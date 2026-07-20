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“Enseñaron que el esfuerzo es lo más valioso, no solo el resultado”: la Selección bajo la mirada de un psiquiatra

El doctor José Abadi analizó en Infobae en Vivo las lecciones que dejó el paso del combinado nacional en el Mundial. Invitó a valorar el trabajo en equipo y los cambios en la forma de vivir el fútbol

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Psiquiatra José Abadi

En una entrevista en Infobae en Vivo, el psiquiatra José Abadi sostuvo que el verdadero aprendizaje que dejó la Selección argentina tras perder la final ante España es el valor del proceso grupal y la reciprocidad construida entre jugadores y sociedad.

Durante su paso por Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Abadi remarcó el significado de haber alcanzado el subcampeonato: “Parece que vivimos en un mundo donde el subcampeón no existe más, ¿no? Cuando yo era pibe, salías subcampeón y era bárbaro. Ahora, o sos el campeón único y el resto nada. Hemos salido subcampeones. A ver si entra en la cabeza. Esto es para festejar”.

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El psiquiatra destacó que el festejo esta vez no se explica solo por el resultado, sino por una transformación en la forma de vivir el torneo: “Esta vez festejamos un cambio fundamental en la modalidad de vivir un mundial, de aprender de una selección, de empatizar con un grupo al que le dimos también mucha fuerza. Se creó vínculo, se creó reciprocidad. Hay esfuerzo, entrenamiento, paciencia, hay equipo. Cada individuo adquiere identidad y prestigio en términos de capacidad, y no que una persona define al equipo. Esto es comunidad”.

El liderazgo de Scaloni y la gestión del proceso

El psiquiatra José Abadi analizó en Infobae las enseñanzas que dejó la Selección tras la derrota ante España
El psiquiatra José Abadi analizó en Infobae las enseñanzas que dejó la Selección tras la derrota ante España

Para Abadi, uno de los aspectos más novedosos fue la conducción de Lionel Scaloni: “Se vio todo un proceso que tiene que ver con la dirección y la coordinación que hace Lionel, que tiene que ver con la inclusión de los otros en la toma de decisión. Escucha, debate, acepta ser refutado. Se crea una cierta transversalidad que le da una vida y una juventud distinta a este equipo”.

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Además, destacó que esa construcción no se derrumba por no haber salido campeones: “No es que un equipo así se disuelve porque en lugar de salir primero salió segundo. Hay algo que está construido desde la base de tengo registro del otro, formamos un equipo, hay reglas que nos incluyen a todos. Eso crea amistad, potencia para un proyecto, estabilidad, futuro”.

La reflexión se extendió a la diferencia entre competencia y hostilidad: “Fuimos a una competencia, no nos olvidemos de esto. Com-pe-ten-cia, no hostilidad”. Insistió: “La gran oportunidad que tiene un ser humano frente a un acontecimiento que aparece como nuevo es aprender. Si aprende, convierte el acontecimiento en experiencia”.

El sentido del esfuerzo y la cultura de las cábalas

Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Trombon cábala del túnel de Caseros
“Salimos subcampeones, eso es para festejar”, sostuvo Abadi durante la entrevista en vivo (RS Fotos)

Abadi subrayó el valor del esfuerzo por encima del resultado final: “La obligación es de medios y no de resultados. Si uno hace todo lo que tenía que hacer para que las cosas salgan bien, el resultado es una anécdota. Nosotros queremos poder controlar el mañana. No se puede. Lo importante es el camino”.

Consultado sobre las cábalas, el psiquiatra explicó su función psicológica: “La idea de las cábalas es lograr que se cumpla mi deseo, prevenir lo que temo, controlar la situación”. Reconoció el costado emocional que acompaña a los hinchas: “Desde la conciencia, la razón, sabemos que no, pero desde el corazón creemos que sí. Entonces, por si acaso lo hacemos”.

Messi, la figura y el peligro de la idolatría

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Segundo tiempo
“El esfuerzo es lo más valioso, no solo el resultado final”, subrayó el entrevistado en el estudio (EFE)

Abadi analizó el lugar de los ídolos en el deporte y advirtió sobre los riesgos de la idolatría: “Me encanta que se resista a aceptar el carácter de ídolo que algunos quieren ponerle a Messi. Es un gran jugador, tal vez el mejor que hubo. Estamos agradecidos de lo bien que juega y de lo comprometido que está con el equipo, y estoy seguro que él está muy agradecido a todos nosotros por el apoyo que le damos, el afecto que le damos, la confianza que le otorgamos. El ídolo... No acepta ser ídolo. La moderación, el criterio de realidad. Ídolo significa etimológicamente ‘falso dios’. Si alguien acepta ocupar un lugar falso y todos jugamos a que eso es cierto, entramos en una ficción que va inevitablemente a generar decepción”.

En ese sentido, valoró el desempeño del equipo como un conjunto: “Acá hay una cosa que tenía que ver con el equipo que ustedes dijeron: somos un conjunto que incluye a cada uno, le da sentido y nos genera la posibilidad. Proyecto significa hacia adelante. Potenciales aliados, confianza, ley para todos, normas, reglas a ser compartidas”.

Sobre el entrenador, Abadi remarcó el valor del cambio: “No cambió sus valores esenciales: trabajo, esfuerzo, honestidad. No acepta tampoco lugar de ídolo ni omnipotencia. Eso le permite hacer los cambios necesarios para poder ir logrando los resultados que se buscan. El cambio es bienvenido. La inmovilidad, la rigidez... Parte de la salud es que ante un estímulo nuevo la respuesta sea nueva, no la misma de hace diez años”.

Abadi valoró la capacidad emocional y la fortaleza de Scaloni: “Qué lindo que la vergüenza no se lo coma. Qué lindo que él sepa que no perdió el equipo, él, todo lo que representa, por un partido. Podría refugiarse en el éxito. Y no, no se refugia en ningún lado. Cuando uno logra entenderlo humanamente y no endiosando o endiablando el resultado, se puede tener esa distancia”.

La entrevista concluyó con una reflexión sobre la convivencia de emociones y razón: “Algunas emociones superan nuestra razón. Otras veces podemos articularlas. Las decisiones se suelen tomar generalmente desde un impulso emocional, pero es importante que hayan tenido antes un trabajo racional. Si confluyen bien, estamos con una potencialidad creativa sana. El miedo es lo que legitima la valentía, no lo que la diluye. Tuvimos miedo de perder el partido. Lo perdimos y pudimos festejar. Es decir, que podemos no tener miedo de que algunas cosas no vayan”.

La entrevista completa a José Abadi

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• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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