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Receta de mayonesa con ajo y aceite de oliva casera, rápida y fácil

Con leche fría, limón y mixer, esta versión queda cremosa, acompaña picadas, carnes o pescados y rinde entre cuatro y seis porciones para compartir en una mesa bien argentina

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Un cuenco con mayonesa, una cuchara, una cabeza de ajo, dientes de ajo, una botella de aceite de oliva, un mortero y un pilón sobre una tabla de madera.
La mayonesa casera con ajo y aceite de oliva se prepara en minutos y acompaña distintas comidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma del ajo fresco y el aceite de oliva suele transportarnos directo a una cocina argentina en plena actividad, donde los sabores intensos nunca faltan. Nada más irresistible que una mayonesa casera, lista en minutos y perfecta para realzar desde pescados hasta unas papas al horno.

En Argentina, este tipo de mayonesa se disfruta sobre todo en picadas, asados y como dip rápido para entradas. Es común encontrarla en la mesa cuando hay amigos, cerveza fría y ganas de compartir algo rico y casero, sin vueltas.

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Receta de mayonesa con ajo y aceite de oliva

Esta mayonesa es una emulsión cremosa elaborada a base de leche, aceite de oliva, jugo de limón, mostaza y ajo fresco. Se prepara en pocos minutos usando mixer o licuadora y resulta mucho más liviana que la tradicional, pero con un sabor más marcado y natural.

Tiempo de preparación

Total: 5 minutos

  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 0 minutos (no requiere fuego)

Ingredientes

  • 75 cc de leche entera (bien fría)
  • 220 cc de aceite de oliva
  • 1 diente de ajo
  • 1 cucharadita de jugo de limón
  • 1 cucharadita de mostaza (opcional)
  • Sal y pimienta, a gusto
Un vaso de leche entera fría, una botella de aceite de oliva y un diente de ajo se ubican sobre una superficie de madera, con un fondo claro.
Los ingredientes combinan leche entera, aceite de oliva, ajo, jugo de limón y mostaza opcional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer mayonesa con ajo y aceite de oliva, paso a paso

  1. Colocar la leche fría en un vaso de mixer alto.
  2. Sumar el ajo pelado, la sal y la mostaza.
  3. Comenzar a mixear a velocidad baja.
  4. Ir agregando el aceite de oliva en forma de hilo fino, sin dejar de batir. Esto es clave para que emulsione.
  5. Cuando la mezcla tome cuerpo y espese, añadir el jugo de limón y pimienta.
  6. Probar y ajustar sal o ajo si es necesario.
  7. Guardar en frasco limpio y conservar en la heladera.

Consejos importantes:

  • Usar leche bien fría mejora la emulsión.
  • Agregar el aceite lentamente es fundamental para que no se corte la mayonesa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 a 6 porciones (ideal para picadas o como salsa para acompañar carnes y pescados).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 23 g
  • Carbohidratos: 1,2 g
  • Proteínas: 1,3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede guardar hasta 2 días en la heladera, en recipiente bien cerrado. No se recomienda congelar.

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