Tendencias

Cuatro muebles que parecen de diseño y están hechos con cajones de madera

Una alternativa económica y sustentable para decorar y organizar el hogar sin recurrir a muebles de producción en serie

Guardar
Google icon
Una materia prima que suele terminar en la basura o venderse súper económica tiene el potencial de transformar cualquier ambiente de la casa sin grandes inversiones ni habilidades de carpintería

Cajones de verdulería que terminan en la vereda o se venden muy económicos tienen una segunda vida posible: convertirse en mesas, estantes, racks de TV y vestidores que no desentonan con ningún catálogo de decoración.

La tendencia del upcycling reutilizar materiales descartados para darles un nuevo propósito— ganó terreno en Argentina de la mano de las redes sociales y un contexto en el que cada vez más personas buscan soluciones de decoración económicas y personalizables (además de sumar en cuanto a la sostenibilidad).

PUBLICIDAD

Muebles con cajones deco
Lijado, sellador y algo de pintura alcanzan para darle una segunda vida a cajones que iban al descarte y convertirlos en mesitas de luz, estantes de baño, racks de TV o vestidores completos

El mercado mundial de muebles de segunda mano podría alcanzar los 47.500 millones de dólares para 2025, según el barómetro de Maison & Objet, uno de los referentes internacionales del diseño de interiores. Esa proyección refleja un cambio de hábitos que en Argentina tiene características propias: el cajón de madera se convirtió en la materia prima favorita de quienes apuestan por la decoración sustentable.

Antes de empezar cualquier proyecto, hay un paso que define el resultado: lijar bien la madera, limpiarla con agua y lavandina diluida para eliminar bacterias, dejar secar por completo y aplicar una mano de sellador o barniz protector.

PUBLICIDAD

Ese tratamiento inicial es la diferencia entre un mueble que dura y uno que se deteriora en meses.

Muebles con cajones deco
La conversión de embalajes en mesas, estantes o vestidores se consolida como respuesta a la presión del presupuesto y al auge del upcycling, en un mercado de usados que podría llegar a 47.500 millones de dólares en 2025

Tres mesas en una sola idea

La primera propuesta es también la más versátil. Con dos cajones dados vuelta y una tabla de madera encima se obtiene una mesita de luz funcional. Cuatro cajones unidos por tornillos forman una mesa baja de estilo industrial.

Muebles con cajones deco
Dos cajones dados vuelta y una tabla de madera alcanzan para tener una mesita de luz funcional y con personalidad propia

Y si se les agregan ruedas de ferretería —las de 4 centímetros con freno son las más recomendadas— el mueble se transforma en una mesa de arrime que puede desplazarse por toda la casa, súper versátil.

Muebles con cajones deco
Los cajones de verdulería, unidos con tornillos y una tabla encima, se convierten en una mesa baja de estilo industrial lista para el living

Para proyectos de exterior, la clave está en el acabado: pintura para exteriores o barniz marino protegen la madera de la humedad y el sol, y prolongan considerablemente la vida útil del mueble.

Muebles con cajones deco
Con ruedas de ferretería de 4 centímetros con freno, cualquier mesa de cajones gana movilidad y se adapta a cada rincón de la casa

El baño, con más orden y menos inversión

Para organizar los baños, hay infinidad de combinaciones para transformar los cajones en muebles que se conviertan en un plus para el orden en esos espacios.

Muebles con cajones deco
Los cajones plásticos tipo lechero, pintados con spray y atornillados a la pared, resuelven el almacenamiento del baño sin que la humedad sea un problema

Y si te preocupa la humedad de esos ambientes, los cajones plásticos tipo lechero son la alternativa más práctica: no se pudren, admiten pintura en spray para plástico y se atornillan directamente a la pared con tarugos. Colocados con la abertura hacia adelante funcionan como nichos para toallas, papel higiénico y productos de higiene.

Muebles con cajones deco
Colocados con la abertura hacia adelante, los cajones funcionan como nichos para toallas, papel y productos de higiene

El truco para que el resultado se vea profesional es uno solo: usar un nivel antes de marcar los agujeros. Un estante torcido arruina el trabajo, independientemente de la calidad del acabado. Para quienes prefieren madera en el baño, el barniz marino es obligatorio antes de la instalación.

Muebles con cajones deco
Un nivel de burbuja antes de atornillar es la herramienta más barata para que el resultado final se vea profesional

El rack de TV que nadie adivina cómo se hizo

Tres cajones de madera bastan para armar un rack de TV que no delata su origen. Dos se colocan parados como patas laterales y uno acostado en el medio actúa como estante.

Muebles con cajones deco
Tres cajones de madera pintados del mismo color conforman un rack de TV que no delata su origen ni su costo

Arriba se apoya una tabla de MDF o melamina, y el conjunto se pinta de un mismo color. El resultado encaja tanto en livings de estética minimalista como en ambientes de estilo boho.

Muebles con cajones deco
Cajones ubicados de diferentes maneras dan forma a un mueble que encaja en livings minimalistas y espacios de estética boho

Un vestidor completo desde cero

El proyecto más ambicioso es también el más impactante. Los cajones se apilan en distintas posiciones —algunos orientados como cajoneras, otros como nichos abiertos— y en el centro se deja un espacio libre para instalar una barra de colgar ropa.

Muebles con cajones deco
Cajones apilados en distintas posiciones, con una barra central para colgar ropa, conforman un vestidor modular que puede armarse sin experiencia en carpintería

Las ranuras de ventilación que tienen los cajones de verdulería, pensadas originalmente para la circulación del aire entre frutas, aportan textura y personalidad al mueble terminado.

