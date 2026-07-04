Lentejuelas, brillos y alta costura: así lucieron los invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Selena Gomez, Gigi Hadid y Jennifer López, entre las celebridades que deslumbraron con sus vestidos

Después de tanta espera e incertidumbre, el evento del año finalmente ocurrió. La superestrella de la música Taylor Swift y el campeón de la NFL Travis Kelce dieron el tan ansiado “sí, quiero” este viernes por la tarde-noche en una celebración que paralizó a toda Nueva York.

Desde tempranas horas, miles de fans se congregaron con total euforia a las afueras del icónico Madison Square Garden para formar parte de la atmósfera, mientras las gigantescas pantallas del recinto se iluminaron a las 19:30 un emotivo “Just Married” (“Recién casados”) que desató la locura en las calles.

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Dentro del evento, el desfile de celebridades no se quedó atrás: cada invitado eligió atuendos que reflejaron personalidad, creatividad y el pulso de las tendencias internacionales: vestidos de alta costura, conjuntos vanguardistas, joyería exclusiva y detalles cuidadosamente seleccionados definieron la estética de una velada pensada para el recuerdo.

A continuación, un recorrido minucioso por los estilismos que marcaron la noche y se robaron las miradas en la celebración.

Gigi Hadid

Brillo rosa de Wiederhoeft y ondas estilo viejo Hollywood

La reconocida modelo Gigi Hadid, de 31 años, eligió para la boda de Taylor y Travis un deslumbrante diseño firmado por la casa neoyorquina Wiederhoeft. El vestido destacó por su vibrante tono rosa brillante, confeccionado con un bordado a mano de cuentas de vidrio que capturan la luz y un elegante escote drapeado. Completó su sofisticado estilismo con un peinado de ondas al estilo del viejo Hollywood y un refinado collar de diamantes con una gema central a juego.

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Selena Gomez

Destellos nude en cristal firmados por Oscar de la Renta

La talentosa cantante, actriz y empresaria Selena Gomez (33 años) optó por un deslumbrante diseño de la firma Oscar de la Renta. El vestido destacó por su tono nude brillante, confeccionado con un tejido de malla bordado minuciosamente con cristales y un elegante escote redondo. Completó su sofisticado estilismo con un peinado de ondas impecables de inspiración clásica y unos refinados aretes de diamantes en forma de gota.

Jennifer Lopez

Sofisticada combinación de terciopelo, falda satinada y diamantes

A sus 56 años, la icónica cantante, actriz y bailarina Jennifer Lopez lució un deslumbrante diseño monocromático.

El vestido destacó por su elegante combinación de texturas en riguroso negro, compuesto por un corpiño entallado de terciopelo y una voluminosa falda asimétrica satinada de gran brillo.

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Completó su sofisticado estilismo luciendo un impecable peinado recogido hacia atrás, un deslumbrante collar de diamantes a juego y unas sandalias altas de plataforma.

Tate McRae

Vanguardista diseño metalizado verde oliva de la casa Valentino

La cantante, compositora y bailarina Tate McRae (23 años) eligió un deslumbrante diseño de la casa italiana Valentino.

El vestido sobresalió por su tela metalizada en un sofisticado tono verde oliva, confeccionado con un sensual escote en “V” y una falda estructurada con pliegues fruncidos de gran volumen.

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Lució además una fina cadena dorada con un dije minimalista, anillos texturizados y su característico cabello rubio suelto con ondas naturales.

The Chainsmokers

Distinción y pulcritud clásica en esmoquin negro tradicional

Los reconocidos músicos, productores y DJs del dúo The Chainsmokers, Alex Pall y Drew Taggart, lucieron elegantes para la boda de Taylor y Travis.

Ambos optaron por la distinción clásica de unos impecables esmóquines negros combinados con camisas blancas plisadas y tradicionales moños a juego.

Completaron su sofisticado estilo de gala posando sonrientes en el evento, luciendo calzado formal acharolado de gran pulcritud y portando un martini clásico.

Maren Morris

Elegancia total black con un atrevido corte cut-out

La reconocida cantante y compositora de música country Maren Morris (36 años) destacó por su elegante y sofisticado color negro, confeccionado con un atrevido corte cut-out en la zona del busto y un sugerente escote drapeado.

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Con un estilismo de un peinado de cabello suelto y lacio muy natural, eligió unos sofisticados pendientes largos plateados de silueta ondulada.

Kelsea Ballerini

Silueta satinada verde oliva con corpiño tipo corsé

La reconocida cantante y compositora de música country Kelsea Ballerini (32 años) se vistió con un deslumbrante diseño satinado.

El vestido destacó por su elegante tono verde oliva, confeccionado con un corpiño tipo corsé bien estructurado y una falda larga de caída fluida con pliegues sutiles.

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Completó su sofisticado estilismo luciendo el cabello peinado hacia atrás con ondas naturales, pendientes colgantes texturizados y un maquillaje impecable en tonos cálidos.

Kameron Saunders

Original propuesta monocromática marrón de pliegues drapeados

El talentoso bailarín y coreógrafo Kameron N. Saunders lució un vanguardista diseño monocromático.

El conjunto destacó por su sofisticado tono marrón claro, compuesto por pantalones de pierna ancha y una parte superior estructurada con llamativos pliegues drapeados.

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Completó su moderno estilismo con unas gafas de sol de marco dorado, joyería metálica a juego y un elegante broche floral en relieve sobre el hombro.

Miranda Lambert y Brendan McLoughlin

Seductor encaje halter y esmoquin clásico entallado

La galardonada cantante y compositora de música country Miranda Lambert y su esposo, el exoficial de policía Brendan McLoughlin se mostraron con looks total black para la noche.

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Ella optó por un sofisticado vestido largo en color negro, confeccionado con un elegante cuello halter y sugerentes paneles de encaje floral semitraslúcido en el escote y la cintura.

Él complementó de manera impecable con un clásico esmoquin negro entallado, camisa blanca de etiqueta con botones contrastantes, un tradicional moño a juego y zapatos de charol pulidos.

Baker y Emily Mayfield

Estampado drapeado de rosas rojas y mocasines de terciopelo

El destacado jugador de la NFL Baker Mayfield y su esposa, la personalidad de internet Emily Mayfield, eligieron looks elegantes para el evento.

Ella posó con un elegante vestido strapless negro adornado con un llamativo estampado drapeado de rosas rojas y un sofisticado peinado recogido.

Él acompañó a la perfección con un impecable esmoquin negro clásico, camisa blanca, moño tradicional y unos modernos mocasines de terciopelo.

Shane y Paige Buechele

Vibrante amarillo con apliques florales y etiqueta tradicional

El jugador de la NFL Shane Buechele y su esposa, la corredora de bienes raíces y ex Miss Dallas USA Paige Buechele, deslumbraron con sus looks.

Ella exhibió un vibrante vestido amarillo de cuello alto, adornado con delicados apliques florales tridimensionales a lo largo de un sensual panel traslúcido central.

Él complementó con un impecable y sofisticado esmoquin negro tradicional, una camisa blanca de etiqueta y un elegante moño a juego.