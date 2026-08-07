Cinco recetas de wraps saludables y fáciles para cualquier comida del día

Los wraps son preparaciones elaboradas con una fina tortilla de trigo, maíz o similar, que se rellena con ingredientes variados y se enrolla formando un rollo compacto y fácil de consumir.
Este formato se originó como una solución práctica para transportar y comer alimentos de manera rápida, y hoy se ha instalado como una opción versátil tanto en hogares como en locales gastronómicos.
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Su facilidad de preparación, la variedad de ingredientes posibles y la capacidad de adaptarse a cualquier preferencia hacen de este platillo una alternativa ideal para el almuerzo, la cena, la merienda o incluso el desayuno.
A continuación, cinco recetas de wraps para inspirar a quienes buscan practicidad y sabor sin complicaciones.
1- Wrap mediterráneo de hummus y vegetales frescos
Inspirado en los sabores clásicos del Mediterráneo, este wrap resalta por su frescura y colorido. El hummus aporta cremosidad y proteína vegetal, mientras que los vegetales suman crocancia y vitaminas, convirtiendo a este roll en una opción saludable y saciante.
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Ingredientes:
- 1 tortilla de trigo integral
- 3 cucharadas de hummus
- 1/2 pepino en tiras finas
- 1 tomate pequeño en rodajas delgadas
- 1/4 de pimiento rojo en tiras
- 8 hojas de espinaca fresca
- 1 cucharadita de aceite de oliva
- Sal y pimienta
Preparación:
- Extender la tortilla sobre una tabla y untar el hummus de forma pareja.
- Colocar la espinaca sobre el hummus.
- Añadir el pepino, el tomate y el pimiento en el centro.
- Rociar con aceite, salpimentar, enrollar apretado y cortar en dos.
2- Wrap de pollo y palta con hojas verdes
Esta receta combina la suavidad de la palta con la proteína magra del pollo, acompañados por hojas frescas y un aderezo fácil. El resultado es un wrap cremoso, nutritivo y lleno de sabor.
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Ingredientes:
- 1 tortilla de harina
- 100 gramos de pechuga de pollo cocida y desmenuzada
- 1/2 palta en rodajas
- 4 hojas de lechuga
- 1 cucharada de queso untable o yogur natural
- Jugo de medio limón
- Sal y pimienta
Preparación:
- Mezclar el pollo con el queso untable o yogur y el jugo de limón.
- Disponer la lechuga sobre la tortilla.
- Colocar la mezcla de pollo y la palta por encima.
- Sazonar, enrollar firmemente y servir.
3- Wrap vegetariano de falafel y salsa de yogur
El falafel, hecho a base de garbanzos, es el protagonista de este wrap vegetariano. Acompañado de vegetales frescos y una salsa suave de yogur, ofrece una opción completa y llena de matices.
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Ingredientes:
- 1 tortilla de trigo
- 3 falafels pequeños (caseros o comprados)
- 1/2 taza de zanahoria rallada
- 1/4 de cebolla morada en tiras finas
- 1 tomate en rodajas
- 2 cucharadas de yogur natural
- Hojas de cilantro
- Sal y pimienta
Preparación:
- Calentar la tortilla y colocar los falafels en el centro.
- Agregar la zanahoria, la cebolla y el tomate.
- Rociar con el yogur, decorar con cilantro, salpimentar y enrollar.
4- Wrap de atún, huevo y tomate
Ideal para una comida rápida y nutritiva, este wrap combina atún, huevo duro y tomate, logrando un balance de proteínas y frescura que satisface y energiza.
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Ingredientes:
- 1 tortilla integral
- 1 lata de atún al natural (escurrido)
- 1 huevo duro picado
- 1 tomate en rodajas
- 3 hojas de lechuga
- 1 cucharada de mayonesa o queso crema
- Sal y pimienta
Preparación:
- Mezclar el atún con el huevo y la mayonesa.
- Colocar la lechuga sobre la tortilla.
- Añadir la mezcla de atún y huevo, sumar el tomate.
- Sazonar, enrollar y cortar.
5- Wrap dulce de frutas y crema
Para quienes buscan algo diferente, este wrap dulce es perfecto para desayunos, colaciones o postres. La combinación de frutas y crema aporta frescura y un toque goloso.
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Ingredientes:
- 1 tortilla de trigo o avena
- 2 cucharadas de queso crema o yogur griego
- 1/2 banana en rodajas
- 4 frutillas laminadas
- 1 cucharadita de miel
- Almendras fileteadas (opcional)
Preparación:
- Untar la tortilla con queso crema o yogur.
- Disponer la banana y las frutillas por encima.
- Rociar con miel y sumar almendras si se desea.
- Enrollar y servir cortado en dos partes.
La variedad de wraps permite adaptar cada receta a gustos personales, necesidades nutricionales o ingredientes disponibles en casa.
Su formato práctico y la posibilidad de combinar sabores dulces o salados hacen de los wraps una elección recurrente para cualquier comida del día.
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