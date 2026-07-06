Tendencias

Del departamento en “Emily in Paris” a los salones de “Bridgerton”: el giro que llevó la ficción a la vida real

La ambientación dejó de ser un apoyo silencioso y empezó a ordenar el deseo, con neones, estampados, muebles retro y sofisticación romántica que ganaron centralidad en la conversación decorativa de la última década

Guardar
Google icon
Vista trasera de una mujer pelirroja con un vestido verde y dorado de época, de pie en un salón suntuoso con columnas, escalones y personajes al fondo
La ambientación de las series gana protagonismo y deja de ser un simple fondo (Netflix)

En apenas una década, el efecto Netflix y la nostalgia pasó de ser un detalle de fondo a convertirse en una fuerza aspiracional que cambió la forma de mirar los interiores en la ficción y, después, en casa. Según ELLE Decor, llevaron la decoración a un lugar central dentro del diseño de producción.

Antes del auge del streaming, identificar una marca o un objeto de autor en una serie remitía al viejo “product placement”, y la ambientación cumplía sobre todo una función descriptiva.

PUBLICIDAD

La sacudida llegó con la irrupción del streaming, cuando la multiplicación de ficciones y la entrada de nuevas generaciones en los equipos creativos abrió más espacio para la experimentación. A partir de 2010, las series empezaron a permitirse imaginar más en todos los departamentos de producción, incluido el diseño.

El despegue más claro de los decorados con capacidad de influencia puede situarse en 2016, con el estreno en Netflix de The Crown y Stranger Things.

PUBLICIDAD

1. “The Crown” y “Stranger Things”

Casa de los Byer de Stranger Things
Los neones, los estampados y los objetos analógicos instalan un imaginario ochentero replicable. (Crédito: AirBnB)

En esos títulos, el universo visual dejó de apoyarse solo en vestuario, maquillaje y peluquería para hacerlo también en decorados con identidad propia. La exageración de ciertos rasgos de época, incluso cerca de la caricatura, reforzó la coherencia del conjunto.

En el caso de Stranger Things, la acumulación de neones, estampados, mobiliario vintage, pósteres y objetos analógicos de los 80 fue decisiva para convertir su imagen en una referencia cultural. La serie consolidó la idea de que el interiorismo televisivo podía activar deseo y reconocimiento más allá de la pantalla.

Casa de los Byer de Stranger Things
La nostalgia se convierte en una estética reconocible que atraviesa distintas producciones

Ese cambio coincidió con un momento en el que el consumo de mobiliario y decoración aún no se había acelerado del todo, aunque ya apuntaba en esa dirección. Durante la década se multiplicaron las tiendas de bajo costo y también Instagram y los decoinfluencers, que trasladaron la estetización del vestir al hogar.

2. “Bridgerton”

El Regencycore populariza paletas pastel, molduras y papeles pintados en interiores actuales. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2025
El Regencycore populariza paletas pastel, molduras y papeles pintados en interiores actuales. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2025

Cuando llegaron las series más influyentes en términos decorativos, el terreno ya estaba preparado para convertir inspiración en aspiración. Bridgerton empujó objetos y recursos del estilo Regencia hasta volverlos reconocibles en hogares muy distintos.

La tendencia recibió el nombre de Regencycore y se apoyó en una paleta de azul pastel, rosa empolvado, verde agua y tonos crema. Frente al minimalismo, ganaron espacio las molduras, los papeles pintados, los candelabros dorados, las lámparas de araña, los estampados florales y las camas con dosel.

Los candelabros dorados y las lámparas de araña vuelven como símbolos de opulencia romántica. REUTERS/Temilade Adelaja
Los candelabros dorados y las lámparas de araña vuelven como símbolos de opulencia romántica. REUTERS/Temilade Adelaja

Según ELLE Decor, parte de ese efecto se explica por Will Hughes-Jones y Gina Cromwell, a quienes el texto atribuye la decisión de acentuar en la serie una opulencia romántica y un sesgo estético femenino. Esa apuesta convirtió la ambientación en un foco de atracción por derecho propio.

3. “Emily in Paris”

Emily in Paris
El chic parisino mezcla piezas clásicas con diseño contemporáneo y se vuelve aspiracional. (Netflix)

Esa misma lógica apareció en Emily in Paris, aunque redoblada en intensidad y con una traducción contemporánea del romanticismo decorativo. El apartamento de Emily Cooper mezcló elementos clásicos con piezas de diseño en una fórmula de chic parisino que se imitó en distintos lugares.

Su propuesta resultaba menos sencilla de reproducir que la de otras series, pero no por eso dejó de extenderse. Según el medio, la clave estaba en esa combinación de referencias tradicionales y acentos actuales que convirtió el piso de la protagonista en objeto de deseo.

4. “Gambito de dama”

"Gambito de dama" - Adelanto temporada 1 - Netflix
El estilo mid-century reaparece con muebles vintage y colores saturados en clave sofisticada

Gambito de dama no alcanzó, según el medio citado, el mismo impacto global que Bridgerton o Emily in Paris, pero sí recibió elogios por su diseño de producción. Su interiorismo anticipó la fiebre actual por el estilo mid-century.

