Ciencia

Una expedición científica descubrió 31 nuevas especies marinas en las costas de Brasil

Investigadores a bordo del buque Falkor (too), operado por el Schmidt Ocean Institute, identificaron en tiempo récord animales nunca antes registrados en aguas profundas del Atlántico Sur. Es una campaña similar a la liderada por expertos argentinos del CONICET en el cañón Mar del Plata

Guardar
Google icon

En solo dos semanas la expedición Falkor descubrió 31 nuevas especies marinas en la zona mesopelágica del Atlántico Sur, una región poco explorada (Schmidt Ocean)

Un equipo internacional de expertos en vida marina realizó un hallazgo excepcional en aguas internacionales frente a la costa de Brasil. En tan solo dos semanas de expedición, desde el 15 hasta el 30 de abril, los científicos a bordo del buque de investigación Falkor (too), operado por el Schmidt Ocean Institute, descubrieron 31 nuevas especies marinas en una región del Atlántico Sur conocida como zona mesopelágica.

Situada entre la capa superficial iluminada por el sol y el fondo del océano, se considera uno de los ecosistemas menos estudiados del planeta. Se extiende aproximadamente entre los 200 y los 1.000 metros de profundidad, donde la luz solar ya no penetra, lo que crea un hábitat único para especies poco conocidas. La rapidez de la identificación y confirmación de los ejemplares se debió al uso de tecnologías de vanguardia, que permitieron observar organismos y procesos celulares en tiempo real a bordo del barco.

PUBLICIDAD

El buque Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute fue protagonista también de la exitosa expedición Talud Continental IV en el cañón submarino Mar del Plata, que identificó 40 nuevas especiales en una campaña liderada por científicos del CONICET. Como anticipó Infobae, expertos argentinos va a lanzar la misión Talud Continental V en 2027, en las costas frente a la provincia de Chubut.

En el caso de las costas brasileñas, la expedición reunió a expertos de Estados Unidos, Australia, Brasil y Japón, apoyado por instituciones como la Universidad de Western Australia y el Bigelow Laboratory for Ocean Sciences, ofrece nueva información sobre la diversidad biológica de la capa oceánica intermedia, que representa el 90% del espacio habitable de la Tierra.

PUBLICIDAD

Un ecosistema desconocido: hallazgos clave y diversidad biológica

Descubren 31 especies en una expedición submarina en Brazil
La zona mesopelágica del Atlántico Sur se extiende entre los 200 y los 1.000 metros de profundidad, donde la luz solar ya no penetra y habitan especies poco conocidas (Emily Clark / MBARI)

El área explorada, situada entre la superficie iluminada y el fondo marino, es conocida como midwater o zona mesopelágica. Este entorno alberga organismos que presentan adaptaciones extraordinarias para sobrevivir en condiciones de oscuridad, presión extrema y bajas temperaturas.

Durante la expedición, denominada Designing the Future 3, los científicos identificaron un anfípodo (crustáceo emparentado con cangrejos y langostas), un gusano Tomopteris cuya velocidad sorprendió a los expertos, nueve especies de medusas, siete sifonóforos (organismos coloniales emparentados con medusas y corales), siete ctenóforos (conocidos por las cilias brillantes que utilizan para nadar), cuatro larváceos (animales similares a renacuajos que construyen casas de mucosa) y dos rizarios gigantes (organismos unicelulares visibles a simple vista).

Descubren 31 especies en una expedición submarina en Brazil
El hallazgo de un pulpo que devoraba una medusa a ochocientos metros de profundidad permitió comprender nuevas interacciones en la cadena alimentaria marina (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

De acuerdo con declaraciones de Karen Osborn, jefa científica de la expedición y especialista del Smithsonian National Museum of Natural History, la variedad y abundancia de organismos encontrados superó las expectativas iniciales: “El midwater es el hábitat más grande de la Tierra y está lleno de animales increíbles que apenas comenzamos a comprender”.

“Esta zona no había sido explorada antes, lo que brindó más oportunidades para identificar especies nuevas”, agregó la experta en un testimonio a The Guardian. Las observaciones incluyeron interacciones inusuales, como una hembra de pulpo (Haliphron atlanticus) que devoraba una medusa a 800 metros de profundidad, un comportamiento que resulta difícil de registrar en condiciones naturales. Este tipo de hallazgos permite a los científicos entender mejor cómo funcionan las comunidades de organismos del midwater y cómo influyen en procesos globales como el ciclo del carbono.

