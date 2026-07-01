Tendencias

Receta de guiso de mondongos con porotos y garbanzos, rápida y fácil

Un plato espeso, sabroso y nutritivo, con pancita de res, legumbres y verduras cocidas en una sola olla, para los días fríos del invierno

Guardar
Google icon
Guiso de mondongo, porotos, garbanzos, trozos de zanahoria, perejil picado, caldo rojo, gotas de aceite, vapor saliendo de un plato.
La receta de guiso de mondongo con porotos y garbanzos combina mondongo, legumbres y verduras en un plato espeso y rendidor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay aromas que transforman una tarde fría en un recuerdo de hogar: el guiso de mondongo con porotos y garbanzos tiene ese don. Un plato cargado de nostalgia, bien argento, que invita a la mesa grande y al pan recién cortado, con la promesa de calor, espesor y rendimiento.

En muchas familias argentinas, el guiso de mondongo aparece en los días más fríos del invierno, o cuando hay que “estirar la olla” y rendir el bolsillo. Es típico de domingos lluviosos, reuniones de amigos, o como refugio tras una jornada larga. Adoptó ingredientes de la inmigración, pero aún es bien criollo: cada casa tiene su versión, pero la base es siempre la misma.

PUBLICIDAD

El mondongo, bien tierno, aporta una textura suave; los porotos y los garbanzos suman proteína y cuerpo; y las verduras completan el plato con sabor. Con esa base, el guiso queda pensado para cocinar en cantidad y recalentar al día siguiente sin perder sabor.

Receta de guiso de mondongo con porotos y garbanzos

El guiso de mondongo con porotos y garbanzos es una preparación sustanciosa elaborada con pancita de res (mondongo), legumbres y verduras. Se cocina todo junto en una cacerola para lograr un plato espeso y rendidor, ideal para compartir.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora 40 minutos

  • Preparación: 30 minutos
  • Cocción: 1 hora 10 minutos
Cuenco de cerámica con guiso de mondongo, porotos, garbanzos, zanahoria, rodajas de chorizo y perejil. Una cuchara metálica reposa en el plato
El guiso de mondongo con porotos y garbanzos suele prepararse en invierno y en reuniones familiares por su capacidad de rendir varias porciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 1 kg de mondongo (pancita de res)
  • 1 taza de porotos (alubia o manteca) cocidos
  • 1 taza de garbanzos cocidos
  • 1 cebolla grande picada
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 morrón rojo cortado en juliana
  • 2 tomates perita pelados y picados (o 1 lata chica de tomate)
  • 2 zanahorias en rodajas finas
  • 1 cucharada de puré de tomate
  • 2 hojas de laurel
  • 1 ramito de perejil y orégano fresco
  • 1 pizca de ají molido
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 100 cc de aceite (girasol o maíz)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Caldo de verduras, cantidad necesaria

Cómo hacer guiso de mondongo con porotos y garbanzos, paso a paso

  1. Limpiar bien el mondongo y hervirlo en abundante agua con laurel y sal hasta que esté tierno (aprox. 50 minutos). Escurrir, dejar enfriar y cortar en tiras o cubos pequeños.
  2. En una cacerola grande, calentar el aceite y rehogar la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
  3. Agregar el morrón y las zanahorias. Saltear 5 minutos.
  4. Incorporar los tomates picados y el puré de tomate. Cocinar hasta que la preparación tome color y los vegetales estén blandos.
  5. Sumar el mondongo cortado y mezclar bien. Condimentar con sal, pimienta, laurel, ají molido, pimentón y el ramito de hierbas.
  6. Añadir el caldo caliente hasta cubrir los ingredientes. Cocinar a fuego medio-bajo durante 30 minutos; revolver cada tanto para que no se pegue.
  7. Agregar los porotos y los garbanzos ya cocidos. Mezclar y dejar cocinar todo junto 10 minutos más. Si hace falta, añadir un poco más de caldo.
  8. Rectificar sal y pimienta. Apagar el fuego y dejar reposar 10 minutos antes de servir.
  9. Servir bien caliente, con perejil fresco picado por encima.

