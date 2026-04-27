La contaminación lumínica pone en jaque la observación astronómica en el desierto de Atacama

El desierto de Atacama es uno de los mejores lugares del mundo para la observación astronómica, pero enfrenta amenazas por contaminación lumínica (AP Foto/Esteban Félix)

En el corazón del desierto de Atacama, la noche no solo ofrece un espectáculo visual único, sino que también representa uno de los principales recursos para la ciencia a nivel global. Este territorio, considerado el más árido del planeta, se destaca por sus cielos despejados y oscuros, esenciales para el desarrollo de la astronomía. Se consolidó como uno de los mejores lugares del mundo para la observación del universo, pero enfrenta amenazas crecientes asociadas a la contaminación lumínica.

La posibilidad de perder este entorno privilegiado generó preocupación en la comunidad científica internacional. En 2025, la propuesta de instalar un complejo de energía renovable a solo 10 kilómetros del Observatorio Paranal expuso la vulnerabilidad de la región. La construcción de nuevos proyectos y el avance urbano pusieron en jaque la permanencia de estas condiciones excepcionales. El debate sobre cómo proteger el cielo nocturno del Atacama no es solo una cuestión local, sino una preocupación global con consecuencias para la ciencia, el medio ambiente y la cultura.

Un laboratorio astronómico único en el mundo

El desierto de Atacama reúne condiciones climáticas y geográficas excepcionales: extrema sequedad, gran altitud y aislamiento de fuentes de luz artificial. Según explicó Chiara Mazzucchelli, presidenta de la Sociedad Chilena de Astronomía, a Associated Press, este lugar cuenta con más de 300 noches despejadas al año, sin nubes ni lluvias, lo que permite una ventana inigualable para explorar el cosmos.

El Extremely Large Telescope tendrá 798 espejos y una superficie de casi 1.000 metros cuadrados, con capacidad veinte veces superior a la actual (REUTERS/Rodrigo Gutierrez)

En este escenario se ubican cerca de 30 instalaciones astronómicas, muchas de ellas gestionadas por organismos internacionales. El Observatorio Paranal, administrado por el Observatorio Europeo Austral (ESO), se destaca por operar algunos de los instrumentos más avanzados del planeta. Según destacó Itziar de Gregorio-Monsalvo, representante de ESO en Chile, “muchos de estos grandes proyectos astronómicos se encuentran aquí y los telescopios del ESO son los más potentes del mundo”. Esto convirtió a la región en un polo de atracción para miles de científicos que buscan comprender el origen y la evolución del universo.

Entre los proyectos más ambiciosos figura el Extremely Large Telescope (ELT), una obra de 1.500 millones de dólares cuya conclusión está prevista para 2030. Contará con 798 espejos y una superficie colectora de luz de casi 1.000 metros cuadrados, lo que le dará una capacidad veinte veces superior a la de los telescopios actuales y una resolución quince veces mayor que la del telescopio espacial Hubble de la NASA. Según el astrónomo Lucas Bordone, del ESO, “con el ELT podremos ver planetas similares a la Tierra en la zona habitable, es decir, aquellos que podrían albergar vida”.

Contaminación lumínica: una amenaza creciente

La contaminación lumínica se define como la alteración artificial de los niveles de luz exterior respecto a los valores naturales, según la organización DarkSky. Este fenómeno, generado principalmente por el uso indebido de iluminación en ciudades, industrias, espacios públicos y privados, afecta tanto a la observación astronómica como a los ecosistemas y la salud humana.

En los últimos años el desierto de Atacama dejó de ser “un océano de oscuridad”, como lo recordó Eduardo Unda-Sanzana, director del Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta, a Associated Press.

La directora de la Fundación Cielos de Chile, Daniela González, advirtió que la legislación actual resulta insuficiente para garantizar la protección de las zonas astronómicas. “Estamos trabajando para que los nuevos criterios sean lo suficientemente estrictos como para asegurar que no haya impacto en las áreas de observación”, declaró a Associated Press.

La contaminación lumínica tiene efectos directos sobre la fauna, los ecosistemas y el clima. De acuerdo con DarkSky, la luz artificial interrumpe los ciclos vitales de animales nocturnos, afecta la reproducción de anfibios y altera la migración de aves. Además, impide la visión del cielo estrellado a la mayoría de la población mundial: el 80% vive bajo cielos contaminados, cifra que asciende al 99% en Europa y Estados Unidos. Entre las consecuencias también figura el desperdicio de energía y el aumento de emisiones de dióxido de carbono.

La legislación actual resulta insuficiente para garantizar la protección de las zonas astronómicas (ESO/Y. Beletsky/Handout via REUTERS)

Desafíos y soluciones para preservar los cielos oscuros

La protección del cielo nocturno requiere tanto políticas públicas como tecnología adecuada. Según DarkSky, existen cuatro componentes principales de la contaminación lumínica: resplandor (brillo excesivo que causa incomodidad visual), resplandor del cielo (aumento de luminosidad sobre áreas habitadas), intrusión lumínica (luz fuera de los lugares previstos) y agrupaciones excesivas de fuentes de luz. Las fuentes incluyen iluminación de edificios, anuncios electrónicos, estadios, estacionamientos y zonas industriales.

La experiencia del desierto de Atacama evidencia la urgencia de revisar y actualizar las regulaciones. Según la Associated Press, el primer observatorio internacional de heliofísica en Chile cerró en 1955 por la contaminación derivada de la minería, un antecedente que subraya el riesgo de repetir errores del pasado. “Hemos tenido 70 años para aprender de la historia y evitar los mismos errores”, advirtió Unda-Sanzana en declaraciones recogidas por la agencia.

Entre las soluciones recomendadas figuran el uso de luminarias totalmente protegidas, la preferencia por luces cálidas de baja temperatura de color, y la instalación de sensores, temporizadores y reguladores que limiten la iluminación solo a los momentos y lugares necesarios. Además, la educación y la colaboración internacional resultan claves para certificar y conservar sitios de cielo oscuro.

La comunidad científica mantiene la vigilancia sobre nuevos proyectos que puedan poner en peligro el patrimonio astronómico y ambiental del Atacama. El desafío consiste en equilibrar las necesidades de desarrollo con la preservación de un recurso natural que resulta esencial para la ciencia, la cultura y el bienestar global.