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Cinco recetas de wraps saludables y fáciles para cualquier comida del día

Versátiles y rápidos de preparar, estos rollos con tortilla y rellenos frescos permiten resolver desayunos, almuerzos, meriendas o cenas con combinaciones nutritivas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Este plato se caractriza por su facilidad a la hora de cocinar (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los wraps son preparaciones elaboradas con una fina tortilla de trigo, maíz o similar, que se rellena con ingredientes variados y se enrolla formando un rollo compacto y fácil de consumir.

Este formato se originó como una solución práctica para transportar y comer alimentos de manera rápida, y hoy se ha instalado como una opción versátil tanto en hogares como en locales gastronómicos.

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Su facilidad de preparación, la variedad de ingredientes posibles y la capacidad de adaptarse a cualquier preferencia hacen de este platillo una alternativa ideal para el almuerzo, la cena, la merienda o incluso el desayuno.

A continuación, cinco recetas de wraps para inspirar a quienes buscan practicidad y sabor sin complicaciones.

1- Wrap mediterráneo de hummus y vegetales frescos

Dos wraps con tortillas de harina, hummus, hojas verdes, rodajas de pepino, rodajas de tomate, tiras de pimiento verde y aceitunas, junto a un recipiente con hummus.
Un rollo liviano que reúne hummus, vegetales crujientes y aceite de oliva, con inspiración mediterránea y perfil saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inspirado en los sabores clásicos del Mediterráneo, este wrap resalta por su frescura y colorido. El hummus aporta cremosidad y proteína vegetal, mientras que los vegetales suman crocancia y vitaminas, convirtiendo a este roll en una opción saludable y saciante.

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Ingredientes:

  • 1 tortilla de trigo integral
  • 3 cucharadas de hummus
  • 1/2 pepino en tiras finas
  • 1 tomate pequeño en rodajas delgadas
  • 1/4 de pimiento rojo en tiras
  • 8 hojas de espinaca fresca
  • 1 cucharadita de aceite de oliva
  • Sal y pimienta

Preparación:

  1. Extender la tortilla sobre una tabla y untar el hummus de forma pareja.
  2. Colocar la espinaca sobre el hummus.
  3. Añadir el pepino, el tomate y el pimiento en el centro.
  4. Rociar con aceite, salpimentar, enrollar apretado y cortar en dos.

2- Wrap de pollo y palta con hojas verdes

Wrap cortado en dos, con relleno de pollo, palta, hojas verdes y cebolla morada. En la superficie, hojas de espinaca y un pequeño recipiente con salsa.
La combinación de pechuga de pollo, palta y hojas frescas, con un toque cítrico, ofrece una alternativa cremosa y nutritiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta combina la suavidad de la palta con la proteína magra del pollo, acompañados por hojas frescas y un aderezo fácil. El resultado es un wrap cremoso, nutritivo y lleno de sabor.

Ingredientes:

  • 1 tortilla de harina
  • 100 gramos de pechuga de pollo cocida y desmenuzada
  • 1/2 palta en rodajas
  • 4 hojas de lechuga
  • 1 cucharada de queso untable o yogur natural
  • Jugo de medio limón
  • Sal y pimienta

Preparación:

  1. Mezclar el pollo con el queso untable o yogur y el jugo de limón.
  2. Disponer la lechuga sobre la tortilla.
  3. Colocar la mezcla de pollo y la palta por encima.
  4. Sazonar, enrollar firmemente y servir.

3- Wrap vegetariano de falafel y salsa de yogur

Dos mitades de wrap relleno de falafel, lechuga, pepino, cebolla roja y tomate con salsa blanca de yogur. Algunos trozos de falafel desmenuzado en el plato.
El falafel aporta sabor y proteína vegetal, acompañado por vegetales y salsa de yogur, en una opción completa y sin carne (Imagen Ilustrativa Infobae)

El falafel, hecho a base de garbanzos, es el protagonista de este wrap vegetariano. Acompañado de vegetales frescos y una salsa suave de yogur, ofrece una opción completa y llena de matices.

Ingredientes:

  • 1 tortilla de trigo
  • 3 falafels pequeños (caseros o comprados)
  • 1/2 taza de zanahoria rallada
  • 1/4 de cebolla morada en tiras finas
  • 1 tomate en rodajas
  • 2 cucharadas de yogur natural
  • Hojas de cilantro
  • Sal y pimienta

Preparación:

  1. Calentar la tortilla y colocar los falafels en el centro.
  2. Agregar la zanahoria, la cebolla y el tomate.
  3. Rociar con el yogur, decorar con cilantro, salpimentar y enrollar.

4- Wrap de atún, huevo y tomate

Tortillas de trigo, atún, palta en cubos, cebolla morada, rúcula, yogur griego, medio limón, salero, pimentero, vaso con agua y cubiertos en una mesa de madera.
Atún, huevo duro y tomate se unen con mayonesa en una receta pensada para resolver comidas rápidas y equilibradas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ideal para una comida rápida y nutritiva, este wrap combina atún, huevo duro y tomate, logrando un balance de proteínas y frescura que satisface y energiza.

Ingredientes:

  • 1 tortilla integral
  • 1 lata de atún al natural (escurrido)
  • 1 huevo duro picado
  • 1 tomate en rodajas
  • 3 hojas de lechuga
  • 1 cucharada de mayonesa o queso crema
  • Sal y pimienta

Preparación:

  1. Mezclar el atún con el huevo y la mayonesa.
  2. Colocar la lechuga sobre la tortilla.
  3. Añadir la mezcla de atún y huevo, sumar el tomate.
  4. Sazonar, enrollar y cortar.

5- Wrap dulce de frutas y crema

Tarro de mermelada de frutilla, bol de crema batida, frutillas frescas, azúcar granulada con cuchara de madera, dos jarras de cerámica sobre mesa de madera.
Una versión dulce que integra frutas frescas y crema, ideal para desayunos, colaciones o postres prácticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan algo diferente, este wrap dulce es perfecto para desayunos, colaciones o postres. La combinación de frutas y crema aporta frescura y un toque goloso.

Ingredientes:

  • 1 tortilla de trigo o avena
  • 2 cucharadas de queso crema o yogur griego
  • 1/2 banana en rodajas
  • 4 frutillas laminadas
  • 1 cucharadita de miel
  • Almendras fileteadas (opcional)

Preparación:

  1. Untar la tortilla con queso crema o yogur.
  2. Disponer la banana y las frutillas por encima.
  3. Rociar con miel y sumar almendras si se desea.
  4. Enrollar y servir cortado en dos partes.

La variedad de wraps permite adaptar cada receta a gustos personales, necesidades nutricionales o ingredientes disponibles en casa.

Su formato práctico y la posibilidad de combinar sabores dulces o salados hacen de los wraps una elección recurrente para cualquier comida del día.

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