Receta de mayonesa con ajo y aceite de oliva casera, rápida y fácil

La mayonesa casera con ajo y aceite de oliva se prepara en minutos y acompaña distintas comidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma del ajo fresco y el aceite de oliva suele transportarnos directo a una cocina argentina en plena actividad, donde los sabores intensos nunca faltan. Nada más irresistible que una mayonesa casera, lista en minutos y perfecta para realzar desde pescados hasta unas papas al horno.

En Argentina, este tipo de mayonesa se disfruta sobre todo en picadas, asados y como dip rápido para entradas. Es común encontrarla en la mesa cuando hay amigos, cerveza fría y ganas de compartir algo rico y casero, sin vueltas.

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Receta de mayonesa con ajo y aceite de oliva

Esta mayonesa es una emulsión cremosa elaborada a base de leche, aceite de oliva, jugo de limón, mostaza y ajo fresco. Se prepara en pocos minutos usando mixer o licuadora y resulta mucho más liviana que la tradicional, pero con un sabor más marcado y natural.

Tiempo de preparación

Total: 5 minutos

Preparación: 5 minutos

Cocción: 0 minutos (no requiere fuego)

Ingredientes

75 cc de leche entera (bien fría)

220 cc de aceite de oliva

1 diente de ajo

1 cucharadita de jugo de limón

1 cucharadita de mostaza (opcional)

Sal y pimienta, a gusto

Los ingredientes combinan leche entera, aceite de oliva, ajo, jugo de limón y mostaza opcional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer mayonesa con ajo y aceite de oliva, paso a paso

Colocar la leche fría en un vaso de mixer alto. Sumar el ajo pelado, la sal y la mostaza. Comenzar a mixear a velocidad baja. Ir agregando el aceite de oliva en forma de hilo fino, sin dejar de batir. Esto es clave para que emulsione. Cuando la mezcla tome cuerpo y espese, añadir el jugo de limón y pimienta. Probar y ajustar sal o ajo si es necesario. Guardar en frasco limpio y conservar en la heladera.

Consejos importantes:

Usar leche bien fría mejora la emulsión.

Agregar el aceite lentamente es fundamental para que no se corte la mayonesa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 a 6 porciones (ideal para picadas o como salsa para acompañar carnes y pescados).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210 kcal

Grasas: 23 g

Carbohidratos: 1,2 g

Proteínas: 1,3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede guardar hasta 2 días en la heladera, en recipiente bien cerrado. No se recomienda congelar.