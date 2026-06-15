La actriz de “El diablo viste a la moda 2″ que convirtió la alfombra roja en un manual de elegancia contemporánea

La actriz británica Emily Blunt consolidó su lugar en la moda y la alfombra roja: sus recientes elecciones de vestuario reforzaron la percepción de que es una de las figuras más influyentes y admiradas del sector.
Su impacto no se reduce a usar atuendos llamativos: se apoya en una construcción de imagen en la que cada detalle —desde la elección de tejidos y cortes hasta la armonía entre accesorios y peinados— responde a una visión personal.
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La combinación de audacia, sofisticación y coherencia estética también contribuyó a que su nombre quedara asociado a la elegancia y la experimentación visual.
Los especialistas y seguidores observan cómo la actriz de “El Diablo viste a la moda 2″ alterna entre la delicadeza de los tonos claros, la energía de los colores sólidos y la riqueza de texturas, logrando siempre una presencia que capta la atención de fotógrafos y críticos.
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En sus últimas apariciones, presentó una secuencia de vestuarios que abarca desde la arquitectura metálica y el satén, pasando por encajes, volúmenes y transparencias, hasta el uso dramático de plumas, colas estructurales y motivos florales. El denominador común es la capacidad de reinterpretar el glamour clásico con una lectura moderna.
Sus looks más destacados
Vestido marfil de silueta sirena y corsé estructurado
Para la premiere de “Disclosure Day” eligió un vestido largo en tono marfil con una falda de satén de corte sirena, que se extiende hasta el suelo y acompaña su movimiento con fluidez. El corsé superior, diseñado en tonos dorados y plateados, incorpora aplicaciones brillantes que se distribuyen en líneas verticales, resaltando la cintura y el torso y aportando un aire arquitectónico.
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Este diseño deja al descubierto los hombros, la espalda y los brazos, sin la presencia de accesorios, permitiendo que el vestido sea el verdadero protagonista. El peinado suelto y ondulado, junto con joyas de líneas sencillas, complementa la sofisticación y modernidad del look.
Conjunto lila de encaje y silueta columna
Para el mismo evento, Blunt optó por un vestido largo de encaje en tono lila, ceñido al cuerpo y con un corsé strapless de caída asimétrica. La textura delicada se logra gracias al encaje superpuesto, que añade profundidad visual al conjunto. La actriz apostó por sandalias y pendientes dentro de la misma gama cromática, generando coherencia y equilibrio. El peinado hacia atrás y los accesorios en tonos plateados refuerzan la estética etérea y elegante de este estilismo.
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Vestido blanco de volantes y cuello halter
En la alfombra azul de la sesión de fotos de la misma película en París, lució un vestido blanco con cuello halter y falda de volantes dispuestos en capas asimétricas. El diseño destaca por una estructura arquitectónica que, aun con el volumen y movimiento del tejido, mantiene la silueta femenina.
La elección de zapatos de tacón nude y pendientes discretos acompaña el vestuario, mientras que el peinado recogido y el maquillaje natural acentúan la sofisticación del conjunto.
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Blusa negra transparente, perlas y pantalón sastre
Durante la Met Gala 2026, la actriz eligió una blusa negra translúcida de cuello alto, decorada con aplicaciones de perlas que recorren el torso y los hombros, generando una composición visual llamativa. Esta prenda se combinó con un pantalón sastre negro de tiro alto y corte recto, creando una silueta alargada y elegante.
El peinado recogido y los accesorios en perlas y brillantes refuerzan el aire contemporáneo y de alta costura de la propuesta.
Vestido negro con falda de plumas
Para la premiere de “Jack Ryan” Blunt apostó por un vestido largo negro sin mangas, cuya falda está completamente cubierta por plumas negras, aportando textura y volumen. El corpiño ajustado de escote cerrado contrasta con la exuberancia de la falda. Sandalias de tiras finas, clutch negro y un peinado suelto completan el look, permitiendo que el vestido centre toda la atención.
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Vestido de crochet blanco
Para una ceremonia en el Camino de la Fama de Los Ángeles, la actriz lució un vestido midi blanco confeccionado en crochet, con motivos circulares y detalles calados. Las mangas cortas ligeramente abullonadas y la falda recta componen una silueta clásica que evoca romanticismo y naturalidad. El conjunto se completó con zapatos de tacón bajo y pendientes colgantes, resaltando un estilo fresco.
Conjunto rojo de pantalón y cola estructural
En la alfombra roja de la premiere de “El Diablo Viste a la Moda 2”, apareció con un conjunto monocromático rojo formado por un pantalón de corte recto y un top palabra de honor, al que se suma una cola estructural que cae desde la cadera hacia un lateral. El color vibrante y la construcción del atuendo proyectan energía y presencia escénica, reforzadas por un collar blanco voluminoso y anillos llamativos. El peinado lateral con ondas suaves y el maquillaje en tonos neutros terminan de definir el look.
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Vestido de tul en tonos champán y detalles florales
En otra gran gala de “El Diablo Viste a la Moda 2”, la actriz vistió un vestido de tul en tonos champán, con una falda de gran volumen lograda a través de capas superpuestas y plisadas. El corpiño strapless presenta una aplicación floral escultural en el centro, que aporta textura y constituye el punto focal del diseño. Un collar de brillantes y el peinado recogido refuerzan la sofisticación y el dramatismo clásico del estilismo.
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