Muebles con cajones deco
Las ranuras de ventilación de los cajones de verdulería, pensadas para la circulación del aire entre frutas, aportan textura al mueble terminado

Pintados en blanco o en combinación con otro tono, el resultado se asemeja a los vestidores modulares de tiendas de decoración. El paso de seguridad que no puede omitirse es fijar toda la estructura a la pared con ménsulas: una torre de cajones apilados sin anclaje representa un riesgo real, especialmente en hogares con niños.

Muebles con cajones deco
Fijar la estructura a la pared con ménsulas es el paso de seguridad que no puede omitirse, especialmente en hogares con niños

Los cajones de verdulería se consiguen en verdulerías del barrio —muchas los regalan o los venden a precios mínimos— y también en plataformas que venden productos usados, donde se ofrecen tanto cajones de madera como plásticos en distintos tamaños. El costo total de cualquiera de estos proyectos, incluyendo pintura, tornillos y accesorios de ferretería, rara vez supera el precio de un mueble nuevo de calidad equivalente.

Fotos: Imágenes Ilustrativas Infobae

Temas Relacionados

infobae-decodecodecoracionmale-eirindiseñoarquitecturamueblesdiysustentabilidadreciclarcajones verduleriahogar

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El fenómeno Taylor Swift en las universidades: por qué trasciende los escenarios y sorprende a científicos

La figura de la cantante recién casada se abre paso en el mundo académico y despierta interés en disciplinas tan diversas como la literatura, la economía y la biología, con un enfoque que transforma la relación entre cultura popular y educación

El fenómeno Taylor Swift en las universidades: por qué trasciende los escenarios y sorprende a científicos

Por qué algunos especialistas aconsejan que los hombres orinen sentados: ¿tiene beneficios para su salud?

La evidencia científica muestra algunas ventajas en cambiar la posición para orinar en ciertos casos, pero no hay una indicación universal para todos los varones. Cuándo conviene cambiar el hábito y qué riesgos puede prevenir

Por qué algunos especialistas aconsejan que los hombres orinen sentados: ¿tiene beneficios para su salud?

Las 7 camisetas más llamativas del Mundial 2026: historias, símbolos y creatividad en la piel de las selecciones

Los uniformes oficiales suman un costado estético cada vez más relevante. Esta edición exhibe diseños que fusionan identidad, referencias culturales y apuestas contemporáneas, convirtiendo la indumentaria en un símbolo visual dentro y fuera de la cancha

Las 7 camisetas más llamativas del Mundial 2026: historias, símbolos y creatividad en la piel de las selecciones

Dengue: por qué América Latina sigue atrapada en el ciclo de epidemias y emergencia

Un panel de 17 especialistas en salud de la región señaló en un trabajo publicado en la revista científica Vaccines que las condiciones que generaron las epidemias récord siguen sin resolverse. Cuál es el plan integral que recomiendan

Dengue: por qué América Latina sigue atrapada en el ciclo de epidemias y emergencia

Los mejores looks de los invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Bajo un riguroso control de confidencialidad, las celebridades desfilaron con imponentes atuendos de gala en Nueva York para presenciar la unión romántica más esperada

Los mejores looks de los invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

DEPORTES

La foto que Antonela Roccuzzo repitió con sus hijos tras un nuevo gol de Messi y el triunfo de Argentina en el Mundial

La foto que Antonela Roccuzzo repitió con sus hijos tras un nuevo gol de Messi y el triunfo de Argentina en el Mundial

El guiño de los hinchas argentinos a los jugadores de Cabo Verde tras la batalla que le presentaron a La Scaloneta en el Mundial

El pedido de los jugadores de Cabo Verde a Lionel Messi después del triunfo de Argentina: la reacción del capitán

La reacción de Marcelo Gallardo y Carlos Tevez tras el empate parcial de Cabo Verde a Argentina

Los gestos de Messi tras la sufrida clasificación de Argentina ante Cabo Verde en el Mundial: desahogo, insulto y mensaje a los hinchas

TELESHOW

Juan Manuel Artaza: “Le dije a papá que iba a poner el título de Licenciado en Relaciones Públicas en el baño de su casa”

Juan Manuel Artaza: “Le dije a papá que iba a poner el título de Licenciado en Relaciones Públicas en el baño de su casa”

Marky Ramone, un sobreviviente del punk: “La música que hoy suena en la radio es una porquería”

Dalma Maradona cruzó a su primo por su testimonio en el juicio por la muerte de Diego: “Siento que no aportó nada”

Susana Giménez celebró el gol de Messi en Miami y cerró el festejo a su manera: “¡Por favoooor!”

Los primeros días de Juli Puente como mamá: empanadas a las 3 de la mañana, seis pañales en una noche y la Selección en la tele

INFOBAE AMÉRICA

Francia y Reino Unido desplegarán fuerzas militares para proteger la libre navegación por el estrecho de Ormuz

Francia y Reino Unido desplegarán fuerzas militares para proteger la libre navegación por el estrecho de Ormuz

Dengue: por qué América Latina sigue atrapada en el ciclo de epidemias y emergencia

La minería de República Dominicana crece 9.7% hasta mayo y supera el avance de la economía

Guatemala: Presidente Bernardo Arévalo revisó modelo de gobierno departamental de Chiquimula

El Salvador: Los tribunales condenan a dos hombres a 23 años de prisión por cocaína hallada en Intipucá