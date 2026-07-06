Más allá de las pirámides: cinco maravillas ocultas de Egipto, el rival de Argentina en el Mundial

Egipto combina monumentos legendarios con paisajes desérticos, oasis y costas bañadas por el mar Rojo

Este martes, el cruce entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 promete “parar” el planeta.

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta será el escenario donde, desde las 13:00 (hora argentina), la Scaloneta buscará dar otro paso firme tras aquel electrizante 3-2 contra Cabo Verde. Del otro lado, los egipcios llegan con el pecho inflado y la mística intacta después de dejar en el camino a Australia en una tanda de penales no apta para cardíacos.

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Pero mientras la ansiedad nos carcome y las pizarras tácticas se llenan de nombres, es imposible que el fixture no nos haga viajar con la mente. El fútbol tiene ese superpoder: nos abre una ventana hacia culturas milenarias. Cuando pensamos en Egipto, a todos se nos viene a la mente lo mismo: las postales típicas de las pirámides y las esfinges. Sin embargo, este país es muchísimo más que eso. Su territorio esconde maravillas ocultas que desafían la imaginación, desde desiertos y lagunas surrealistas hasta secretos submarinos.

Para calentar la previa y entender la verdadera grandeza de la tierra que este martes nos sale a cruzar en la cancha, un viaje a fondo por cinco de sus enigmas más brutales, yendo mucho más allá de lo que todos conocemos.

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El Desierto Blanco: paisajes de otro planeta

Formaciones de roca caliza y tiza blanca, moldeadas por la erosión, crean un paisaje que parece de otro planeta (foto: Wikipedia)

El Desierto Blanco (Sahara el Beyda) constituye una rareza geológica a unas cuatro horas de El Cairo. Sus formaciones, moldeadas durante millones de años, son el resultado de antiguos mares que retrocedieron y dejaron capas de roca caliza y tiza blanca, esculpidas por la erosión del viento. Las figuras que emergen, como “El Hongo” y “La Gallina”, parecen esculturas de otro mundo. La travesía suele iniciarse en el Oasis de Bahariya y requiere vehículos 4x4 y permisos especiales.

El recorrido incluye el cercano Desierto Negro y la Montaña de Cristal, famosos por sus arenas oscuras y cristales de cuarzo (foto: Wikipedia)

En la ruta, destaca el Desierto Negro, con montañas volcánicas cubiertas de dolerita, y la Montaña de Cristal, formada por cristales de calcita y cuarzo. La experiencia incluye acampar bajo las estrellas, con temperaturas que pueden descender hasta los 0 ºC en invierno, y la posibilidad de compartir una cena beduina junto a guías locales.

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El Oasis de Siwa: un universo bereber en el corazón del desierto

Comunidad bereber aislada donde se hablan idiomas ancestrales y se mantienen tradiciones únicas Wikipedia (Adelbayoumi)

Aislado en la Depresión de Qattara, el Oasis de Siwa mantiene una identidad cultural única. Sus habitantes hablan siwi y practican antiguas costumbres bereberes. Siwa es célebre por sus lagunas de sal, donde la concentración supera el 90 %, haciendo imposible hundirse. Las piscinas, de azul eléctrico, se forman a partir de la evaporación extrema y son explotadas por empresas locales.

Las ruinas de la Fortaleza de Shali, construida con bloques de sal y barro, y el Templo del Oráculo de Amón, donde Alejandro Magno fue proclamado “Hijo de Amón”, son puntos de visita obligada. Además, la Montaña de los Muertos alberga tumbas decoradas con frescos. El acceso se realiza en autobuses nocturnos desde El Cairo, y el código de vestimenta es especialmente estricto.

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El complejo de Abu Simbel: arquitectura monumental junto al Nilo

Templo monumental tallado en roca por Ramsés II, famoso por el alineamiento solar que ilumina sus estatuas dos veces al año REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Construido por Ramsés II alrededor de 1264 a.C., Abu Simbel representa la máxima expresión de los templos excavados en roca. El templo mayor está alineado para que, dos veces al año, el sol ilumine las estatuas de Amón-Ra, Ramsés II y Ra-Horajti, mientras que la efigie de Ptah permanece en penumbra. El fenómeno ocurre cada 22 de febrero y 22 de octubre, fechas que conmemoran el nacimiento y la coronación del faraón.

El complejo fue trasladado en los años sesenta para salvarlo de las aguas de la presa de Asuán

La reubicación del complejo en los años sesenta, a raíz de la construcción de la presa de Asuán, fue una de las mayores operaciones de rescate arqueológico de la historia. Para presenciar el evento solar, la mayoría de los visitantes viaja en convoy desde Asuán antes del amanecer, aunque existe la opción de vuelos domésticos y de disfrutar de un espectáculo de luces nocturno en el pueblo cercano.

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El Agujero Azul de Dahab: belleza y peligro en el mar Rojo

Sumidero marino de 120 metros, considerado un reto extremo para buceadores técnicos y apneístas Wikipedia (S. Ellermann)

En el Golfo de Aqaba, el Blue Hole de Dahab es un sumidero marino de 120 metros de profundidad, considerado un paraíso para buceadores y apneístas. La zona es famosa por el “Arco”, un túnel submarino de 26 metros que conecta el agujero con el mar abierto, reputado como uno de los lugares más peligrosos del mundo para el buceo técnico. La presión a 56 metros puede provocar narcosis de nitrógeno, poniendo en riesgo a quienes intentan cruzarlo.

No obstante, el turismo convencional disfruta de aguas protegidas y arrecifes repletos de peces tropicales. El acceso desde el pueblo de Dahab se realiza en jeep o taxi, y la costa está equipada con cafés beduinos y servicios de alquiler de equipo. La seguridad es máxima para actividades recreativas y el sitio es uno de los centros mundiales de entrenamiento en apnea.

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El Valle de los Reyes: arte y eternidad bajo la montaña tebana

Necrópolis real donde los faraones del Imperio Nuevo ocultaron sus tumbas bajo una montaña de forma piramidal (Foto: especial)

Durante el Imperio Nuevo, los faraones egipcios eligieron el Valle de los Reyes como su necrópolis real, abandonando las pirámides para ocultar sus tumbas en pasadizos excavados bajo la roca. La montaña que domina el valle tiene, de manera natural, la forma de una pirámide. Las tumbas, decoradas con los colores originales gracias a su sellado milenario, contienen textos y escenas del Libro de las Puertas y el Libro del Amduat.

Las cámaras funerarias conservan decoraciones originales y relieves de textos sagrados Wikipedia (Francisco Anzola)

Entre las más visitadas se encuentran las de Seti I, Ramsés VI y Tutankamón, esta última célebre por haber sido hallada casi intacta en 1922 por Howard Carter. Las autoridades permiten la fotografía móvil, aunque para cámaras profesionales se requiere permiso. El acceso temprano es clave para evitar las aglomeraciones y el calor.

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La previa del encuentro entre Argentina y Egipto en Atlanta reactiva el interés por un país donde el fútbol, como la historia, nunca deja de sorprender.