Bogotá, Miami y Punta Cana lideran la red de ciudades más conectadas con Panamá

Más de siete millones de viajeros utilizaron Tocumen como punto de conexión hacia otros destinos internacionales. REUTERS/Erick Marciscano

El Aeropuerto Internacional de Tocumen continúa consolidando su posición como uno de los principales centros de conexiones de América Latina.

Entre enero y mayo de 2026, la terminal movilizó 9,597,977 pasajeros, un incremento de 15% en comparación con el mismo periodo del año anterior, equivalente a más de 1.28 millones de viajeros adicionales.

Sin embargo, detrás de las cifras de crecimiento existe un dato que explica el verdadero modelo de negocio del principal aeropuerto panameño: la mayoría de los pasajeros no tiene a Panamá como destino final.

De acuerdo con el informe estadístico de Tocumen, el 73% de los viajeros movilizados durante los primeros cinco meses del año correspondió a pasajeros en transferencia, es decir, personas que utilizaron el país como punto de conexión para continuar hacia otros destinos de América, Europa o el Caribe.

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Bogotá, Miami y Punta Cana figuran entre las ciudades con mayor movimiento de pasajeros a través del Hub de las Américas. REUTERS/Enea Lebrun

En total, más de siete millones de pasajeros realizaron conexiones a través del llamado Hub de las Américas.

Los pasajeros que efectivamente ingresaron o salieron de Panamá representaron una proporción menor. Los desembarques sumaron 1,283,601 viajeros, equivalentes al 13% del movimiento total, mientras que los embarques alcanzaron 1,306,345 pasajeros, representando el 14%.

Durante mayo, Tocumen registró 1,983,874 movimientos de pasajeros, un aumento de 17% respecto al mismo mes de 2025, confirmando la tendencia de crecimiento que mantiene la terminal desde la recuperación del sector aéreo posterior a la pandemia.

La conectividad es precisamente uno de los principales activos del aeropuerto panameño. Actualmente, Tocumen enlaza a los viajeros con 91 destinos internacionales y una ruta doméstica, distribuidos en 39 ciudades de Suramérica, 26 de Norteamérica, 15 del Caribe, ocho de Centroamérica y cuatro destinos europeos.

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Los datos muestran además cuáles son las ciudades con mayor intercambio de pasajeros con Panamá. Bogotá encabeza la lista con 97,499 viajeros movilizados durante mayo, seguida de Miami con 78,329, Punta Cana con 77,737, Medellín con 68,999 y Lima con 68,697 pasajeros.

La Terminal 2 forma parte de la estrategia de expansión del principal aeropuerto panameño. (Cortesía: Panamá Prestige)

También figuran entre los destinos más importantes San José de Costa Rica, Orlando, Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago de Chile, Ciudad de Guatemala, São Paulo, Cancún, Quito y Guayaquil.

Por regiones, Suramérica continúa siendo el principal mercado de Tocumen con 869,918 pasajeros durante mayo, seguida por Norteamérica con 559,743 viajeros. El Caribe aportó 245,873 pasajeros, Centroamérica 230,313 y Europa 78,027, todos con crecimientos interanuales de dos dígitos.

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El aumento del tráfico de pasajeros también estuvo acompañado por una mayor actividad operacional. Entre enero y mayo se registraron 74,587 operaciones aéreas, 12% más que en el mismo periodo de 2025, lo que representa 7,920 movimientos adicionales de aeronaves. Solo en mayo se contabilizaron 15,236 operaciones.

La aviación comercial sigue dominando la actividad del aeropuerto. Del total de operaciones registradas este año, 66,680 correspondieron a vuelos comerciales, equivalentes al 89% del movimiento aéreo. El resto se distribuyó entre operaciones de carga, aviación general y otras actividades aeronáuticas.

La expansión de la infraestructura también ha permitido absorber la creciente demanda. La Terminal 1 concentró el 61% del movimiento total de pasajeros, mientras que la Terminal 2 representó el 38%, confirmando la importancia de la ampliación desarrollada en los últimos años para fortalecer la capacidad operativa del aeropuerto.

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Copa Airlines es el principal motor de conectividad del aeropuerto panameño y proyecta superar las 200 aeronaves hacia 2034. REUTERS/Enea Lebrun

Más allá de Tocumen, la red aeroportuaria administrada por la terminal también mostró resultados positivos. Los aeropuertos regionales movilizaron en conjunto 362,288 pasajeros entre enero y mayo y realizaron 18,299 operaciones aéreas.

El Aeropuerto Internacional Enrique Malek, en David, lideró el movimiento regional con 163,056 pasajeros, seguido por Panamá Pacífico con 146,283 y Scarlett Martínez, en Río Hato, con 52,664 viajeros. Los mayores incrementos porcentuales se registraron en Enrique Malek y Scarlett Martínez, ambos con un crecimiento de 21% respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, Tocumen avanza en un proceso para transferir la administración de los aeropuertos regionales a un operador especializado que se encargue de su gestión, desarrollo comercial y mercadeo.

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La estrategia busca que la administración del principal aeropuerto del país concentre sus recursos y esfuerzos en la expansión del Hub de las Américas, cuyo crecimiento proyectado para la próxima década exigirá nuevas inversiones en infra

El Hub de las Américas consolida a Panamá como puente aéreo entre Norteamérica, Suramérica, Centroamérica, el Caribe y Europa. Cortesía Tocumen

Dentro de esos planes figura la construcción de 10 nuevas puertas de abordaje en la Terminal 2, así como el desarrollo de una tercera pista de aterrizaje que permita atender el aumento esperado del tráfico aéreo.

Las proyecciones están estrechamente vinculadas al crecimiento de Copa Airlines, principal usuario de Tocumen y motor de conectividad de Panamá, que recientemente anunció la incorporación de hasta 60 nuevas aeronaves Boeing 737 MAX.

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Con estas adquisiciones y pedidos ya comprometidos, la aerolínea prevé superar las 200 aeronaves en servicio hacia 2034, fortaleciendo aún más la posición de Panamá como centro estratégico de conexiones entre América, Europa y el Caribe.

Las cifras reflejan que Tocumen continúa evolucionando más allá de un aeropuerto tradicional de origen y destino. Su fortaleza radica en la conectividad, en la capacidad de enlazar mercados y en una ubicación geográfica que ha permitido convertir a Panamá en uno de los puntos neurálgicos del transporte aéreo de la región.

En un contexto de crecimiento sostenido del tráfico aéreo, la apuesta ahora es ampliar la infraestructura para sostener la expansión prevista durante la próxima década.

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