Receta de niños envueltos en repollo, rápida y fácil

Niños envueltos en repollo rellenos de carne picada y arroz cocidos en salsa de tomate se presentan en una fuente blanca sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Misiones, cada año, un pueblo entero se reúne para celebrar un plato que llegó desde el otro lado del mundo. Los holupchi —así los llaman las familias ucranianas que se asentaron en Oberá y alrededores— son los niños envueltos en repollo: pequeños rollos de carne y arroz que condensan décadas de historia, migración y cocina de olla.

En Argentina, este plato se popularizó en el Litoral y el NEA de la mano de la comunidad ucraniana, aunque hoy se cocina en muchas provincias. Hay una fiesta entera en su honor en Oberá, Misiones, donde los niños envueltos son el plato estrella. Una comida de domingo largo, de fuego bajo y de paciencia.

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Receta de niños envueltos en repollo

Se trata de hojas de repollo precocidas que se rellenan con una mezcla de carne vacuna picada, carne de cerdo, arroz, verduras y panceta ahumada. Una vez armados, se hierven en una cacerola tapada durante largo tiempo a fuego mínimo, hasta que el relleno queda tierno y las hojas se funden con el sabor del caldo.

Tiempo de preparación

Total: 2 horas 15 minutos

Preparación del relleno: 30 minutos

Reposo del relleno: 15 minutos

Precocción del repollo: 15 minutos

Armado de los rollos: 15 minutos

Cocción final: 90 minutos

Ingredientes

150 g de carne vacuna picada

150 g de carne de cerdo picada

150 g de arroz

1 cebolla

Cebollita de verdeo, a gusto

Perejil fresco, a gusto

2 dientes de ajo

Morrones, a gusto

50 g de panceta ahumada picada

200 g de puré de tomates

1 cabeza de repollo

1 chorrito de vinagre

Aceite, sal y pimienta, a gusto

Niños envueltos en repollo con relleno de arroz y carne, cocinados en salsa de tomate y presentados en una fuente para horno, sobre una mesa de madera oscura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer niños envueltos en repollo, paso a paso

Calentar un chorrito de aceite en una sartén a fuego medio. Rehogar la cebolla picada, el ajo, el morrón, la cebollita de verdeo y la panceta hasta que estén blandos. Incorporar las carnes picadas y el puré de tomates. Cocinar todo junto a fuego lento durante 30 minutos, revolviendo cada tanto. Retirar del fuego. Agregar el arroz crudo con un poco de aceite y mezclar bien. El arroz no debe estar cocido en este punto: terminará de cocinarse dentro del rollo. Dejar reposar la mezcla unos 15 minutos hasta que entibie. Mientras tanto, colocar la cabeza de repollo entera en una olla con agua hirviendo durante 15 minutos. No hay que cocinarla por completo: solo ablandar las hojas para poder enrollarlas sin que se rompan. Separar las hojas con cuidado. Colocar 1 cucharada generosa de relleno en el centro de cada hoja, doblar los bordes laterales hacia adentro y enrollar desde la base hacia la punta, formando un paquetito firme. En el fondo de una cacerola, colocar algunas hojas de repollo sobrantes como base (evita que los rollos se peguen). Acomodar los niños envueltos encima, bien juntos. Cubrir con agua fría. Agregar 1 chorrito de vinagre y 1 chorrito de aceite. Cocinar a fuego corona (el mínimo posible) durante 90 minutos con la cacerola tapada. No apurar la cocción. Servir calientes. Opcionalmente, se puede reemplazar el agua por salsa de tomates para una versión más intensa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones generosas (aproximadamente 4 a 6 rollos por persona, según el tamaño de las hojas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: aprox. 520 kcal

Proteínas: aprox. 34 g

Grasas: aprox. 22 g

Carbohidratos: aprox. 42 g

Sodio: aprox. 580 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los niños envueltos se conservan muy bien en la heladera hasta 3 días, dentro de un recipiente hermético con algo del caldo de cocción para que no se resequen.

También se pueden freezar hasta 2 meses. Se recomienda descongelar de un día para el otro en la heladera y calentar a fuego suave en una olla con un poco de agua o salsa.

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