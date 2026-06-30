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Receta de cornalitos al horno, rápida y fácil

Con harina, sal, pimienta y limón, esta preparación rinde cuatro porciones, se hace en 35 minutos y recupera el sabor clásico de bares de playa, peñas y picadas familiares

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Un plato blanco contiene varios pescados pequeños dorados, gajos de limón y hojas de perejil. Un tenedor y un cuchillo están sobre una mesa de madera.
La receta de cornalitos al horno se prepara con harina, sal, pimienta y limón y recupera un sabor clásico de bares de playa, peñas y picadas familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma a mar en la cocina argentina tiene nombre propio: cornalitos al horno. Para quienes crecieron cerca de la costa o disfrutaron alguna vez de una escapada a Mar del Plata, el recuerdo de estos pequeños pescaditos crocantes es inmediato y entrañable. El sabor simple, la textura crujiente y ese toque a limón hacen de este bocado una tradición infaltable en veranos, picadas familiares y reuniones distendidas.

En la Argentina, los cornalitos suelen servirse como entrada o acompañamiento en parrillas, bares de playa y peñas, especialmente en la región atlántica y el litoral. Es una receta accesible y muy popular por su rapidez y lo rendidora que resulta, perfecta para compartir y disfrutar sin complicaciones.

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Los cornalitos al horno son pequeños pescados de carne blanca, simplemente limpios, salados y rebozados con harina. Se cocinan en horno fuerte hasta que quedan dorados y crocantes, ideales para comer con la mano y acompañar con gajos de limón. Esta preparación es una de las formas más tradicionales y sencillas de disfrutar pescado fresco en la mesa, ya que no requiere pasos complicados ni ingredientes sofisticados.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 500 gr de cornalitos frescos, limpios
  • 100 gr de harina común
  • 1 cucharadita de sal fina
  • 1 pizca de pimienta negra molida
  • 2 cucharadas de aceite de girasol (más extra para la placa)
  • 1 limón en gajos

Cómo hacer cornalitos al horno, paso a paso

Manos cubriendo cornalitos en harina sobre tabla de madera, bandeja de horno con cornalitos, limones, perejil, sal, pimienta y aceite.
La preparación de cornalitos al horno lleva 35 minutos en total, con 15 minutos de preparación y 20 minutos de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Precalentar el horno a 220 °C (bien fuerte).
  2. Lavar los cornalitos en agua fría y secarlos muy bien con papel de cocina.
  3. En un bol, mezclar la harina, la sal y la pimienta.
  4. Pasar los cornalitos por la mezcla de harina, sacudiendo el exceso.
  5. Aceitar ligeramente una placa para horno y distribuir los cornalitos en una sola capa, sin superponer.
  6. Rociar con un hilo de aceite de girasol por encima.
  7. Llevar al horno durante 20 minutos, o hasta que estén dorados y crocantes (a mitad de cocción, dar vuelta con cuidado para una cocción pareja).
  8. Servir calientes, acompañados de gajos de limón.

Consejo técnico: Es clave secar bien los cornalitos antes de rebozar, para lograr un exterior bien crocante.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Mesa con mantel blanco, platos, vasos, cornalitos dorados, cuencos con papas, ensalada, gajos de limón, mayonesa y salsa.
Secar bien los cornalitos antes de rebozarlos con harina es clave para obtener una textura crocante en la receta al horno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde 4 porciones como entrada. Esta cantidad es ideal para compartir en reuniones familiares, picadas con amigos o como aperitivo en ocasiones informales. Al tratarse de una receta económica y de preparación rápida, resulta conveniente para quienes buscan sumar un plato de mar a la mesa sin invertir demasiado tiempo.

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Si se prefiere un plato principal, puede duplicarse la cantidad de cornalitos, combinarlos con una ensalada fresca o papas al horno, logrando así una comida completa y equilibrada. Los cornalitos también se disfrutan con diferentes salsas o aderezos, como mayonesa de ajo, salsa tártara o simplemente un poco más de limón exprimido al momento de servir.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 170 kcal

Grasas: 7 gr

Carbohidratos: 10 gr

Proteínas: 17 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Interior de una heladera moderna que contiene un recipiente de vidrio con cornalitos cocidos y un plato blanco con cornalitos cocidos.
Cada porción de cornalitos al horno aporta unas 170 calorías y la preparación puede conservarse en heladera hasta 2 días en un recipiente hermético (Imagen Ilustrativa Infobae)

En heladera, hasta 2 días en recipiente hermético. Se recomienda consumir calientes o recalentar brevemente en horno fuerte para devolver el crocante. No es recomendable freezar, ya que pierden textura.

Al guardarlos, es importante evitar el contacto directo con el aire para que no absorban humedad y conserven su sabor característico. Si bien el recalentado ayuda a recuperar la crocancia, el mejor resultado se obtiene consumiéndolos recién hechos.

Los cornalitos que permanecen mucho tiempo guardados pueden volverse algo blandos, por lo que se aconseja planificar la cantidad a preparar según el número de comensales. También es posible aprovechar los restos en ensaladas o como parte de una picada fría, aunque siempre priorizando la frescura del producto.

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