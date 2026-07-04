Cuatro muebles que parecen de diseño y están hechos con cajones de madera

Cajones de verdulería que terminan en la vereda o se venden muy económicos tienen una segunda vida posible: convertirse en mesas, estantes, racks de TV y vestidores que no desentonan con ningún catálogo de decoración.
La tendencia del upcycling —reutilizar materiales descartados para darles un nuevo propósito— ganó terreno en Argentina de la mano de las redes sociales y un contexto en el que cada vez más personas buscan soluciones de decoración económicas y personalizables (además de sumar en cuanto a la sostenibilidad).
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El mercado mundial de muebles de segunda mano podría alcanzar los 47.500 millones de dólares para 2025, según el barómetro de Maison & Objet, uno de los referentes internacionales del diseño de interiores. Esa proyección refleja un cambio de hábitos que en Argentina tiene características propias: el cajón de madera se convirtió en la materia prima favorita de quienes apuestan por la decoración sustentable.
Antes de empezar cualquier proyecto, hay un paso que define el resultado: lijar bien la madera, limpiarla con agua y lavandina diluida para eliminar bacterias, dejar secar por completo y aplicar una mano de sellador o barniz protector.
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Ese tratamiento inicial es la diferencia entre un mueble que dura y uno que se deteriora en meses.
Tres mesas en una sola idea
La primera propuesta es también la más versátil. Con dos cajones dados vuelta y una tabla de madera encima se obtiene una mesita de luz funcional. Cuatro cajones unidos por tornillos forman una mesa baja de estilo industrial.
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Y si se les agregan ruedas de ferretería —las de 4 centímetros con freno son las más recomendadas— el mueble se transforma en una mesa de arrime que puede desplazarse por toda la casa, súper versátil.
Para proyectos de exterior, la clave está en el acabado: pintura para exteriores o barniz marino protegen la madera de la humedad y el sol, y prolongan considerablemente la vida útil del mueble.
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El baño, con más orden y menos inversión
Para organizar los baños, hay infinidad de combinaciones para transformar los cajones en muebles que se conviertan en un plus para el orden en esos espacios.
Y si te preocupa la humedad de esos ambientes, los cajones plásticos tipo lechero son la alternativa más práctica: no se pudren, admiten pintura en spray para plástico y se atornillan directamente a la pared con tarugos. Colocados con la abertura hacia adelante funcionan como nichos para toallas, papel higiénico y productos de higiene.
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El truco para que el resultado se vea profesional es uno solo: usar un nivel antes de marcar los agujeros. Un estante torcido arruina el trabajo, independientemente de la calidad del acabado. Para quienes prefieren madera en el baño, el barniz marino es obligatorio antes de la instalación.
El rack de TV que nadie adivina cómo se hizo
Tres cajones de madera bastan para armar un rack de TV que no delata su origen. Dos se colocan parados como patas laterales y uno acostado en el medio actúa como estante.
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Arriba se apoya una tabla de MDF o melamina, y el conjunto se pinta de un mismo color. El resultado encaja tanto en livings de estética minimalista como en ambientes de estilo boho.
Un vestidor completo desde cero
El proyecto más ambicioso es también el más impactante. Los cajones se apilan en distintas posiciones —algunos orientados como cajoneras, otros como nichos abiertos— y en el centro se deja un espacio libre para instalar una barra de colgar ropa.
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Las ranuras de ventilación que tienen los cajones de verdulería, pensadas originalmente para la circulación del aire entre frutas, aportan textura y personalidad al mueble terminado.
Pintados en blanco o en combinación con otro tono, el resultado se asemeja a los vestidores modulares de tiendas de decoración. El paso de seguridad que no puede omitirse es fijar toda la estructura a la pared con ménsulas: una torre de cajones apilados sin anclaje representa un riesgo real, especialmente en hogares con niños.
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Los cajones de verdulería se consiguen en verdulerías del barrio —muchas los regalan o los venden a precios mínimos— y también en plataformas que venden productos usados, donde se ofrecen tanto cajones de madera como plásticos en distintos tamaños. El costo total de cualquiera de estos proyectos, incluyendo pintura, tornillos y accesorios de ferretería, rara vez supera el precio de un mueble nuevo de calidad equivalente.
Fotos: Imágenes Ilustrativas Infobae
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