Cinco recetas de wraps saludables y fáciles para cualquier comida del día

Este plato se caractriza por su facilidad a la hora de cocinar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los wraps son preparaciones elaboradas con una fina tortilla de trigo, maíz o similar, que se rellena con ingredientes variados y se enrolla formando un rollo compacto y fácil de consumir.

Este formato se originó como una solución práctica para transportar y comer alimentos de manera rápida, y hoy se ha instalado como una opción versátil tanto en hogares como en locales gastronómicos.

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Su facilidad de preparación, la variedad de ingredientes posibles y la capacidad de adaptarse a cualquier preferencia hacen de este platillo una alternativa ideal para el almuerzo, la cena, la merienda o incluso el desayuno.

A continuación, cinco recetas de wraps para inspirar a quienes buscan practicidad y sabor sin complicaciones.

1- Wrap mediterráneo de hummus y vegetales frescos

Un rollo liviano que reúne hummus, vegetales crujientes y aceite de oliva, con inspiración mediterránea y perfil saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inspirado en los sabores clásicos del Mediterráneo, este wrap resalta por su frescura y colorido. El hummus aporta cremosidad y proteína vegetal, mientras que los vegetales suman crocancia y vitaminas, convirtiendo a este roll en una opción saludable y saciante.

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Ingredientes:

1 tortilla de trigo integral

3 cucharadas de hummus

1/2 pepino en tiras finas

1 tomate pequeño en rodajas delgadas

1/4 de pimiento rojo en tiras

8 hojas de espinaca fresca

1 cucharadita de aceite de oliva

Sal y pimienta

Preparación:

Extender la tortilla sobre una tabla y untar el hummus de forma pareja. Colocar la espinaca sobre el hummus. Añadir el pepino, el tomate y el pimiento en el centro. Rociar con aceite, salpimentar, enrollar apretado y cortar en dos.

2- Wrap de pollo y palta con hojas verdes

La combinación de pechuga de pollo, palta y hojas frescas, con un toque cítrico, ofrece una alternativa cremosa y nutritiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta combina la suavidad de la palta con la proteína magra del pollo, acompañados por hojas frescas y un aderezo fácil. El resultado es un wrap cremoso, nutritivo y lleno de sabor.

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Ingredientes:

1 tortilla de harina

100 gramos de pechuga de pollo cocida y desmenuzada

1/2 palta en rodajas

4 hojas de lechuga

1 cucharada de queso untable o yogur natural

Jugo de medio limón

Sal y pimienta

Preparación:

Mezclar el pollo con el queso untable o yogur y el jugo de limón. Disponer la lechuga sobre la tortilla. Colocar la mezcla de pollo y la palta por encima. Sazonar, enrollar firmemente y servir.

3- Wrap vegetariano de falafel y salsa de yogur

El falafel aporta sabor y proteína vegetal, acompañado por vegetales y salsa de yogur, en una opción completa y sin carne (Imagen Ilustrativa Infobae)

El falafel, hecho a base de garbanzos, es el protagonista de este wrap vegetariano. Acompañado de vegetales frescos y una salsa suave de yogur, ofrece una opción completa y llena de matices.

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Ingredientes:

1 tortilla de trigo

3 falafels pequeños (caseros o comprados)

1/2 taza de zanahoria rallada

1/4 de cebolla morada en tiras finas

1 tomate en rodajas

2 cucharadas de yogur natural

Hojas de cilantro

Sal y pimienta

Preparación:

Calentar la tortilla y colocar los falafels en el centro. Agregar la zanahoria, la cebolla y el tomate. Rociar con el yogur, decorar con cilantro, salpimentar y enrollar.

4- Wrap de atún, huevo y tomate

Atún, huevo duro y tomate se unen con mayonesa en una receta pensada para resolver comidas rápidas y equilibradas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ideal para una comida rápida y nutritiva, este wrap combina atún, huevo duro y tomate, logrando un balance de proteínas y frescura que satisface y energiza.

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Ingredientes:

1 tortilla integral

1 lata de atún al natural (escurrido)

1 huevo duro picado

1 tomate en rodajas

3 hojas de lechuga

1 cucharada de mayonesa o queso crema

Sal y pimienta

Preparación:

Mezclar el atún con el huevo y la mayonesa. Colocar la lechuga sobre la tortilla. Añadir la mezcla de atún y huevo, sumar el tomate. Sazonar, enrollar y cortar.

5- Wrap dulce de frutas y crema

Una versión dulce que integra frutas frescas y crema, ideal para desayunos, colaciones o postres prácticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan algo diferente, este wrap dulce es perfecto para desayunos, colaciones o postres. La combinación de frutas y crema aporta frescura y un toque goloso.

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Ingredientes:

1 tortilla de trigo o avena

2 cucharadas de queso crema o yogur griego

1/2 banana en rodajas

4 frutillas laminadas

1 cucharadita de miel

Almendras fileteadas (opcional)

Preparación:

Untar la tortilla con queso crema o yogur. Disponer la banana y las frutillas por encima. Rociar con miel y sumar almendras si se desea. Enrollar y servir cortado en dos partes.

La variedad de wraps permite adaptar cada receta a gustos personales, necesidades nutricionales o ingredientes disponibles en casa.

Su formato práctico y la posibilidad de combinar sabores dulces o salados hacen de los wraps una elección recurrente para cualquier comida del día.