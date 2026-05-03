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Donald Trump advirtió que Estados Unidos podría reanudar su ofensiva contra Irán “si se porta mal”

El presidente estadounidense señaló que una conducta incorrecta por parte de Teherán podría derivar en nuevas hostilidades en Medio Oriente, mientras la Casa Blanca evalúa propuestas de acuerdo presentadas por el régimen iraní

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Trump afirma que existe la posibilidad de que Estados Unidos reanude los ataques contra Irán

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el sábado que revisa una nueva propuesta iraní para poner fin a la guerra, aunque expresó escepticismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Por este motivo, ante las preguntas de periodistas antes de abordar el Air Force One en Florida, sostuvo que Estados Unidos podría reanudar su ofensiva contra el régimen de Irán “si se porta mal”.

Consultado sobre la posibilidad de un regreso a la guerra, el mandatario afirmó que si Irán “se porta mal” o realiza “algo malo”, existe la “posibilidad de que suceda”. Por el momento, señaló: “Ya veremos”.

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A su vez, enfatizó en que a las autoridades del país persa “les está costando mucho averiguar quién es su líder, no saben quién es”, luego de la muerte del ex líder supremo de Irán Ali Khamenei, quien fue suplantado por su hijo Mojtaba.

En cuanto a las negociaciones con Teherán, Trump sostuvo que “las cosas van muy bien”. “De nuevo, quieren llegar a un acuerdo. Están diezmados”, agregó el inquilino de la Casa Blanca minutos antes de señalar que está revisando una nueva propuesta de Irán para poner fin a la guerra.

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“Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años. ¡Gracias por su atención a este asunto!“, escribió en su cuenta de Truth Social.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) incautó el buque Epaminondas en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Archivo)
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) incautó el buque Epaminondas en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Archivo)

Dos medios semioficiales iraníes, Tasnim y Fars, señalaron que Teherán ha transmitido una propuesta de 14 puntos a través de Pakistán, en respuesta a una propuesta estadounidense de 9 puntos. Los canales estatales del régimen no difundieron detalles sobre esta nueva iniciativa. La capital de Pakistán, Islamabad fue sede de las primeras rondas de negociaciones entre Irán y Estados Unidos para llevar adelante un acuerdo de paz y así finalizar la guerra en Medio Oriente.

A pesar del escaso resultado de las conversaciones, continúan y el alto el fuego de tres semanas permanece activo en la región.

Mohammad Jafar Asadi, subcomandante del centro de mando del Ejército iraní, también advirtió este sábado sobre la posibilidad de un nuevo conflicto armado con el país norteamericano. “Es probable que se reanude el conflicto entre Irán y Estados Unidos, y las pruebas demuestran que Estados Unidos no está comprometido con ninguna promesa ni acuerdo”, declaró Asadi, miembro del Khatam al-Anbiya.

Las declaraciones del subcomandante surgieron el sábado luego de que Mojtaba Khamenei reivindicara que el país persa se consolidó “como potencia militar” al definir “la identidad iraní-islámica e inculcarla lo más profundamente posible en la mente y el alma de la juventud”. Al ayatollah no se le ha visto en público desde que fue designado como sucesor de Ali Khamenei, su padre, el día que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán.

En cuanto a la presión de Estados Unidos sobre Irán, Washington advirtió a las compañías navieras sobre la posibilidad de enfrentar sanciones si pagan al régimen persa por transitar de manera segura por el estrecho de Ormuz, intensificando la presión en la disputa por el control de la vía marítima.

El portaaviones USS George H.W. Bush se sumó a la flota estadounidense desplegada en Medio Oriente en plena tensión con Irán
El portaaviones USS George H.W. Bush se sumó a la flota estadounidense desplegada en Medio Oriente en plena tensión con Irán (CENTCOM)

Irán prácticamente cerró el estrecho tras atacar y amenazar embarcaciones tras el inicio de la guerra por parte de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Posteriormente, Teherán ofreció a algunos barcos paso seguro por rutas cercanas a su costa y, en ocasiones, habría cobrado tarifas para dar un paso seguro.

La Casa Blanca respondió con un bloqueo naval de los puertos iraníes desde el 13 de abril, medida que priva a Teherán de ingresos petroleros clave para sostener su economía. Además, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó el sábado que se ordenó a 48 barcos comerciales regresar a sus puntos de origen.

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