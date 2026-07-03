Las puertas, ventanas y tragaluces pueden concentrar hasta el 35% de la pérdida de energía, por lo que sellar filtraciones mejora el confort térmico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una intensa ola de frío atraviesa Argentina y afecta a gran parte del país, incluida la Ciudad de Buenos Aires. Según el Servicio Meteorológico Nacional, esta semana se registraron temperaturas mínimas cercanas a los 0 °C. El fenómeno no solo afecta al centro del país: en la Patagonia y otras regiones, las temperaturas han caído por debajo de los -10 °C.

En este contexto, mantener las viviendas cálidas se volvió un desafío para millones de personas. El uso intensivo de sistemas de calefacción y la baja sensación térmica aumentan la demanda energética y complican la vida cotidiana, sobre todo en las zonas más afectadas por el descenso de temperatura. Las autoridades meteorológicas mantienen alertas por frío extremo en 21 provincias, mientras la población ajusta sus rutinas para enfrentar una de las heladas más fuertes del invierno.

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7 tips para mantener la casa caliente durante la ola de frío

Diversos expertos y organismos han identificado una serie de estrategias simples y efectivas que ayudan a conservar el calor, muchas de las cuales no requieren grandes inversiones ni reformas estructurales. Estas recomendaciones, basadas en estudios del Departamento de Energía de Estados Unidos, experiencias de científicos en eficiencia energética y consejos de especialistas en calefacción, ofrecen soluciones para todo tipo de viviendas.

Detectar y sellar filtraciones en puertas y ventanas

Las aberturas concentran una proporción significativa de las pérdidas de calor en una vivienda: puertas, ventanas y tragaluces pueden ser responsables de hasta el 35% de la fuga total de energía, según el Departamento de Energía de Estados Unidos. Para identificarlas, se recomienda pasar la mano, una hoja de papel o una llama cerca de los marcos en días fríos. Sellar estas filtraciones es la intervención más efectiva y económica para mejorar el confort térmico, especialmente en los bordes inferiores de puertas y laterales de ventanas.

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Instalar burletes adhesivos y barridos en aberturas

El uso de burletes, ya sea en ventanas o en la parte inferior de puertas exteriores, bloquea el ingreso de aire frío. Estos productos se venden en tiras o en formato tipo “barrido”, y pueden colocarse de forma rápida y reversible, lo que resulta ideal también para viviendas alquiladas. Chris Barnes, experto de Choice, resalta que las versiones de goma o tubos largos de tela rellenan eficazmente las rendijas y son una solución accesible para quienes buscan reducir fugas de aire sin grandes gastos.

Los burletes adhesivos y los barridos en aberturas bloquean el aire frío y ofrecen una solución rápida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicar sellador acrílico o siliconado en grietas

Con el tiempo, las uniones entre el marco de la ventana o puerta y la pared pueden agrietarse y transformarse en canales de filtración. Los selladores acrílicos o siliconados se aplican fácilmente y, una vez secos, generan un sellado continuo que limita tanto la entrada de aire frío como posibles filtraciones de agua.

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Colocar film o plástico de burbujas en ventanas simples

Para ventanas de un solo vidrio, el film plástico transparente o incluso el plástico de burbujas puede funcionar como una barrera térmica adicional. Según el Cold Climate Housing and Research Center (CCHRC), estos métodos pueden reducir hasta un 15% la demanda de calefacción en ventanas antiguas. Chris Barnes también menciona que el plástico de burbujas, aunque menos estético, proporciona una capa de aire aislante que ayuda a mantener la temperatura interior.

Usar cortinas gruesas y bien instaladas

Las cortinas son un complemento eficaz al sellado de aberturas, siempre que sean de materiales densos como lana o terciopelo y cubran bien el marco. Un estudio de la Universidad de Salford señala que cerrarlas al anochecer puede reducir la pérdida de calor entre un 15% y un 17%. Para maximizar el efecto, deben llegar hasta el piso, sobresalir al menos 15 cm de cada lado y superponerse en el centro.

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Las cortinas gruesas y las alfombras en suelos desnudos ayudan a conservar la temperatura interior y reducen la pérdida de calor en invierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colocar alfombras en suelos desnudos

El suelo también puede ser una fuente de ingreso de aire frío, especialmente si tiene huecos entre las tablas. Extender alfombras durante el invierno ayuda a aislar el ambiente y proporciona mayor confort térmico bajo los pies, como recomienda Chris Barnes.

Elegir equipos de calefacción eficientes y de bajo consumo

Para calefaccionar con el menor gasto posible, es fundamental revisar la etiqueta de eficiencia energética de los aparatos. Paneles eléctricos de bajo consumo, radiadores eléctricos con termostato y aires acondicionados en modo calefacción son opciones eficientes, según los análisis provistos. Los caloventores y vitroconvectores, aunque populares, suelen tener un consumo más elevado. Si el presupuesto es limitado, los calefactores portátiles de columna de aceite representan una mejor alternativa para dormitorios, ya que consumen menos energía y resultan más seguros para hogares con niños.

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Hasta cuándo durará la ola de frío

Los pronósticos meteorológicos indican que la ola de frío persistirá en Argentina al menos hasta el inicio de la próxima semana. El Servicio Meteorológico Nacional señala que el núcleo de aire polar permanecerá prácticamente estacionario sobre gran parte del país pasados los primeros días de julio, con temperaturas mínimas muy bajas durante las mañanas, especialmente en condiciones de cielo despejado y vientos débiles.

El viernes 3 de julio es, hasta el momento, el día más frío del año en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con mínimas por debajo de los 0 °C en varias localidades. A partir del fin de semana, las temperaturas comenzarán a moderarse gradualmente, aunque el ambiente seguirá siendo invernal y las mañanas continuarán frías durante varios días más. En la mayor parte del país, no se prevén precipitaciones significativas durante este periodo, pero continúan las alertas por frío extremo en numerosas provincias.

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