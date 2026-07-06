Receta de mayonesa con ajo y aceite de oliva casera, rápida y fácil

El aroma del ajo fresco y el aceite de oliva suele transportarnos directo a una cocina argentina en plena actividad, donde los sabores intensos nunca faltan. Nada más irresistible que una mayonesa casera, lista en minutos y perfecta para realzar desde pescados hasta unas papas al horno.
En Argentina, este tipo de mayonesa se disfruta sobre todo en picadas, asados y como dip rápido para entradas. Es común encontrarla en la mesa cuando hay amigos, cerveza fría y ganas de compartir algo rico y casero, sin vueltas.
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Receta de mayonesa con ajo y aceite de oliva
Esta mayonesa es una emulsión cremosa elaborada a base de leche, aceite de oliva, jugo de limón, mostaza y ajo fresco. Se prepara en pocos minutos usando mixer o licuadora y resulta mucho más liviana que la tradicional, pero con un sabor más marcado y natural.
Tiempo de preparación
Total: 5 minutos
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 0 minutos (no requiere fuego)
Ingredientes
- 75 cc de leche entera (bien fría)
- 220 cc de aceite de oliva
- 1 diente de ajo
- 1 cucharadita de jugo de limón
- 1 cucharadita de mostaza (opcional)
- Sal y pimienta, a gusto
Cómo hacer mayonesa con ajo y aceite de oliva, paso a paso
- Colocar la leche fría en un vaso de mixer alto.
- Sumar el ajo pelado, la sal y la mostaza.
- Comenzar a mixear a velocidad baja.
- Ir agregando el aceite de oliva en forma de hilo fino, sin dejar de batir. Esto es clave para que emulsione.
- Cuando la mezcla tome cuerpo y espese, añadir el jugo de limón y pimienta.
- Probar y ajustar sal o ajo si es necesario.
- Guardar en frasco limpio y conservar en la heladera.
Consejos importantes:
- Usar leche bien fría mejora la emulsión.
- Agregar el aceite lentamente es fundamental para que no se corte la mayonesa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 4 a 6 porciones (ideal para picadas o como salsa para acompañar carnes y pescados).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 23 g
- Carbohidratos: 1,2 g
- Proteínas: 1,3 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se puede guardar hasta 2 días en la heladera, en recipiente bien cerrado. No se recomienda congelar.
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