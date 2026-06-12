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Receta de sopa de puerros y papas, rápida y fácil

Perfecta para esos días en los que el frío se cuela por las ventanas, esta preparación invita a volver a lo simple y a la cocina casera

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Primer plano de un tazón de sopa de puerros y papas humeante, con crema y cebollino, y una rebanada de pan a la derecha, sobre una mesa de madera.
Sopa de puerros y papas recién servida, ideal para reconfortar en los días fríos.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma suave, envolvente y hogareño invade la cocina apenas la olla comienza a largar vapor: la sopa de puerros y papas es sinónimo de confort y comida simple, de esas que no fallan ni en los días más frescos. Es un clásico que, aunque humilde, se cuela en mesas de todo el país cuando la temporada de frío pide platos que abracen.

En muchas casas argentinas, esta sopa se sirve como primer plato en almuerzos de invierno o como cena ligera, acompañada de pan casero. El lequeado de puerros y la suavidad de la papa logran una combinación que remite a la cocina de la abuela y a tradiciones que cruzan generaciones.

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Receta de sopa de puerros y papas

La sopa de puerros y papas es una crema liviana, a base de puerros salteados en manteca, papas en cubos y caldo. El resultado es una sopa cremosa, pero sin exceso de grasa, ideal para quienes buscan algo nutritivo y reconfortante, listo en menos de 40 minutos.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

Una variedad de ingredientes frescos como puerros, papas, cebolla, mantequilla, crema, aceite, sal, pimienta y perejil, dispuestos sobre una mesa de madera oscura.
Una propuesta simple y nutritiva, perfecta como entrada o cena ligera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 3 puerros grandes (solo la parte blanca y verde claro)
  • 4 papas medianas
  • 1 cebolla mediana
  • 1 litro de caldo de verdura (puede ser casero o de cubito)
  • 2 cucharadas de manteca
  • 2 cucharadas de aceite de girasol
  • Sal y pimienta negra a gusto
  • 100 cc de crema de leche (opcional)
  • Perejil fresco (opcional, para decorar)

Cómo hacer sopa de puerros y papas, paso a paso

  1. Lavar bien los puerros y cortarlos en rodajas finas, descartando la parte más verde. Pelar las papas y cortarlas en cubos chicos. Picar la cebolla.
  2. En una olla grande, calentar la manteca y el aceite juntos para evitar que la manteca se queme. Rehogar primero la cebolla hasta que esté transparente. Incorporar los puerros y saltear 3 minutos, cuidando que no se doren (fuego bajo).
  3. Agregar las papas y mezclar un minuto. Condimentar con sal y pimienta negra.
  4. Volcar el caldo caliente hasta cubrir los vegetales. Tapar y cocinar a fuego medio durante 20-25 minutos, hasta que la papa esté bien blanda (consejo técnico: si se quiere una sopa más cremosa, usar batidor de mano o licuadora antes de servir).
  5. Rectificar la sazón. Si se desea, sumar la crema de leche fuera del fuego y mezclar bien.
  6. Servir caliente, decorando con perejil fresco picado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

Primer plano de un tazón de sopa de puerros y papas, pan, mantequilla y cubiertos en una mesa de madera. Otro plato de sopa y vasos de agua al fondo.
Un plato humeante que combina la suavidad de la papa con el sabor delicado del puerro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 32 gr
  • Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente bien cerrado. Se puede freezar hasta 2 meses (sin la crema de leche, que conviene agregar recién al recalentar para evitar que se corte).

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