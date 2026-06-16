Los límites no son castigo: una experta en crianza los define como “la máxima expresión de cuidado”

Laura Krochik, especialista en crianza

En una entrevista en Infobae en Vivo, la especialista en crianza Laura Krochik reflexionó sobre el desafío de establecer límites a los niños, a partir de la viralización de un video que mostró la inacción de los adultos frente a un episodio violento en un restaurante.

En diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve —integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet—, Krochik sostuvo que la escena viralizada “no me llama la atención ni que el chico revolee la silla ni que ningún adulto haga nada”.

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Sostuvo que este tipo de situaciones son cada vez más frecuentes: “Es lamentable que no me llame la atención. Pero vivimos así. Estamos en un momento muy crítico en relación a la crianza y creo que esto tiene que ver con la baja natalidad que tenemos. Esto muestra las pocas ganas que tenemos de acompañar la crianza de nuestros hijos”.

La reacción de los adultos y el miedo a intervenir

“Si no sabés cómo va a reaccionar tu hijo es porque no lo conocés”, advirtió Krochik sobre la necesidad de un vínculo cercano y atento (Freepik)

Krochik subrayó que el principal obstáculo para poner límites radica en la actitud de los adultos frente a otros adultos: “Ahora, lo que está pasando es que los adultos tienen miedo a los otros adultos. A la reacción del otro adulto cuando va a defender a su hijo. Digo, ya pasó el límite de cuánto límite le ponés a tus hijos, sino cómo encarás la situación cuando un adulto viene a defender a su hijo o viene a decirte que tu hijo le hizo algo a su hijo”.

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Ante la pregunta sobre la viralización del video, la especialista explicó que el conflicto podría haberse evitado si los adultos hubieran actuado antes: “Hay adultos que un rato largo estuvieron mirando para otro lado hasta que llega el evento de la silla. Entonces es, es antes. Es mucho antes, siempre es mucho antes. Por eso siempre el trabajo en crianza es de prevención. Vos tenés que hacer algo antes de ir al restaurante, tenés que hacer algo antes de exponerte a eso. Y en todo caso, si la cosa se te está yendo de las manos, tenés que contener lo que va a venir. Es tu hijo, sabés cómo va a reaccionar. Y si no sabés cómo va a reaccionar tu hijo es porque no lo conocés”.

Construir límites desde el vínculo y la confianza

“El límite es la máxima expresión de cuidado hacia el otro”, sostuvo Laura Krochik en Infobae a las Nueve al referirse a la importancia de marcar reglas claras en la infancia

Consultada sobre cómo se construyen los límites en la infancia, Krochik fue tajante: “El problema es que relacionamos los límites con un tema de violencia. Con un tema de agresión. Cuando en realidad es un tema vincular mucho antes, donde hay un tema de confianza entre tu hijo y vos, que cuando vos ponés un límite, tu hijo sabe que en algún punto algo de lo que estás diciendo, aunque no le guste, aunque le moleste, aunque no esté de acuerdo, algo de lo que estás diciendo por algo lo decís, porque confío en tu voz, en tu palabra, en que de alguna manera lo estás cuidando”.

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La especialista enfatizó el derecho de los niños a reaccionar frente a un límite: “El problema es que nosotros ponemos un límite, los chicos reaccionan y nosotros nos enojamos con la reacción. Es genial. Muchas veces corremos el límite. Ese límite se enoja y yo me enojo con su reacción, pero vos pusiste el límite y él tiene todo el derecho a enojarse con el límite. ¿A ustedes les encanta que le pongan límites? Lo contengo y lo ayudo a regular la emoción que yo mismo acabo de despertar en ese momento en mi hijo”.

Krochik advirtió que muchas veces los padres no pueden regular sus propias emociones frente al conflicto: “Desde mi lugar, donde yo no sé cómo regular mi propia emoción, ¿cómo hago para enseñarle a mi hijo a regular la propia? Por eso siempre voy un poco más para atrás y la pregunta es: ¿cómo sos vos con los límites?”.

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El impacto a largo plazo de la falta de límites en la infancia

Según Krochik, la ausencia de límites en la infancia puede derivar en la búsqueda constante de contención durante la adolescencia y la adultez (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista explicó que el límite debe ponerse siempre: “¿Cómo no vas a poner un límite si el límite es la máxima expresión de cuidado hacia el otro?”. Consultada sobre si sirve prohibir actividades futuras como método, Krochik lo descartó: “No funciona porque mi cerebro no va a guardar absolutamente nada. Si le digo que coma a cambio de algo, come en el momento o deja de comer”.

El concepto de confianza en la palabra fue central en la argumentación: “El niño necesita confiar en tu palabra. Cuando me decís que algo va a pasar, tiene que pasar. Por eso tenés que estar muy seguro de lo que me vas a decir, porque también tengo que confiar cuando me decís que me querés. Porque empieza a poner en duda todo”.

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En cuanto a las consecuencias de una infancia sin límites, Krochik fue contundente: “Cuando no hay límite de chiquito, voy a ir a buscarlo después. Si el límite lo voy a buscar toda la vida. No lo encuentro ahora, lo busco en la adolescencia, no lo encuentro en casa, lo busco afuera de casa. Igual yo veo todo el tiempo adultos absolutamente descontrolados buscando límites”.

A modo de ejemplo, relató: “Si vos tenés un adulto que le pega una piña a una pared porque se enojó con algo y rompe una pared o se rompe la mano. Si vas para atrás y hay un límite que no estuvo o que estuvo mal puesto. No necesariamente no estuvo. Puede ser un límite que no estuvo bien puesto o que fue un límite que se estira, se estira, se estira y que nunca llega”.

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Para Krochik, el niño “sube la apuesta” buscando ese límite: “El chico quiere la taza. Entonces le digo: ‘No, la taza no, mi amor, porque se rompe, te podés lastimar. Pero si querés te doy el celular’. Agarra el celular, a los dos minutos tira el celular. Entonces le digo: ‘Bueno, el celular no, si querés te doy...’. Al final me dice: ‘Lo que quiero es colgarme de esta luz y meter los dedos en el enchufe’. Entonces ahí yo le digo: ‘No, bueno, basta’. ¿Por qué basta? Pero era basta acá. No le dije basta acá. Exacto. No le dije acá, no le dije acá y lo obligo a ir subiendo la apuesta. Y el niño sube la apuesta, sube la apuesta y sube la apuesta hasta que es adulto, porque la sigue subiendo, porque está buscando el amor que es la apuesta de límite. Es la máxima expresión de amor. Si yo te estoy cuidando, te digo por acá, porque por acá te caés. Es hasta acá”.

La entrevista completa con Laura Krochik

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

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• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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