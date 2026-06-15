La actriz de “El diablo viste a la moda 2″ que convirtió la alfombra roja en un manual de elegancia contemporánea

Sus estilismos recientes alternan un lila etéreo (REUTERS/Yara Nardi)

La actriz británica Emily Blunt consolidó su lugar en la moda y la alfombra roja: sus recientes elecciones de vestuario reforzaron la percepción de que es una de las figuras más influyentes y admiradas del sector.

Su impacto no se reduce a usar atuendos llamativos: se apoya en una construcción de imagen en la que cada detalle —desde la elección de tejidos y cortes hasta la armonía entre accesorios y peinados— responde a una visión personal.

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La combinación de audacia, sofisticación y coherencia estética también contribuyó a que su nombre quedara asociado a la elegancia y la experimentación visual.

La actriz construye una identidad estética coherente que fascina a críticos y fotógrafos (Reuters)

Los especialistas y seguidores observan cómo la actriz de “El Diablo viste a la moda 2″ alterna entre la delicadeza de los tonos claros, la energía de los colores sólidos y la riqueza de texturas, logrando siempre una presencia que capta la atención de fotógrafos y críticos.

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En sus últimas apariciones, presentó una secuencia de vestuarios que abarca desde la arquitectura metálica y el satén, pasando por encajes, volúmenes y transparencias, hasta el uso dramático de plumas, colas estructurales y motivos florales. El denominador común es la capacidad de reinterpretar el glamour clásico con una lectura moderna.

Sus looks más destacados

Vestido marfil de silueta sirena y corsé estructurado

Emily Blunt elige un vestido marfil de satén con silueta sirena y corsé brillante en dorado y plateado, y deja que el diseño marque el ritmo del estilismo (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Para la premiere de “Disclosure Day” eligió un vestido largo en tono marfil con una falda de satén de corte sirena, que se extiende hasta el suelo y acompaña su movimiento con fluidez. El corsé superior, diseñado en tonos dorados y plateados, incorpora aplicaciones brillantes que se distribuyen en líneas verticales, resaltando la cintura y el torso y aportando un aire arquitectónico.

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Este diseño deja al descubierto los hombros, la espalda y los brazos, sin la presencia de accesorios, permitiendo que el vestido sea el verdadero protagonista. El peinado suelto y ondulado, junto con joyas de líneas sencillas, complementa la sofisticación y modernidad del look.

Conjunto lila de encaje y silueta columna

Emily Blunt apuesta por el lila en un vestido de encaje de silueta columna con corsé strapless asimétrico, y coordina sandalias y pendientes para sostener una armonía etérea (REUTERS/Dylan Martinez)

Para el mismo evento, Blunt optó por un vestido largo de encaje en tono lila, ceñido al cuerpo y con un corsé strapless de caída asimétrica. La textura delicada se logra gracias al encaje superpuesto, que añade profundidad visual al conjunto. La actriz apostó por sandalias y pendientes dentro de la misma gama cromática, generando coherencia y equilibrio. El peinado hacia atrás y los accesorios en tonos plateados refuerzan la estética etérea y elegante de este estilismo.

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Vestido blanco de volantes y cuello halter

Emily Blunt luce un vestido blanco con cuello halter y volantes en capas asimétricas, y equilibra la arquitectura del volumen con accesorios discretos y maquillaje natural (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

En la alfombra azul de la sesión de fotos de la misma película en París, lució un vestido blanco con cuello halter y falda de volantes dispuestos en capas asimétricas. El diseño destaca por una estructura arquitectónica que, aun con el volumen y movimiento del tejido, mantiene la silueta femenina.

La elección de zapatos de tacón nude y pendientes discretos acompaña el vestuario, mientras que el peinado recogido y el maquillaje natural acentúan la sofisticación del conjunto.

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Blusa negra transparente, perlas y pantalón sastre

Emily Blunt combina una blusa negra translúcida con perlas aplicadas y un pantalón sastre de tiro alto, y construye una silueta alargada con aire contemporáneo y de alta costura (REUTERS/Daniel Cole)

Durante la Met Gala 2026, la actriz eligió una blusa negra translúcida de cuello alto, decorada con aplicaciones de perlas que recorren el torso y los hombros, generando una composición visual llamativa. Esta prenda se combinó con un pantalón sastre negro de tiro alto y corte recto, creando una silueta alargada y elegante.

El peinado recogido y los accesorios en perlas y brillantes refuerzan el aire contemporáneo y de alta costura de la propuesta.

Vestido negro con falda de plumas

Emily Blunt se presenta con un vestido negro sin mangas y falda cubierta de plumas, y concentra el impacto en la textura con complementos sobrios que no compiten con la pieza central (REUTERS/Heather Khalifa)

Para la premiere de “Jack Ryan” Blunt apostó por un vestido largo negro sin mangas, cuya falda está completamente cubierta por plumas negras, aportando textura y volumen. El corpiño ajustado de escote cerrado contrasta con la exuberancia de la falda. Sandalias de tiras finas, clutch negro y un peinado suelto completan el look, permitiendo que el vestido centre toda la atención.

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Vestido de crochet blanco

Emily Blunt lleva un vestido midi blanco de crochet con motivos circulares y detalles calados, y refuerza el tono romántico con tacón bajo y pendientes colgantes (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para una ceremonia en el Camino de la Fama de Los Ángeles, la actriz lució un vestido midi blanco confeccionado en crochet, con motivos circulares y detalles calados. Las mangas cortas ligeramente abullonadas y la falda recta componen una silueta clásica que evoca romanticismo y naturalidad. El conjunto se completó con zapatos de tacón bajo y pendientes colgantes, resaltando un estilo fresco.

Conjunto rojo de pantalón y cola estructural

Emily Blunt aparece con un conjunto rojo monocromático de pantalón recto, top palabra de honor y cola estructural lateral, y suma joyería protagonista para potenciar la presencia escénica (REUTERS/Jack Taylor)

En la alfombra roja de la premiere de “El Diablo Viste a la Moda 2”, apareció con un conjunto monocromático rojo formado por un pantalón de corte recto y un top palabra de honor, al que se suma una cola estructural que cae desde la cadera hacia un lateral. El color vibrante y la construcción del atuendo proyectan energía y presencia escénica, reforzadas por un collar blanco voluminoso y anillos llamativos. El peinado lateral con ondas suaves y el maquillaje en tonos neutros terminan de definir el look.

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Vestido de tul en tonos champán y detalles florales

Emily Blunt deslumbra con un vestido de tul champán de gran volumen y una aplicación floral escultural en el corpiño, y remata la elegancia con brillantes y peinado recogido (REUTERS/Jeenah Moon)

En otra gran gala de “El Diablo Viste a la Moda 2”, la actriz vistió un vestido de tul en tonos champán, con una falda de gran volumen lograda a través de capas superpuestas y plisadas. El corpiño strapless presenta una aplicación floral escultural en el centro, que aporta textura y constituye el punto focal del diseño. Un collar de brillantes y el peinado recogido refuerzan la sofisticación y el dramatismo clásico del estilismo.