La miniserie construyó una imagen sofisticada a partir de muebles vintage, objetos de cristal y metal y una paleta saturada de naranja, azul turquesa, verde oliva y mostaza. Esa combinación ya estaba presente antes de que esa estética se instalara con fuerza en el consumo decorativo.

La influencia de Netflix desborda el diseño de interiores y alcanza también la actividad económica ligada a sus producciones.

Gambito de dama
Los decorados terminan ordenando deseos domésticos y redefinen la forma de mirar la casa. NETFLIX © 2020

En ese sentido, según cifras de la propia compañía recogidas por el medio, durante la última década aportó alrededor de USD 325.000 millones a la economía global, invirtió cerca de USD 135.000 millones en producciones originales o licencias para compañías locales asociadas. Ademas creó más de 425.000 puestos de trabajo en alrededor de 50 países que producen series para la plataforma.

Temas Relacionados

NetflixDiseño de InterioresCultura PopIndustria del StreamingNostalgiaActoresEfectoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué los perros y gatos sacuden la cabeza y cuándo ese gesto puede ser una señal de alarma

National Geographic describe esa acción como un reflejo ligado a la sensibilidad de la zona y aconseja seguir el patrón y el contexto en que aparece, especialmente cuando cambia de forma marcada

Por qué los perros y gatos sacuden la cabeza y cuándo ese gesto puede ser una señal de alarma

Más allá de las pirámides: cinco maravillas ocultas de Egipto, el rival de Argentina en el Mundial

El próximo partido pone en foco a una nación que combina maravillas geológicas, oasis legendarios y templos monumentales, cautivando tanto a viajeros como a fanáticos del deporte

Más allá de las pirámides: cinco maravillas ocultas de Egipto, el rival de Argentina en el Mundial

Diez síntomas de deficiencia de hierro que recomiendan tener en cuenta

La carencia puede afectar la producción de hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno. Qué señales presenta la causa más común de anemia y cuándo consultar al médico

Diez síntomas de deficiencia de hierro que recomiendan tener en cuenta

¿Cómo saber qué necesita tu cabello? Guía para identificar si requiere hidratación, nutrición o proteínas

Reconocer las señales que envía el pelo permite ajustar rutinas y elegir tratamientos más efectivos. Textura, brillo, elasticidad y resistencia ofrecen pistas sobre qué tipo de cuidado aplicar en cada etapa

¿Cómo saber qué necesita tu cabello? Guía para identificar si requiere hidratación, nutrición o proteínas

Día del Pollo Frito: recetas y salsas para celebrar un plato icónico

Desde la tradicional hasta variantes crujientes y opciones con especias, la jornada invita a descubrir texturas y acompañamientos para todos los gustos

Día del Pollo Frito: recetas y salsas para celebrar un plato icónico

DEPORTES

José Mourinho repasó su carrera y reveló cómo enfrenta la presión del fútbol de élite

José Mourinho repasó su carrera y reveló cómo enfrenta la presión del fútbol de élite

La IA y el fútbol perfecto del 2026 contra la memoria de la Generación X: cuando la “mano de Dios” era nuestra única justicia

La historia de amor de Lisandro Martinez y Muri López: del flechazo a cómo ella lo sacó del pozo y lo ayudó a ser “un mejor hombre”

La historia de las facturas argentinas que come Messi con su familia y disfrutó la Selección en Miami: “Tuvo que ver el destino”

Las sentencias de un ingeniero argentino que trabajó en Williams: por qué la F1 “perdió su ADN” y Colapinto está a la par de Gasly

TELESHOW

Nancy Dupláa recordó a su mamá a un año de su fallecimiento: “La más linda”

Nancy Dupláa recordó a su mamá a un año de su fallecimiento: “La más linda”

Natalia Oreiro recordó el desafío de interpretar a Eva Perón en Santa Evita: “El miedo de los hombres a la mujer sin miedo”

El Polaco contó que Karina La Princesita está de novia y ella reaccionó: “No le doy importancia a lo que dice”

Las fotos de Tini Stoessel en el Mundial y el halago de Rodrigo de Paul: “Qué linda sos”

José María Listorti mostró el lado B de las playas en el Mundial: “Es un asco”

INFOBAE AMÉRICA

Remesas, lavado de dinero y opacidad: expertos advierten sobre riesgos en el sistema financiero mexicano

Remesas, lavado de dinero y opacidad: expertos advierten sobre riesgos en el sistema financiero mexicano

La Mayoría Norteña

El régimen de Irán inició la procesión fúnebre de Ali Khamenei en Teherán con un fuerte operativo militar y la ausencia de Mojtaba

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles sobre Kiev en vísperas de la cumbre de la OTAN: al menos once muertos

¿Hacer que la OTAN sea europea? Cómo Trump está remodelando la alianza