Consejos clave:

  • Es fundamental que el mondongo esté bien tierno antes de sumarlo al guiso.
  • El aceite debe estar caliente pero no humeante al rehogar.
  • El caldo debe agregarse caliente para no cortar la cocción.
Un cuenco de cerámica con guiso caliente de mondongo, porotos, garbanzos y vegetales. Un pan redondo con perejil y una cuchara de metal en una mesa de madera
El mondongo aporta textura, mientras los porotos y los garbanzos suman proteína y cuerpo en esta receta de guiso (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 370 kcal
  • Grasas: 17 gr
  • Carbohidratos: 28 gr
  • Proteínas: 23 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, puede conservarse hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar por 2 meses, preferentemente en porciones individuales. Para recalentar, hacerlo a fuego suave agregando un chorrito de agua o caldo si hiciera falta.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de niños envueltos en repollo, rápida y fácil

La preparación combina hojas apenas blanqueadas, un relleno con carnes, vegetales y grano crudo, más una cocción de 90 minutos para lograr una textura tierna y sabrosa

Receta de niños envueltos en repollo, rápida y fácil

Conmoción cerebral en futbolistas: la FIFA lanza un protocolo exprés para detectar casos en pleno partido

Fue elaborado a través de un consenso con investigadores de 14 países. Establece 45 puntos de evaluación médica que se debe completar en menos de tres minutos. Cómo se busca unificar los criterios de atención a jugadores lesionados en ligas de todo el mundo

Conmoción cerebral en futbolistas: la FIFA lanza un protocolo exprés para detectar casos en pleno partido

Arte abstracto: cómo los recuerdos pueden cambiar la forma en que vemos una obra

Un estudio de Duke University analizó cómo las memorias autobiográficas pueden surgir frente a imágenes sin figuras reconocibles. Las claves de una investigación que cruza psicología, filosofía y percepción estética

Arte abstracto: cómo los recuerdos pueden cambiar la forma en que vemos una obra

Por qué tener buena salud bucal puede ayudar a prevenir el Alzheimer, según Conrado Estol

El neurólogo explicó en su columna semanal en Infobae al Mediodía cómo una adecuada higiene dental impacta en la prevención de enfermedades neurodegenerativas, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer

Por qué tener buena salud bucal puede ayudar a prevenir el Alzheimer, según Conrado Estol

Los 7 árboles que crecen bien en macetas chicas

Agregar ejemplares vegetales de porte compacto transforma rincones urbanos y domésticos en áreas más vitales, agradables y fáciles de cuidar. Estas alternativas se destacan por su adaptabilidad, bajo mantenimiento y capacidad para renovar la atmósfera en hogares con espacio limitado

Los 7 árboles que crecen bien en macetas chicas

DEPORTES

“Por favor, cuídala”: nuevos detalles de los chats que complican a la estrella de Italia en la causa por prostitución de menores

“Por favor, cuídala”: nuevos detalles de los chats que complican a la estrella de Italia en la causa por prostitución de menores

Las lapidarias críticas de un campeón del mundo con Alemania a su selección tras la eliminación ante Paraguay: “Somos mediocres”

“Le dedico esto a él”, declaró Julio Enciso entre lágrimas tras el histórico triunfo de Paraguay ante Alemania en el Mundial

Un video reveló el llamativo apodo que el plantel de Francia le puso a Kylian Mbappé

Solana Sierra quedó a un paso de la hazaña en Wimbledon: despedida al borde de las lágrimas y elogios de Coco Gauff

TELESHOW

Desde la casa de Gran Hermano, Mariela le pasó factura al Turco García: “Lo único que sabés hacer es jugar a la pelota”

Desde la casa de Gran Hermano, Mariela le pasó factura al Turco García: “Lo único que sabés hacer es jugar a la pelota”

Silvina, la mamá de Alexis Mac Allister, habló de cómo es su relación con Ailén Cova: “La conozco de hace muchos años”

Magui Bravi habló de su separación con Octavio Cattaneo: “Nos tomó un año entero”

El tierno mensaje de Pilar Gamboa por los 4 años de su hija Ana: “Compañerita de todo”

José María Muscari enfrentó los rumores con relación a la muerte de Ernestina Pais: “Recién a las 20:50 nos enteramos por su hijo”

INFOBAE AMÉRICA

Un militar estadounidense continúa desaparecido tras una maniobra de emergencia de un helicóptero en el mar Arábigo

Un militar estadounidense continúa desaparecido tras una maniobra de emergencia de un helicóptero en el mar Arábigo

Crean la primera célula sintética capaz de completar un ciclo vital completo

Estados Unidos detuvo a un cubano acusado de operar para una organización ligada al espionaje de la dictadura comunista

Irán y Qatar acordaron un canal de comunicación para seguir la implementación del acuerdo con Estados Unidos

Ana Paola Hall asume como embajadora de Honduras en España