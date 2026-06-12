Los 5 objetos que arruinan el orden del baño, según organizadores profesionales

Una revisión periódica del baño reduce el desorden y mejora la sensación de limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de objetos que debes quitar del baño puede afectar la higiene, la eficiencia y el bienestar diario, advierten organizadores profesionales en House Beautiful, revista especializada en decoración y diseño de interiores.

El desorden surge al conservar artículos innecesarios, y una correcta revisión ayuda a recuperar funcionalidad y limpieza en este espacio del hogar.

Esta depuración debe realizarse, por lo menos, cada seis meses para garantizar un baño más ordenado y saludable, o antes si el desorden aumenta.

Un baño más despejado mejora la comodidad y el bienestar al inicio y cierre del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Profesionales en organización como Marissa Hagmeyer (NEAT Method), Jamie Hord (Horderly), Ryen Toft (Simply Luxe Organizing) y Jenna Haefelin (SPIFF) explican que el exceso de objetos en el baño interfiere con la rutina diaria y dificulta mantener la higiene.

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Recomiendan revisar el mobiliario y eliminar lo que obstaculice la comodidad y el orden. Este proceso comienza con un análisis crítico del contenido y continúa con la eliminación sistemática de cualquier elemento innecesario.

1. Objetos vencidos, el primer paso hacia un baño ordenado

Los productos vencidos se retiran primero para recuperar espacio y evitar usos ineficaces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los productos de aseo y belleza vencidos, como medicamentos y maquillaje, representan una fuente común de desorden. Ryen Toft, citada por el medio, advierte que conservar artículos caducados puede causar irritación o hacerlos ineficaces, lo que los convierte en un riesgo para la salud.

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Si el producto carece de fecha de vencimiento, los expertos sugieren consultar recomendaciones en línea para determinar el tiempo seguro de uso. También recomiendan donar productos nuevos y sin abrir, con vencimiento lejano.

Hagmeyer subraya que es el momento perfecto para desprenderse de todo lo olvidado que ocupa espacio y dificulta la organización.

2. Toallas y textiles en mal estado afectan la higiene

Los textiles deteriorados se reemplazan para sostener una higiene más consistente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las toallas y paños desgastados, manchados o deteriorados ocupan espacio y pueden dar una sensación de suciedad en el baño. Toft señala que, con el tiempo, pierden capacidad de absorción y dejan de ser higiénicos.

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Los organizadores recomiendan apartar todos los textiles en mal estado, ya sean toallas de baño, paños de mano o trapos. Una opción es reutilizarlos cerca de los productos de limpieza.

Si todavía están en condiciones aceptables, pueden donarse a refugios de animales. Hagmeyer destaca que sustituirlos por toallas nuevas y uniformes ayuda a mantener el orden visual y simplifica el almacenamiento.

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3. Elimina objetos húmedos que acumulan moho

La humedad favorece la acumulación de moho en accesorios de uso cotidiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La humedad habitual en el baño favorece el crecimiento de moho y bacterias en objetos como tapetes, esponjas, cortinas de ducha o cepillos de baño. Jamie Hord, consultada por House Beautiful, aconseja revisar regularmente estos artículos y reemplazarlos si muestran deterioro.

No todos los objetos húmedos deben ser desechados de inmediato, pero es clave limpiarlos y renovarlos al detectar manchas o pérdida de funcionalidad. Esta precaución previene la proliferación de microorganismos y protege el bienestar de quienes utilizan el espacio. Se debe priorizar la duración y el material de los artículos para facilitar una mejor higiene.

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4. Cómo los empaques innecesarios desorganizan el baño

Los empaques vacíos ocupan superficies y restan funcionalidad al almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de empaques innecesarios, como cajas, envoltorios y frascos vacíos, reduce la funcionalidad y el orden en el baño. Jenna Haefelin recomienda, a través de House Beautiful, utilizar organizadores apropiados, como bandejas de bambú o sistemas metálicos, para mejorar el almacenamiento.

Eliminar etiquetas, cajas y envolturas facilita la identificación de los productos y aumenta la sensación de orden. Haefelin sugiere agrupar envases altos o volúmenes grandes en cestas, lo que ayuda a mantener la superficie despejada y simplifica la limpieza.

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5. Eliminar minitallas que solo ocupan espacio

Las minitallas sin plan de uso se acumulan y bloquean el espacio disponible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las minitallas y productos de viaje sin uso parecen prácticas, pero suelen convertirse en focos de desorden si no se utilizan con frecuencia. Hagmeyer indica que conservar demasiados frascos pequeños desperdicia espacio y dificulta la organización.

Se recomienda guardar solo aquellas minitallas que serán utilizadas durante el próximo año y donar el resto a personas que puedan darles un uso antes de que expiren. Así se previene la acumulación innecesaria y se promueve un baño más funcional.

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Contar con un baño en orden facilita la rutina diaria y contribuye al bienestar, marcando el inicio y cierre de cada jornada con mayor comodidad.