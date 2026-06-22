El recurso de decoración vintage que estuvo décadas bajo los lavabos y ahora se convirtió en tendencia global

Las faldas de tela vuelven como recurso decorativo y funcional en el hogar moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las faldas de tela han dejado de ser un recurso puramente práctico para convertirse en una pieza buscada en decoración, según explica House Beautiful, revista dedicada a la decoración de interiores y el diseño del hogar.

Durante años se usaron sobre todo bajo lavabos para tapar tuberías y productos de limpieza, pero hoy varios diseñadores las incorporan como una solución que suaviza los ambientes, suma estampado y disimula el almacenamiento cotidiano sin recurrir a muebles a medida.

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Ese cambio de mirada responde tanto a razones estéticas como funcionales. La tela introduce calidez, movimiento y una capa visual distinta en estancias dominadas por la carpintería, la piedra o los azulejos, y además permite renovar colores o dibujos sin afrontar una obra.

El faldón bajo lavabos deja de ser solo práctico y se integra al diseño interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lauren McGrath, de Studio McGrath, resumió esa doble ventaja en declaraciones recogidas por el medio citado: “Nos encanta la apariencia y la función de una falda por su suavidad y su versatilidad”. Para la diseñadora, la tela aporta calidez y movimiento a espacios que de otro modo pueden resultar demasiado rígidos.

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Esa capacidad de aliviar visualmente el ambiente aparece como uno de los principales argumentos a favor. Nicole Salvesen, de Salvesen Graham, dijo al medio: “Las faldas de tela suavizan de inmediato un espacio. Introducen movimiento y calidez de una manera que la carpintería ajustada sencillamente no puede”.

También ayudan a construir interiores con más capas y menos sensación de rigidez. En lugar de depender solo de soluciones fijas de carpintería, la tela añade otra dimensión y hace que la casa se vea más personal y menos acabada en exceso.

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La tela suma calidez, movimiento y una capa visual frente a superficies rígidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Teri Muncey, de The Lovely Drawer, destacó esa combinación entre forma y utilidad: “Son una gran manera de suavizar una pieza de almacenamiento muy cuadrada, al tiempo que ocultan detrás los objetos menos agradables a la vista”. Ese guiño a interiores más decorativos y tradicionales, según detalla House Beautiful, puede dar más calidez a espacios contemporáneos.

La flexibilidad es otro de los puntos que explican su regreso. A diferencia de las soluciones empotradas, las faldas de tela para estantes no obligan a mantener un mismo estilo durante años, ya que basta con cambiar la tela cuando cambian los gustos.

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Su uso encaja en cualquier lugar donde convenga tener el almacenamiento a mano, pero fuera de la vista. Los diseñadores las emplean para esconder tuberías, productos de limpieza, juguetes, cristalería de bar y otros objetos de uso diario que resulta más fácil ocultar que dejar ordenados a la vista.

El recurso oculta tuberías y objetos de uso diario sin necesidad de muebles a medida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Katie Davis, diseñadora de interiores, explicó en el medio que esa mezcla de utilidad y carácter las vuelve especialmente eficaces en espacios pequeños o secundarios. “Son prácticas, pero también aportan personalidad y encanto de una manera que los muebles rígidos simplemente no pueden”, afirmó.

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En esos ambientes, las puertas sólidas pueden recargar la habitación. La tela, en cambio, permite que el almacenamiento pase a un segundo plano y mantiene la atención en el conjunto del espacio, no en lo que se guarda.

El diseñador de interiores Jared Hughes señaló que suele incorporar este recurso en mesas, tocadores y muebles de guardado para ocultar objetos de uso frecuente sin perder estilo: “Me encanta poder añadir tela donde sea posible”.

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Cambiar la tela permite renovar colores y estampados sin realizar obras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su juicio, las piezas con faldón ayudan a que los ambientes se sientan más estratificados y deliberados, y menos utilitarios. Esa elección, según el medio, refuerza una decoración con más textura e intención visual.

La elección del tejido marca la diferencia entre un resultado duradero y otro pasajero. Amy Vroom, de The Residency Bureau, recomendó un material clásico: “Un lino clásico es atemporal y envejece muy bien con los años. Puede lavarse cuando haga falta, lo cual es importante porque estas son zonas de mucho uso”.

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El estampado también influye en esa sensación de permanencia. Los diseños de escala pequeña, como rayas finas, cuadros, flores discretas o colores lisos intensos, suelen resistir mejor el paso del tiempo que los motivos grandes y llamativos.

Una confección precisa, con pliegues y dobladillos limpios, define el resultado final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salvesen explicó que a menudo parte de una tela que le gusta y extrae de ella la paleta para el resto de la habitación. Así, la falda de tela queda integrada en el conjunto y no parece un añadido improvisado.

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Los detalles de ejecución también pesan en el resultado final. Dobladillos limpios, pliegues bien resueltos y una instalación cuidada ayudan a que la pieza se vea pensada desde el inicio y no como una solución de último momento.

McGrath subrayó que las medidas precisas y el sistema de colocación adecuado son claves, ya sea con velcro para ganar flexibilidad o con barras para un acabado más estructurado.

Cuando se resuelven bien, estas piezas ofrecen una alternativa a la carpintería fija que suma almacenaje, calidez y margen de cambio, una combinación que, según House Beautiful, encaja con interiores que hoy buscan más comodidad y carácter.