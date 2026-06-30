Receta de cornalitos al horno, rápida y fácil

El aroma a mar en la cocina argentina tiene nombre propio: cornalitos al horno. Para quienes crecieron cerca de la costa o disfrutaron alguna vez de una escapada a Mar del Plata, el recuerdo de estos pequeños pescaditos crocantes es inmediato y entrañable. El sabor simple, la textura crujiente y ese toque a limón hacen de este bocado una tradición infaltable en veranos, picadas familiares y reuniones distendidas.
En la Argentina, los cornalitos suelen servirse como entrada o acompañamiento en parrillas, bares de playa y peñas, especialmente en la región atlántica y el litoral. Es una receta accesible y muy popular por su rapidez y lo rendidora que resulta, perfecta para compartir y disfrutar sin complicaciones.
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Los cornalitos al horno son pequeños pescados de carne blanca, simplemente limpios, salados y rebozados con harina. Se cocinan en horno fuerte hasta que quedan dorados y crocantes, ideales para comer con la mano y acompañar con gajos de limón. Esta preparación es una de las formas más tradicionales y sencillas de disfrutar pescado fresco en la mesa, ya que no requiere pasos complicados ni ingredientes sofisticados.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 35 minutos
Preparación: 15 minutos
Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 500 gr de cornalitos frescos, limpios
- 100 gr de harina común
- 1 cucharadita de sal fina
- 1 pizca de pimienta negra molida
- 2 cucharadas de aceite de girasol (más extra para la placa)
- 1 limón en gajos
Cómo hacer cornalitos al horno, paso a paso
- Precalentar el horno a 220 °C (bien fuerte).
- Lavar los cornalitos en agua fría y secarlos muy bien con papel de cocina.
- En un bol, mezclar la harina, la sal y la pimienta.
- Pasar los cornalitos por la mezcla de harina, sacudiendo el exceso.
- Aceitar ligeramente una placa para horno y distribuir los cornalitos en una sola capa, sin superponer.
- Rociar con un hilo de aceite de girasol por encima.
- Llevar al horno durante 20 minutos, o hasta que estén dorados y crocantes (a mitad de cocción, dar vuelta con cuidado para una cocción pareja).
- Servir calientes, acompañados de gajos de limón.
Consejo técnico: Es clave secar bien los cornalitos antes de rebozar, para lograr un exterior bien crocante.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones como entrada. Esta cantidad es ideal para compartir en reuniones familiares, picadas con amigos o como aperitivo en ocasiones informales. Al tratarse de una receta económica y de preparación rápida, resulta conveniente para quienes buscan sumar un plato de mar a la mesa sin invertir demasiado tiempo.
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Si se prefiere un plato principal, puede duplicarse la cantidad de cornalitos, combinarlos con una ensalada fresca o papas al horno, logrando así una comida completa y equilibrada. Los cornalitos también se disfrutan con diferentes salsas o aderezos, como mayonesa de ajo, salsa tártara o simplemente un poco más de limón exprimido al momento de servir.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Calorías: 170 kcal
Grasas: 7 gr
Carbohidratos: 10 gr
Proteínas: 17 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 2 días en recipiente hermético. Se recomienda consumir calientes o recalentar brevemente en horno fuerte para devolver el crocante. No es recomendable freezar, ya que pierden textura.
Al guardarlos, es importante evitar el contacto directo con el aire para que no absorban humedad y conserven su sabor característico. Si bien el recalentado ayuda a recuperar la crocancia, el mejor resultado se obtiene consumiéndolos recién hechos.
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Los cornalitos que permanecen mucho tiempo guardados pueden volverse algo blandos, por lo que se aconseja planificar la cantidad a preparar según el número de comensales. También es posible aprovechar los restos en ensaladas o como parte de una picada fría, aunque siempre priorizando la frescura del producto.
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