipto. Su origen es tan antiguo que se remonta a la época de los faraones; de hecho, se han encontrado restos de habas en tumbas de la duodécima dinastía de la antigüedad egipcia. La palabra Medames proviene del copto y significa “enterrado”, haciendo referencia al método original de cocción donde la olla se enterraba en cenizas calientes. Es el desayuno tradicional de la población, valorado por ser una fuente de energía barata y de digestión lenta.

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Ingredientes

Habas secas (favas) de tamaño pequeño.

Ajo fresco machacado.

Jugo de limón exprimido.

Aceite de oliva virgen extra (o aceite de linaza tradicional).

Comino molido.

Sal y pimienta al gusto.

Huevo duro, tomate y perejil (opcionales para decorar).

Modo de preparación

Las habas se dejan remojar en agua durante toda la noche anterior. Luego, se cocinan a fuego muy lento durante varias horas (tradicionalmente en una olla de cobre llamada idra) hasta que queden completamente tiernas.

Una vez cocidas, se machacan parcialmente con un tenedor o mortero.

Finalmente, se aderezan en caliente con el ajo, el comino, el jugo de limón y un chorro generoso de aceite de oliva. Se sirve acompañado de pan pita caliente.

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2. Koshari

La famosa combinación callejera de arroz, lentejas y pasta, cubierta con cebolla crujiente y salsa especiada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Koshari (o Kushari) es la comida callejera más popular y consumida en el Egipto moderno. A diferencia de otros platos ancestrales, este nació en el siglo XIX como resultado de la mezcla cultural en los puertos egipcios. Combina la influencia del khichdi (un plato de arroz y lentejas traído por los soldados británicos desde la India) con la pasta introducida por los inmigrantes italianos. Los egipcios adoptaron la idea, le sumaron salsas locales y crearon una bomba de carbohidratos deliciosa, económica y 100% vegana.

Ingredientes

Arroz blanco de grano corto.

Lentejas marrones o pardinas.

Fideos cortos (tipo codito o espaguetis rotos).

Garbanzos cocidos.

Cebollas cortadas en juliana (para freír).

Salsa de tomate condimentada con especias (baharat) .

Vinagre de ajo (aderezo llamado da’ah ).

Salsa picante (aderezo llamado shatta).

Modo de preparación

Cada elemento base (arroz, lentejas y pasta) se cocina por separado en su propio punto exacto. Por otro lado, las cebollas se fríen en abundante aceite hasta que queden doradas y muy crujientes.

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Para el armado, se coloca primero una base de arroz, luego las lentejas, por encima la pasta y los garbanzos. Todo esto se baña con la salsa de tomate caliente y se corona con la cebolla frita.

Al momento de comer, cada comensal agrega a gusto el vinagre de ajo y el picante, y se mezcla todo en el plato.

3. Baba Ganoush

Una crema suave de berenjenas asadas al fuego que destaca por su inconfundible toque ahumado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque se disputa su origen exacto en toda la región del Levante mediterráneo, el Baba Ganoush es un elemento indispensable en cualquier mesa egipcia. Su nombre en árabe se traduce literalmente como “padre consentido” o “coquetón”, un término afectuoso que hace alusión a su consistencia sumamente suave, cremosa y reconfortante.

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Ingredientes

Berenjenas grandes y firmes.

Tahini (pasta de semillas de sésamo).

Ajo finamente picado.

Jugo de limón .

Aceite de oliva .

Comino y sal.

Granos de granada o perejil (para decorar).

Modo de preparación

El secreto absoluto de este plato es el método de cocción: las berenjenas se colocan directamente sobre la llama de la hornalla o al carbón, quemando la piel por completo hasta que quede negra y arrugada. Esto le otorga su característico sabor ahumado.

Una vez frías, se retira la piel quemada y se extrae la pulpa. Esta pulpa se procesa o se machaca a mano junto con el tahini, el ajo, el limón y el comino hasta lograr una pasta homogénea. Se sirve frío, decorado con un chorrito de aceite de oliva y se come untado con pan.

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4. Fatteh

El tradicional plato festivo que combina capas de pan crujiente, arroz, carne y salsa de yogur (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Fatteh (que significa “triturado” o “migas”) es un plato de origen antiguo que nació en la cocina árabe como una forma inteligente de cocina de aprovechamiento para no desperdiciar el pan duro del día anterior. Con el tiempo, la versión egipcia evolucionó hasta convertirse en un plato festivo y ceremonial.

Es la comida tradicional por excelencia para celebrar el Eid al-Adha (la Fiesta del Sacrificio) y para agasajar a los invitados en grandes banquetes familiares.

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Ingredientes

Pan pita (fresco o seco).

Arroz blanco cocinado en caldo.

Carne de ternera o cordero (cortada en cubos).

Caldo de carne bien sazonado.

Salsa de tomate con ajo y vinagre.

Ajo abundante.

Vinagre blanco .

Manteca o ghee (mantequilla clarificada).

Modo de preparación

Primero, el pan pita se corta en trozos pequeños y se tuesta o fríe en manteca hasta que quede bien crujiente. Paralelamente, se hierve la carne para obtener un caldo concentrado con el que luego se cocina el arroz.

Para el armado, que se hace en capas en una fuente grande, se coloca primero el pan crujiente en la base y se humedece ligeramente con un poco de caldo caliente y una cucharada de salsa de ajo y vinagre.

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Encima se añade una capa generosa de arroz blanco, luego se vierte la salsa de tomate especiada y se corona con los trozos de carne dorados. Se sirve inmediatamente para mantener el contraste de texturas.