Receta de pollo al romero con limón, rápida y fácil

El aroma del romero fresco y el toque cítrico del limón tienen el poder de transformar un simple plato de pollo en una experiencia reconfortante. Hay sabores que remiten a la cocina casera, donde lo sencillo es sinónimo de sabor y practicidad.
Nada como el clásico pollo al romero con limón para llenar la cocina de esos perfumes que abren el apetito y generan recuerdos. Es la receta que muchos aprendieron de sus madres o abuelas, ideal para esos días en los que se busca algo sabroso, liviano y fácil de resolver con lo que hay en la heladera. El limón aporta frescura y ayuda a tiernizar la carne, mientras que el romero regala ese perfume inconfundible que invita a compartir la mesa.
PUBLICIDAD
Este plato suele aparecer tanto en almuerzos de entre semana, como en cenas improvisadas con amigos o familia. Es uno de esos comodines del recetario argentino, que se adapta al clima y a cualquier estación, porque siempre hay ganas de algo rico, rápido y con aire de hogar.
Receta de pollo al romero con limón
El pollo al romero con limón consiste en presas de pollo doradas suavemente en aceite de oliva, luego cocidas con jugo y ralladura de limón más ramas frescas de romero, lo que le otorga jugosidad y un perfume irresistible. Es una receta veloz, con pocos pasos y muy fácil de lograr en casa.
PUBLICIDAD
Tiempo de preparación
- Total: 30 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 4 pechugas de pollo (o muslos, según preferencia)
- 2 ramas de romero fresco
- Jugo de 1 limón grande
- Ralladura de 1 limón
- 2 dientes de ajo, picados
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta, a gusto
Cómo hacer pollo al romero con limón, paso a paso
- Salpimentar las presas de pollo por ambos lados.
- Calentar el aceite de oliva en una sartén grande y dorar el pollo a fuego fuerte, 2 a 3 minutos de cada lado.
- Bajar el fuego a medio, agregar el ajo picado, las ramas de romero y la ralladura de limón. Cocinar 1 minuto para perfumar el aceite.
- Incorporar el jugo de limón y, si hace falta, un chorrito de agua para evitar que se seque.
- Tapar la sartén y cocinar a fuego bajo durante 10 a 15 minutos, hasta que el pollo esté bien cocido.
- Consejo clave: No sobrecocer el pollo para que quede jugoso.
- Servir caliente, decorando con un poco de romero fresco y unas gotas de limón.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 250 kcal
- Grasas: 10 gr
- Carbohidratos: 2 gr
- Proteínas: 35 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
PUBLICIDAD
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar hasta 2 meses y recalentar a fuego suave.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD