Por qué los perros y gatos sacuden la cabeza y cuándo ese gesto puede ser una señal de alarma

Sacudir la cabeza en perros y gatos suele ser un reflejo natural vinculado a la sensibilidad de la zona (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento de sacudir la cabeza en perros y gatos suele responder a un reflejo natural, aunque puede alertar sobre posibles complicaciones de salud cuando se vuelve persistente.

Según informó la revista National Geographic, el movimiento responde a la sensibilidad de la zona, pero el contexto en el que ocurre y la frecuencia deben observarse con atención.

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Un reflejo natural y multifuncional

La presencia de numerosas terminaciones nerviosas en la cabeza de perros y gatos explica la rapidez con la que reaccionan a estímulos como el contacto, restos de agua o partículas de comida.

Los perros y gatos sacuden la cabeza para eliminar agua, suciedad, insectos o partículas de comida (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con National Geographic, este reflejo cumple varias funciones: ayuda a eliminar cuerpos extraños, favorece la higiene y puede incluso contribuir al bienestar emocional de los animales.

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El artículo señala que los gatos suelen mostrar este comportamiento después de comer, beber o cuando reciben caricias cerca de las orejas. Los perros también presentan esta reacción, especialmente tras el baño o al salir al exterior, donde pueden entrar en contacto con suciedad o insectos.

Más allá de su función biológica, la sacudida de cabeza puede reflejar el estado emocional de los animales. Según National Geographic, algunos perros y gatos la utilizan para liberar tensión después de experiencias estresantes o cambios en su entorno.

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Variaciones según la especie y el entorno

La frecuencia y el contexto en el que los animales domésticos sacuden la cabeza pueden variar según la especie, la raza y el entorno en el que viven. National Geographic explica que las razas de perros con orejas largas y colgantes tienden a hacerlo más a menudo, ya que esta morfología favorece la acumulación de humedad o suciedad. En el caso de los gatos, el gesto suele asociarse a la sensibilidad de los bigotes y las terminaciones nerviosas de la zona facial.

Los expertos consultados por National Geographic recomiendan a los cuidadores prestar atención a los cambios en la conducta de sus mascotas, sobre todo si la sacudida aparece de manera repentina o se intensifica tras la exposición a ciertos entornos, como parques, jardines o zonas húmedas.

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Señales de alerta y cuándo consultar al veterinario

La higiene regular de los oídos, el control de parásitos y las revisiones veterinarias ayudan a prevenir problemas auditivos en perros y gatos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la sacudida de cabeza suele ser inofensiva, National Geographic advierte que su aparición constante o acompañada de otros síntomas puede indicar la presencia de otitis, infecciones, parásitos o inflamaciones.

Entre los signos que requieren consulta veterinaria se encuentran el enrojecimiento del oído, secreciones, mal olor, rascado frecuente o la inclinación persistente de la cabeza hacia un lado.

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El artículo subraya que en situaciones donde la sacudida se acompaña de dolor, pérdida de equilibrio o cambios en el comportamiento habitual, la intervención profesional resulta necesaria para descartar complicaciones. La detección temprana de problemas auditivos favorece un tratamiento más efectivo y reduce el riesgo de daños permanentes.

Prevención y cuidados en casa

La higiene regular de los oídos y la observación periódica son herramientas clave para prevenir afecciones en perros y gatos. National Geographic recomienda limpiar de manera superficial las orejas de las mascotas, evitando la introducción de objetos en el canal auditivo.

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El uso de productos específicos para animales domésticos ayuda a mantener la salud de la zona y previene la aparición de infecciones.

La sacudida constante de la cabeza en perros y gatos puede indicar otitis, infecciones, parásitos o inflamaciones del oído (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación equilibrada y el control de parásitos externos, como pulgas y ácaros, contribuyen a reducir el riesgo de molestias en el oído. Los veterinarios resaltan la importancia de acudir a revisiones periódicas, especialmente en animales que conviven en ambientes húmedos o tienen predisposición genética a estas afecciones.

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