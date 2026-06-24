Lionel Messi cumple años: los detalles que repite en sus looks y explican su naturalidad

Lionel Messi sostiene una estética de comodidad con prendas sueltas y tonos neutros

Lionel Messi se mantiene en el centro de la escena mundial, no solo por su rendimiento en el Mundial 2026, sino también por el significado que adquiere su figura a los 39 años, edad que celebra este jueves.

El capitán de la Selección Argentina concentra elogios que trascienden lo futbolístico: su capacidad para reinventarse en el campo de juego se entrelaza con una imagen pública que evoluciona al ritmo de su carrera.

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En esta etapa, el 10 argentino construye una propuesta estética que se afianza fuera de la cancha. Su estilo personal se apoya en la comodidad, la sastrería contemporánea y el espíritu deportivo, dando lugar a un guardarropa donde conviven prendas relajadas, detalles formales y accesorios funcionales. Este equilibrio entre sofisticación y practicidad le permite moverse con soltura tanto en eventos oficiales como en situaciones cotidianas.

Lionel Messi sostiene una estética de comodidad con prendas sueltas y tonos neutros (Backgrid/The Grosby Group)

La elección de colores neutros y siluetas holgadas expresa una identidad visual coherente, moderna y adaptable, que se refleja en cada una de sus apariciones públicas. Antonela Roccuzzo, su esposa, acompaña este sello distintivo y se consolida como referente del modismo actual, potenciando la imagen de la pareja fuera del universo deportivo.

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En lo que respecta al crack rosarino, adopta piezas que condensan su esencia futbolística y al mismo tiempo marcan una transición hacia la elegancia urbana. Esa capacidad de conjugar autenticidad y versatilidad lo diferencia en el mundo de las celebridades deportivas, donde pocos consiguen instalar tendencia sin perder naturalidad.

La preferencia por prendas cómodas y la paleta neutra

El vestuario del astro argentino se caracteriza por la elección de prendas cómodas y versátiles. Es habitual verlo con pantalones de corte recto, camisetas lisas y chaquetas de manga corta en tonos como el negro, el blanco o el beige.

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Lionel Messi y Antonela Roccuzzo sostienen una armonía cromática basada en negros, blancos y grises

En una de las escenas más representativas, Messi aparece junto a Antonela vistiendo un conjunto negro con camiseta blanca. El look se completa con un reloj metálico, reflejando una estética relajada y moderna.

En otros contextos cotidianos, el futbolista prefiere camisas de manga corta o camisetas básicas, shorts de jean y zapatillas deportivas blancas o bicolor.

Un ejemplo es la imagen en la que Messi, descalzo sobre césped sintético, luce una camisa azul claro con estampado de letras blancas y shorts de jean claros, acompañado de lentes de sol.

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La camisa celeste estampada con shorts de jean reforzó un registro veraniego y cotidiano (Instagram: @lionelmessi)

Los conjuntos del papá de Thiago, Mateo y Ciro muestran una clara inclinación por los cortes sueltos, favoreciendo la funcionalidad sin perder el toque actual. El uso de accesorios como relojes, bolsos y anteojos de sol complementa la propuesta estética, adaptándola a distintos escenarios.

Messi combina la comodidad y el estilo contemporáneo a través de prendas sencillas, colores sobrios y siluetas amplias, integrando de manera natural elementos deportivos y urbanos.

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Integración de sastrería contemporánea y detalles deportivos

Una de las características más notorias en el estilo de Messi es la integración de la sastrería contemporánea con elementos deportivos.

El futbolista del Inter Miami supo cómo fusionar trajes sastre de corte relajado con camisetas básicas y zapatillas, creando una estética híbrida entre lo formal y lo casual.

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En ocasiones, opta por un traje sastre negro acompañado de camiseta blanca y zapatillas blancas, logrando un equilibrio entre elegancia y comodidad bajo la luz natural.

