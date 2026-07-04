Cuatro muebles que parecen de diseño y están hechos con cajones de madera

Una materia prima que suele terminar en la basura o venderse súper económica tiene el potencial de transformar cualquier ambiente de la casa sin grandes inversiones ni habilidades de carpintería

Cajones de verdulería que terminan en la vereda o se venden muy económicos tienen una segunda vida posible: convertirse en mesas, estantes, racks de TV y vestidores que no desentonan con ningún catálogo de decoración.

La tendencia del upcycling —reutilizar materiales descartados para darles un nuevo propósito— ganó terreno en Argentina de la mano de las redes sociales y un contexto en el que cada vez más personas buscan soluciones de decoración económicas y personalizables (además de sumar en cuanto a la sostenibilidad).

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Lijado, sellador y algo de pintura alcanzan para darle una segunda vida a cajones que iban al descarte y convertirlos en mesitas de luz, estantes de baño, racks de TV o vestidores completos

El mercado mundial de muebles de segunda mano podría alcanzar los 47.500 millones de dólares para 2025, según el barómetro de Maison & Objet, uno de los referentes internacionales del diseño de interiores. Esa proyección refleja un cambio de hábitos que en Argentina tiene características propias: el cajón de madera se convirtió en la materia prima favorita de quienes apuestan por la decoración sustentable.

Antes de empezar cualquier proyecto, hay un paso que define el resultado: lijar bien la madera, limpiarla con agua y lavandina diluida para eliminar bacterias, dejar secar por completo y aplicar una mano de sellador o barniz protector.

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Ese tratamiento inicial es la diferencia entre un mueble que dura y uno que se deteriora en meses.

La conversión de embalajes en mesas, estantes o vestidores se consolida como respuesta a la presión del presupuesto y al auge del upcycling, en un mercado de usados que podría llegar a 47.500 millones de dólares en 2025

Tres mesas en una sola idea

La primera propuesta es también la más versátil. Con dos cajones dados vuelta y una tabla de madera encima se obtiene una mesita de luz funcional. Cuatro cajones unidos por tornillos forman una mesa baja de estilo industrial.

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Dos cajones dados vuelta y una tabla de madera alcanzan para tener una mesita de luz funcional y con personalidad propia

Y si se les agregan ruedas de ferretería —las de 4 centímetros con freno son las más recomendadas— el mueble se transforma en una mesa de arrime que puede desplazarse por toda la casa, súper versátil.

Los cajones de verdulería, unidos con tornillos y una tabla encima, se convierten en una mesa baja de estilo industrial lista para el living

Para proyectos de exterior, la clave está en el acabado: pintura para exteriores o barniz marino protegen la madera de la humedad y el sol, y prolongan considerablemente la vida útil del mueble.

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Con ruedas de ferretería de 4 centímetros con freno, cualquier mesa de cajones gana movilidad y se adapta a cada rincón de la casa

El baño, con más orden y menos inversión

Para organizar los baños, hay infinidad de combinaciones para transformar los cajones en muebles que se conviertan en un plus para el orden en esos espacios.

Los cajones plásticos tipo lechero, pintados con spray y atornillados a la pared, resuelven el almacenamiento del baño sin que la humedad sea un problema

Y si te preocupa la humedad de esos ambientes, los cajones plásticos tipo lechero son la alternativa más práctica: no se pudren, admiten pintura en spray para plástico y se atornillan directamente a la pared con tarugos. Colocados con la abertura hacia adelante funcionan como nichos para toallas, papel higiénico y productos de higiene.

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Colocados con la abertura hacia adelante, los cajones funcionan como nichos para toallas, papel y productos de higiene

El truco para que el resultado se vea profesional es uno solo: usar un nivel antes de marcar los agujeros. Un estante torcido arruina el trabajo, independientemente de la calidad del acabado. Para quienes prefieren madera en el baño, el barniz marino es obligatorio antes de la instalación.

Un nivel de burbuja antes de atornillar es la herramienta más barata para que el resultado final se vea profesional

El rack de TV que nadie adivina cómo se hizo

Tres cajones de madera bastan para armar un rack de TV que no delata su origen. Dos se colocan parados como patas laterales y uno acostado en el medio actúa como estante.

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Tres cajones de madera pintados del mismo color conforman un rack de TV que no delata su origen ni su costo

Arriba se apoya una tabla de MDF o melamina, y el conjunto se pinta de un mismo color. El resultado encaja tanto en livings de estética minimalista como en ambientes de estilo boho.

Cajones ubicados de diferentes maneras dan forma a un mueble que encaja en livings minimalistas y espacios de estética boho

Un vestidor completo desde cero

El proyecto más ambicioso es también el más impactante. Los cajones se apilan en distintas posiciones —algunos orientados como cajoneras, otros como nichos abiertos— y en el centro se deja un espacio libre para instalar una barra de colgar ropa.

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Cajones apilados en distintas posiciones, con una barra central para colgar ropa, conforman un vestidor modular que puede armarse sin experiencia en carpintería

Las ranuras de ventilación que tienen los cajones de verdulería, pensadas originalmente para la circulación del aire entre frutas, aportan textura y personalidad al mueble terminado.

Las ranuras de ventilación de los cajones de verdulería, pensadas para la circulación del aire entre frutas, aportan textura al mueble terminado

Pintados en blanco o en combinación con otro tono, el resultado se asemeja a los vestidores modulares de tiendas de decoración. El paso de seguridad que no puede omitirse es fijar toda la estructura a la pared con ménsulas: una torre de cajones apilados sin anclaje representa un riesgo real, especialmente en hogares con niños.

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Fijar la estructura a la pared con ménsulas es el paso de seguridad que no puede omitirse, especialmente en hogares con niños

Los cajones de verdulería se consiguen en verdulerías del barrio —muchas los regalan o los venden a precios mínimos— y también en plataformas que venden productos usados, donde se ofrecen tanto cajones de madera como plásticos en distintos tamaños. El costo total de cualquiera de estos proyectos, incluyendo pintura, tornillos y accesorios de ferretería, rara vez supera el precio de un mueble nuevo de calidad equivalente.

Fotos: Imágenes Ilustrativas Infobae