Tecnología de punta para explorar el océano profundo

Descubren 31 especies en una expedición submarina en Brazil
El uso de tecnologías de vanguardia permitió identificar y confirmar nuevas especies con rapidez, observando organismos y células en tiempo real a bordo (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

El éxito de la expedición se debió al uso de tecnologías innovadoras. El equipo aplicó sistemas de imagen avanzados como DeepPIV y EyeRIS, que se conectaron al robot submarino ROV SuBastian. Estos sistemas utilizan láseres para crear imágenes en tres dimensiones de los animales del océano, lo que permite observar su forma y sus partes internas sin necesidad de dañar a los ejemplares. Así, los científicos pudieron estudiar incluso a los organismos más frágiles.

También emplearon una cámara especial construida por la Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), capaz de mostrar detalles diminutos que no se ven en las imágenes 3D. Este método es importante porque muchos animales del océano profundo tienen cuerpos blandos que se rompen fácilmente si se intenta capturarlos.

Descubren 31 especies en una expedición submarina en Brazil
La zona mesopelágica del Atlántico Sur se extiende entre los 200 y los 1.000 metros de profundidad, donde la luz solar ya no penetra y habitan especies poco conocidas (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Otro avance destacado fue el uso en alta mar de un microscopio llamado Squid. Por primera vez durante una expedición, este aparato permitió ver en tres dimensiones el interior de células vivas de organismos marinos, algo que usualmente solo se logra en laboratorios en tierra. Gracias a esta tecnología, los científicos pueden observar cómo funcionan estos seres vivos en tiempo real, incluso bajo condiciones extremas de presión y oscuridad.

El equipo integró además un sistema de realidad virtual desarrollado por la Universidad de Western Australia y una “máquina de gravedad” diseñada en Stanford, un microscopio especial que reproduce el entorno natural de los microbios marinos para estudiarlos sin sacarlos de su ambiente. La combinación de estas herramientas, junto con pruebas de ADN realizadas en el propio barco, permitió identificar nuevas especies en cuestión de días, cuando normalmente ese proceso podría demorar años.

Colaboración internacional y futuro de la biología marina

Encuentran 31 especies nuevas en las costas de Brasil, Schmidt Ocean Institute
La colaboración internacional fue clave y más de veinte especialistas participaron desde el inicio del viaje en Salvador, Bahía, hasta el final de la campaña (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

La expedición del Schmidt Ocean Institute contó con la participación de más de veinte especialistas provenientes de Estados Unidos, Australia, Brasil y Japón. Desde el inicio del viaje en Salvador, Bahía, el grupo se centró en desentrañar la compleja red de vida en la zona mesopelágica, considerada por los expertos como la mayor reserva de biodiversidad del planeta.

El trabajo colaborativo y el uso de tecnología avanzada impulsaron la comprensión de la distribución de la vida marina y su papel en el equilibrio de los océanos. Osborn recalcó en declaraciones realizadas a The Guardian: “Lo que la humanidad ha descubierto hasta ahora es apenas la punta del iceberg”. La científica remarcó la necesidad de fomentar más expediciones y de reunir equipos multidisciplinarios con objetivos comunes para explorar nuevas formas de investigar el océano.

Encuentran 31 especies nuevas en las costas de Brasil, Schmidt Ocean Institute
Encuentran 31 especies nuevas en las costas de Brasil, Schmidt Ocean Institute (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Esta fue la tercera campaña en la que se probaron y perfeccionaron las herramientas desarrolladas para el estudio del midwater. La directora ejecutiva de Schmidt Ocean Institute, Jyotika Virmani, señaló: “La misión del instituto es impulsar el avance tecnológico, y esta expedición muestra cómo es posible estudiar la vida marina de manera sofisticada y no invasiva”.

Para los especialistas, los descubrimientos recientes confirman la importancia de la investigación científica colaborativa como clave para ampliar el conocimiento y la protección del océano. En esta línea, el CONICET lanzará en 2027 una nueva expedición a bordo del buque Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute para explorar la biodiversidad marina a 600 kilómetros de la costa de Chubut.

El equipo recorrerá los cañones Ameghino y Almirante Brown, zonas nunca estudiadas directamente, con el objetivo de identificar nuevas especies y obtener información clave para la conservación. Según explicó el jefe científico Daniel Lauretta a Infobae, la misión empleará tecnología avanzada y prevé transmitir en vivo los descubrimientos para acercar la ciencia a la sociedad.

Temas Relacionados

Biodiversidad MarinaFalkor tooSchmidt Ocean InstituteBiodiversidadAnimalesOcéanoÚltimas noticiasBrasil

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Puede la creatina ayudar en la depresión? qué revelan las investigaciones recientes

La Universidad de Ottawa analizó cinco estudios clínicos y observó que este suplemento podría mejorar síntomas en algunos pacientes, aunque los autores señalaron que no hubo resultados concluyentes

¿Puede la creatina ayudar en la depresión? qué revelan las investigaciones recientes

Informe de la ONU: crece el consumo de drogas sintéticas más potentes en Argentina y el mundo

El uso mundial de drogas ilícitas creció 34% en una década y advierten por la expansión de mezclas adulteradas que incrementan el riesgo. “Los consumidores no saben qué toman, pero tampoco el personal sanitario que los atiende”, alertan los autores del reporte

Informe de la ONU: crece el consumo de drogas sintéticas más potentes en Argentina y el mundo

Día Internacional de los Asteroides: cuáles son los de mayor riesgo para la Tierra

Cada 30 de junio, la comunidad científica y organismos internacionales refuerzan la importancia de vigilar estos cuerpos celestes que cruzan la órbita de nuestro planeta, mientras se desarrollan estrategias de prevención y estudio de objetos que podrían representar un riesgo significativo para la humanidad

Día Internacional de los Asteroides: cuáles son los de mayor riesgo para la Tierra

Peces en arrozales: cómo un experimento reveló una nueva forma de combatir una enfermedad que afecta a 220 millones

El hallazgo, publicado en Nature Sustainability, surge de datos de más de 400 hogares rurales y podría replicarse en otras regiones donde la parasitosis sigue siendo endémica

Peces en arrozales: cómo un experimento reveló una nueva forma de combatir una enfermedad que afecta a 220 millones

La NASA convocó a organizaciones y empresas de EEUU para planificar su base en la Luna

El organismo interpeló a compañías, universidades y entidades sin fines de lucro de Estados Unidos a revisar el documento preliminar y a señalar dudas sobre requisitos, plazos, instrucciones de envío y criterios de evaluación

La NASA convocó a organizaciones y empresas de EEUU para planificar su base en la Luna
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

“No tomés acá”: intentó asesinar a puñaladas a su hermano y fue detenido por un descuido familiar

“No tomés acá”: intentó asesinar a puñaladas a su hermano y fue detenido por un descuido familiar

Juicio por Loan Peña, en vivo: el padre del niño se emocionó al recordar a su hijo y complicó a Laudelina en su declaración

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara la expareja de un imputado que fue enfermera de Diego y la echaron

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 30 de junio: exposición en Las Choapas en Veracruz: la mandataria exhorta a Pemex a emitir un comunicado

Una diputada del PRO propuso eliminar las vacaciones de invierno en Mendoza

INFOBAE AMÉRICA

El mensaje del canciller Friedrich Merz que dejó incrédulos a los hinchas alemanes tras la eliminación ante Paraguay

El mensaje del canciller Friedrich Merz que dejó incrédulos a los hinchas alemanes tras la eliminación ante Paraguay

Dirigentes cívicos de Santa Cruz anuncian denuncias contra Evo Morales por los bloqueos en Bolivia

EE. UU. endurece las reglas para obtener la Green Card desde julio de 2026: estos son los cambios

Bolivia envía rescatistas y ayuda humanitaria a Venezuela tras el terremoto

Europa afronta escasez de agua y desigualdad en el acceso durante la ola de calor

ENTRETENIMIENTO

Angelina Jolie confesó que no ha tenido ningún romance desde su divorcio de Brad Pitt: “La vida me ha roto un poco”

Angelina Jolie confesó que no ha tenido ningún romance desde su divorcio de Brad Pitt: “La vida me ha roto un poco”

Elliot Page sorprende en redes por su cambio físico y un intenso entrenamiento de boxeo

Colin Farrell habló sobre su experiencia como El Pingüino: “Me encanta interpretarlo, pero tiene un veneno interior”

“Toy Story 5″ mantiene el primer lugar en la taquilla mundial y supera los 585 millones de dólares por delante de “Supergirl”

Eva Longoria, Maia Reficco y Fernando Líndez encabezan The Last Sunrise, la nueva apuesta romántica de Prime Video