La sastrería contemporánea se integró con remeras básicas y zapatillas para un equilibrio entre formalidad y naturalidad (Instagram: @lionelmessi)

También se le ha visto con trajes burdeos y camisas de rayas sin corbata, o combinando camisas beige de manga corta con pantalón a juego y zapatillas bicolor.

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El traje burdeos con camisa a rayas sin corbata sumó sofisticación sin rigidez (Instagram: @lionelmessi)

El bolso tipo maletín negro y la elección de relojes metálicos refuerzan el carácter funcional de sus outfits. Este enfoque permite a Messi mantener una presencia sofisticada en ambientes formales sin sacrificar la naturalidad de su imagen.

El conjunto beige de manga corta con pantalón a juego y zapatillas bicolor priorizó versatilidad urbana (Instagram: @lionelmessi)

La incorporación de prendas deportivas en contextos tradicionalmente formales establece una nueva referencia en la moda masculina contemporánea, alineando la funcionalidad con la elegancia.

Versatilidad en contextos urbanos, galas y eventos

Los accesorios, como relojes metálicos, bolsos y anteojos de sol, elevan la sobriedad de Messi sin exceso (Instagram: @lionelmessi)

La capacidad de Messi para alternar entre estilos urbanos y atuendos formales es otra de las claves de su imagen. En contextos urbanos, suele preferir camisetas beige, sobrecamisas azul marino abiertas y shorts deportivos, acompañados de zapatillas blancas y bolsos negros.

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En salidas nocturnas, al ex Barcelona se lo ha visto con pantalones oscuros, camisetas gráficas blancas y chaquetas negras de textura gruesa, combinando con zapatillas deportivas tricolor.

La neutralidad de colores permite que lo formal y lo casual convivan en una misma propuesta estética del futbolista (Instagram: @lionelmessi)

Hay algo que siempre quedó claro: Messi muestra mayor “incomodidad” durante galas y ceremonias de premiación. Es que, fiel a su estilo, no suele buscar llamar la atención a través de su vestimenta y prefiere mantener un perfil bajo.

Sin embargo, en ocasiones específicas, como en la entrega del Balón de Oro en 2021, optó por un cambio llamativo: lució un esmoquin negro con pequeños brillos que captó la atención internacional.

El argentino posa con el Balón de Oro en 2021 (REUTERS/Benoit Tessier)

Coordinación y estilo en pareja: las apariciones públicas con Antonela

La presencia de Antonela junto a Messi en diversas apariciones públicas añade un elemento de coordinación y sofisticación al estilo del futbolista.

La pareja suele elegir atuendos que, sin ser idénticos, conservan una armonía cromática y conceptual. Para el GP de Miami, mientras disfrutaban de la emoción de la Fórmula 1, ambos posaron con looks coordinados. Messi llevó una chaqueta negra de manga corta sobre una camiseta blanca y reloj metálico, mientras Antonela eligió un top negro sin tirantes y short claro con cinturón, complementados con anteojos de sol y collar plateado.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi posan sonrientes en el Gran Premio de Miami, disfrutando de la emoción de la Fórmula 1

En otra escena familiar, frente a un árbol de Navidad decorado, Messi vistió un conjunto de polo y short gris claro con zapatillas blancas, mientras Antonela lució un conjunto blanco de short y top ajustado, sandalias altas y melena suelta.

La pareja coordina estilos sin replicarlos, con equilibrio entre sofisticación y naturalidad (Instagram: @lionelmessi)

Cada elección de vestuario refuerza la versatilidad de Messi, capaz de adaptar su estilo a cualquier escenario sin perder coherencia ni actualidad.

La combinación de prendas deportivas, urbanas y formales en su armario le permite construir una imagen dinámica y funcional, en sintonía con los distintos momentos de su trayectoria y su vida personal.

Fuera de la cancha, Messi también marca diferencia: su estilo refleja la misma autenticidad y naturalidad que lo distingue como futbolista.