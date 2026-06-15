He-Man regresa al cine con una nueva película y apuesta a conquistar a una nueva generación

La nueva película de He-Man regresa al cine casi cuatro décadas después de la adaptación con actores estrenada en 1987

El estreno de la nueva película de He-Man volvió a poner en escena a uno de los personajes más populares de los años 80 y despertó el interés de quienes crecieron con la serie animada y sus juguetes. En ese contexto, el coleccionista Gonzalo Facio analizó en Infobae en Vivo por qué el personaje mantiene vigencia después de varias décadas.

La producción llegó a los cines después de casi cuatro décadas de la única adaptación con actores estrenada en 1987. Aquella versión, según indicó Facio, tuvo un presupuesto limitado y trasladó gran parte de la historia a la Tierra.

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La nueva película incorpora escenarios y personajes que muchos seguidores esperaban desde hace años. Según explicó el coleccionista, la tecnología actual permitió recrear con mayor fidelidad el universo de Eternia.

La película de 1987 con Dolph Lundgren trasladó gran parte de la historia de He-Man a la Tierra por limitaciones técnicas y presupuestarias (Amazon MGM)

El regreso de He-Man al cine

La película estrenada en 1987 tuvo a Dolph Lundgren como protagonista y explicó que las limitaciones técnicas y económicas condicionaron el resultado final. “Trasladaron la historia de Eternia, que es el planeta de He-Man. Hicieron que toda la historia se traslade a la Tierra para abaratar costos”, afirmó el coleccionista.

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También indicó que muchos personajes de la serie animada no aparecieron en aquella producción y que el diseño de los trajes difería de la estética conocida por el público. Sin embargo, destacó que con el paso del tiempo esa película alcanzó un lugar de referencia entre los seguidores de la franquicia.

Sobre el nuevo largometraje, sostuvo que ofrece una representación más cercana al universo original. “Hoy tenemos una película de He-Man como hubiésemos querido ver en los ochenta”, expresó.

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Facio agregó que el film presenta el castillo Grayskull, la Montaña Serpiente, Eternia y personajes como Battle Cat con una imagen similar a la de la serie animada. A su criterio, ese enfoque acerca la experiencia que muchos seguidores imaginaron durante su infancia.

El nuevo largometraje de He-Man incluye el castillo Grayskull, la Montaña Serpiente, Eternia y a Battle Cat con una imagen cercana a la serie animada (YouTube: Amazon MGM Studios)

El impacto de He-Man en la Argentina

Para Gonzalo Facio, el fenómeno de He-Man marcó a una generación completa. “Marcó una generación a nosotros en los ochenta. Fue parte importante de todo lo que vivimos en esa época”, aseguró.

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Al mismo tiempo, el coleccionista recordó que en aquellos años la televisión tenía una oferta reducida y que la emisión diaria de la serie convirtió al personaje en un fenómeno masivo. “Solamente teníamos cuatro canales de televisión y a determinada hora se pasaban los dibujos animados o las series. Nos criamos con eso”, explicó.

También destacó que el éxito de la franquicia motivó la fabricación local de los juguetes. “En el año 84, en la Navidad del 84, tuvimos los primeros muñecos de He-Man fabricados por Top Toys”, indicó.

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Facio sostuvo que el fenómeno trascendió las figuras de acción. “Se aprovechó tanto el éxito de la serie animada que se fabricaron cualquier tipo de productos con licencia y sin licencia”, afirmó al describir la expansión comercial de la marca en el país.

El coleccionismo y el valor de la nostalgia

Facio contó que recibió sus primeros muñecos de He-Man y Skeletor durante la Navidad de 1984 y que conservó esas piezas hasta la actualidad. Con el paso del tiempo, amplió su colección hasta reunir cientos de figuras vinculadas con distintas franquicias.

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La nueva película de He-Man busca volver a instalar a Masters of the Universe entre el público infantil y juvenil y captar nuevas generaciones (Amazon)

Sobre el crecimiento del coleccionismo, afirmó que la nostalgia ocupa un lugar central. “Esto es una forma también de recordar esa época que vivimos. Te trae recuerdos de quién te lo regaló, de tu familia, de amigos y de jugar”, señaló.

El coleccionista agregó que muchos adultos buscan adquirir las figuras que no pudieron tener durante su infancia. “Hay mucha gente que hoy se saca las ganas de poder tener lo que no tuvo cuando era chico. Tiene el poder adquisitivo de comprarlo. Entonces, la nostalgia es lo que está moviendo hoy en día”, explicó.

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También advirtió sobre el riesgo de convertir el hobby en una obsesión. “Esto es un hobby divertido, pero no se tiene que convertir en una obsesión. Hay que controlarse”, sostuvo.

Facio indicó que los muñecos originales de los años 80 resultan difíciles de encontrar en buen estado y con todos sus accesorios. Según explicó, muchas veces una espada o un complemento original alcanza un valor superior al de la figura.

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Una franquicia que busca llegar a nuevas generaciones

El coleccionista consideró que la nueva película apunta a recuperar el lugar de He-Man entre el público infantil y juvenil. “Es buenísimo que la gente de nuestra edad lo pueda volver a disfrutar y está llevando a sus hijos a mostrarle esto es lo que yo veía de chico”, afirmó.

También explicó que la estrategia busca proyectar la franquicia hacia el futuro. “La intención es volver a poner en boca de todos lo que fue Masters of the Universe para captar nuevas generaciones”, señaló.

Facio destacó que el universo de He-Man combina elementos de fantasía, tecnología y aventuras. “Lo que tiene He-Man es que mezcla el estilo de guerrero barbárico con un mundo de magia y tecnología. Todos los personajes tienen una característica diferente”, expresó.

Por último, manifestó su deseo de que el estreno permita que nuevos espectadores conozcan la historia. “Me encantaría que los chicos que hoy no lo conocen puedan disfrutar de lo que vivimos nosotros de chicos, porque fue muy lindo realmente”, concluyó.

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