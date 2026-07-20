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Ciudades que se transformaron: ocho ejemplos de renovaciones urbanas en el mundo

Un ranking internacional reúne proyectos que cambiaron centros y costas, con muelles recuperados, transporte ampliado y corredores verdes

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Ciudad de México con edificios, Palacio de Bellas Artes y Torre Latinoamericana. Cielo con nubes claras y nubes oscuras. Cuatro personas, dos con paraguas.
Las renovaciones urbanas convierten muelles, autopistas y puertos industriales en espacios públicos, distritos productivos y nuevos corredores verdes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las grandes ciudades no solo crecen, también se reinventan. Metrópolis que ayer parecían estáticas hoy sorprenden con nuevas fachadas, espacios verdes donde antes hubo asfalto y barrios que recuperan su pulso gracias a la creatividad urbana.

El asombro no surge solo de la arquitectura, sino de la capacidad de transformar la vida diaria: allí donde había muelles en ruinas, surgen distritos financieros; donde reinaba el tráfico, hoy fluye el verde; y antiguos puertos industriales hoy albergan cafés, museos y paseos junto al agua.

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Un nuevo ranking de la revista Time Out recorre ocho ejemplos notables de renovaciones urbanas que cambiaron el destino de sus ciudades. Time Out y organismos internacionales coinciden en destacar el impacto de estos proyectos sobre el entorno, la movilidad y la convivencia.

Cada caso revela una visión distinta de cómo imaginar el futuro en el espacio urbano.

1. Perth: integración urbana y revitalización del centro

Perth integra su centro con el río Swan mediante Elizabeth Quay y suma áreas de trabajo, hoteles y recreación junto al agua (REUTERS/Tim Wimborne/File Photo)
Perth integra su centro con el río Swan mediante Elizabeth Quay y suma áreas de trabajo, hoteles y recreación junto al agua (REUTERS/Tim Wimborne/File Photo)

La capital de Australia Occidental experimentó una profunda transformación urbana durante los últimos años. Perth consolidó un nuevo perfil gracias a proyectos como Elizabeth Quay, que conecta el centro con el río Swan y suma modernos espacios de trabajo, hoteles y áreas recreativas.

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Además, el soterramiento del tren bajo el desarrollo Perth City Link permitió unir el distrito financiero con Northbridge, integrando sectores históricamente aislados. Estas inversiones públicas y privadas modificaron la movilidad y la calidad de vida en la ciudad.

2. Tokio: megadesarrollos y reconversión posolímpica

Takanawa Gateway City, en Tokio.
Tokio impulsa megadesarrollos urbanos con Azabudai Hills y Takanawa Gateway City durante el ciclo 2025-2026

Durante 2025-2026, Tokio abre numerosos proyectos que redibujan su corazón urbano. Destacan Azabudai Hills y Takanawa Gateway City, dos desarrollos que impulsan la modernización del paisaje urbano.

El distrito de la bahía suma espacios de convivencia y entretenimiento a través del plan Tokyo Bay eSG, que combina museos, viviendas y oficinas.

La transformación posolímpica incluye la reconversión de sedes deportivas y la creación de nuevos parques temáticos, como Tokyo Dream Park, ampliando la oferta cultural y de ocio para residentes y visitantes.

3. Barcelona: el modelo olímpico de transformación costera

El portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Coronas, reclamó el pasado 16 de febrero "parar la subasta" del centro comercial Centre de la Vila, propiedad de la empresa pública Mercasa y que se celebrará el 10 de junio, para destinarlo a uso vecinal y al comercio de proximidad.
Barcelona transforma su frente marítimo con Port Vell y la Vila Olímpica tras los Juegos Olímpicos de 1992 (Canva)

La capital catalana es un caso paradigmático de renovación urbana asociada a grandes eventos. Antes de los Juegos Olímpicos de 1992, Barcelona transformó su frente marítimo: el proyecto Port Vell cambió el uso industrial del puerto por espacios públicos, turísticos y culturales; la Vila Olímpica y el Parc de la Ciutadella se integraron al tejido urbano.

Este modelo de regeneración fue replicado por otras ciudades que buscan revitalizar áreas degradadas y potenciar la vida urbana.

4. Vancouver: movilidad sostenible y expansión de transporte

Vancouver amplía el sistema SkyTrain, extiende líneas de metro y consolida una red de ciclovías para reducir la dependencia del automóvil (REUTERS/Jennifer Gauthier)
Vancouver amplía el sistema SkyTrain, extiende líneas de metro y consolida una red de ciclovías para reducir la dependencia del automóvil (REUTERS/Jennifer Gauthier)

En el oeste de Canadá, Vancouver se destaca por sus políticas de movilidad sostenible. La ciudad amplió el sistema SkyTrain, desarrolló nuevas líneas de metro y consolidó una densa red de ciclovías, anticipándose al crecimiento poblacional y reduciendo la dependencia del automóvil.

Estas medidas posicionan a Vancouver como referencia en calidad de vida y transporte urbano en América del Norte.

5. Londres: de los Docklands al distrito financiero

Londres reconvierte los Docklands en Canary Wharf con la intervención de la London Docklands Development Corporation desde 1981 (REUTERS/Annegret Hilse)
Londres reconvierte los Docklands en Canary Wharf con la intervención de la London Docklands Development Corporation desde 1981 (REUTERS/Annegret Hilse)

La transformación de los antiguos muelles en decadencia de Londres es uno de los ejemplos económicos más impactantes del ranking. Los Docklands se convirtieron en el distrito financiero de Canary Wharf, gracias a la intervención de la London Docklands Development Corporation a partir de 1981.

El área vio la construcción de más de 24.000 viviendas y la creación de más de 100.000 empleos, ilustrando el enorme alcance de la renovación.

6. Seúl: recuperación ecológica en el corazón de la ciudad

Seúl restaura el arroyo Cheonggyecheon y reemplaza una autopista por un corredor verde de 5,8 kilómetros en el centro (Europa Press)
Seúl restaura el arroyo Cheonggyecheon y reemplaza una autopista por un corredor verde de 5,8 kilómetros en el centro (Europa Press)

La capital surcoreana apostó por la restauración ambiental como motor de cambio. El arroyo Cheonggyecheon, cubierto por décadas y oculto bajo una autopista, fue restaurado para crear un corredor verde de 5,8 kilómetros en pleno centro de Seúl.

Esta intervención mejoró la calidad del aire, elevó el valor inmobiliario y brindó un espacio público emblemático, marcando un hito en sostenibilidad y recuperación urbana.

7. Atenas: el mayor parque urbano de Europa en construcción

Atenas desarrolla Ellinikon para convertir el antiguo aeropuerto en un parque metropolitano de 620 hectáreas con viviendas y equipamientos culturales (AP Photo/Petros Giannakouris)
Atenas desarrolla Ellinikon para convertir el antiguo aeropuerto en un parque metropolitano de 620 hectáreas con viviendas y equipamientos culturales (AP Photo/Petros Giannakouris)

En la capital griega se desarrolla una de las mayores intervenciones urbanas del continente. El proyecto Ellinikon convertirá el antiguo aeropuerto internacional y su entorno costero en un parque metropolitano de 620 hectáreas.

Este nuevo pulmón verde incluirá viviendas, oficinas, equipamientos culturales y deportivos, y redefinirá la estructura urbana de Atenas, marcando un antes y un después en su desarrollo.

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