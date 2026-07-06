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Receta de ketchup casera, rápida y fácil

La salsa hecha en casa combina puré de tomate, vinagre, azúcar y especias, y se cocina destapada hasta lograr una consistencia espesa, con la ventaja de evitar conservantes y ajustar el sabor al gusto

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Frasco de vidrio abierto con ketchup. Tomates rojos frescos, bol de especias y cuchara sobre una mesa de madera.
El ketchup casero remite a comidas familiares como el asado, la hamburguesa casera y las papas fritas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay aromas que remiten de inmediato a un asado familiar, a la hamburguesa hecha en casa o a las papas fritas del domingo, y uno de esos es el inconfundible perfume del ketchup casero recién preparado. Esta salsa en casa puede transformar cualquier plato sencillo en una experiencia mucho más sabrosa y saludable, con ingredientes frescos y sin conservantes.

El ketchup casero suele aparecer en la mesa argentina acompañando hamburguesas, papas fritas, salchichas o milanesas, sobre todo en reuniones informales o cumpleaños infantiles. No necesita ocasión especial: siempre suma y es una gran alternativa para quienes buscan evitar productos industriales.

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Receta de ketchup casero

El ketchup casero es una salsa a base de tomate, vinagre, azúcar y especias, cocida brevemente hasta lograr una textura espesa y untuosa. Se prepara en pocos minutos y no requiere técnicas complicadas, ideal para quienes quieren una opción rápida sin resignar sabor.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 500 gr de puré de tomate (puede ser envasado o casero)
  • 2 cucharadas de vinagre de alcohol
  • 3 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharadita de sal fina
  • 1 pizca de pimienta negra molida
  • 1 pizca de pimentón dulce
  • 1 pizca de ajo en polvo (opcional)
  • 1 pizca de mostaza en polvo (opcional)
Una lata de puré de tomate abierta, cuchara con puré, tomates rojos, tomate cortado, hojas de albahaca, puré derramado y una mesa de madera.
La receta incluye 500 gramos de puré de tomate, que puede ser envasado o casero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer ketchup casero, paso a paso

  1. Colocar el puré de tomate en una cacerola pequeña a fuego medio.
  2. Agregar el azúcar, el vinagre, la sal, la pimienta, el pimentón y, si se desea, el ajo y la mostaza en polvo.
  3. Revolver bien para integrar todos los ingredientes.
  4. Cocinar destapado durante 12 a 15 minutos, mezclando cada tanto para evitar que se pegue.
  5. Cuando la salsa espese y tome un color rojo intenso, retirar del fuego.
  6. Probar y ajustar condimentos, agregando más azúcar si se prefiere más dulce, o más vinagre si se busca un perfil ácido.
  7. Dejar enfriar y guardar en un frasco limpio en la heladera. Consejo: si se prefiere una textura más lisa, procesar con minipimer antes de embotellar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10 porciones (1 cucharada sopera por porción).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 20
  • Grasas: 0,1 gr
  • Carbohidratos: 4,5 gr
  • Proteínas: 0,5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En frasco limpio y bien tapado, el ketchup casero se conserva en la heladera hasta 7 días. No se recomienda freezar porque puede cambiar la textura.

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