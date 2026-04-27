Cuáles son las vacunas del Calendario Nacional en Argentina y por qué son fundamentales para la salud pública

El Calendario Nacional de Vacunación incluye inmunizaciones gratuitas y obligatorias para todas las edades (Freepik)

Las vacunas del calendario nacional en Argentina son una herramienta de salud pública esencial, que previenen más de 30 enfermedades.

A nivel global, la inmunización contribuyó a salvar más de 150 millones de vidas en los últimos 50 años, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los especialistas coinciden en que la cobertura adecuada es indispensable para evitar la reemergencia de enfermedades eliminadas, como sarampión, poliomielitis o hepatitis A, y proteger a la población en todas las etapas de la vida.

¿Cuáles son las vacunas obligatorias según el Calendario Nacional por edad y grupo de riesgo?

Las dosis esenciales se aplican en hospitales y centros de salud públicos de todo el país (Freepik)

El Calendario Nacional de Vacunación establece la aplicación gratuita y obligatoria de una serie de vacunas desde el nacimiento hasta la adultez.

Recién nacidos: hepatitis B (en las primeras 12 horas de vida) y BCG (antes del egreso de la maternidad).

Primer año de vida: rotavirus (2 y 4 meses), quíntuple (difteria, tétanos, tos convulsa, Haemophilus influenzae tipo b y poliomielitis), IPV, neumococo conjugada, meningococo, antigripal (a partir de los 6 meses).

12 a 18 meses: triple viral (sarampión, rubéola y paperas), hepatitis A, meningococo (refuerzo), varicela, fiebre amarilla (a los 18 meses en zonas de riesgo).

Hasta los 2 años: completar esquemas de todas las dosis anteriores.

Embarazo: antigripal (en cualquier trimestre), triple bacteriana acelular (a partir de la semana 20), virus sincicial respiratorio (entre las semanas 32 y 36,6).

Adolescencia: VPH, refuerzos indicados según calendario.

Adultos y mayores de 65 años: antigripal anual, neumococo conjugada, doble bacteriana (refuerzo cada 10 años), fiebre hemorrágica argentina (en zonas endémicas). Todas las vacunas mencionadas son obligatorias, gratuitas y forman parte del calendario nacional.

¿Cuáles son los cambios recientes en el calendario y consideraciones para 2026?

Las embarazadas reciben vacunas específicas para proteger a sus hijos desde el nacimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) actualizó el esquema de la vacuna triple viral: la primera dosis se aplica a los 12 meses y la segunda entre los 15 y 18 meses para los nacidos desde el 1 de julio de 2024. Para las cohortes anteriores, el refuerzo se mantiene a los cinco años de edad.

Desde enero de 2026, se incorporó la vacunación materna contra el virus sincicial respiratorio, principal causante de bronquiolitis en menores de un año. Esta estrategia se dirige a embarazadas entre las semanas 32 y 36,6 de gestación, con el objetivo de reducir hospitalizaciones y muertes prevenibles en lactantes.

¿Por qué preocupa la baja cobertura y cuáles son los riesgos sanitarios?

El refuerzo de la triple viral es fundamental para evitar brotes de sarampión, rubéola y paperas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos de la SAP, en 2024 ninguna de las vacunas evaluadas alcanzó la meta programática del 95% necesaria para asegurar la inmunidad colectiva. La cobertura de la triple viral a los cinco años cayó al 46%, la de poliomielitis a 47% y la de VPH en adolescentes se ubicó entre el 51% y el 55%. El descenso es especialmente alarmante en el primer año de vida, en embarazadas y en la adolescencia.

Esta caída de la cobertura incrementa el riesgo de reaparición de enfermedades eliminadas y compromete la protección de la comunidad. La SAP advirtió que el país está ante “un escenario de fragilidad inmunológica colectiva”, con brotes recientes de coqueluche y cinco niños fallecidos notificados en 2025.

El Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) establecieron un cronograma actualizado y transparente de entregas, adaptado al complejo contexto internacional. Las demoras obedecen, en parte, a restricciones logísticas derivadas de la crisis en Medio Oriente, el cierre de espacios aéreos y portuarios, y la escasez de combustibles, según informó la cartera sanitaria en un comunicado, en el que además hizo saber que el abastecimiento de vacunas comenzará a normalizarse en la próxima semana y se actualizarán periódicamente las fechas y avances de los envíos para brindar previsibilidad a las jurisdicciones y la ciudadanía.

¿Qué recomiendan los especialistas para recuperar las coberturas?

La Sociedad Argentina de Pediatría y expertos como Eduardo López insisten en la necesidad de recuperar activamente a la población con esquemas incompletos, ampliar los horarios de los vacunatorios, capacitar continuamente al equipo de salud y fortalecer las campañas de comunicación pública para restaurar la confianza en la vacunación.

“Las vacunas son una herramienta probada, segura y eficaz. Representan un derecho para la infancia y una obligación del Estado. Es clave fortalecer las estrategias de acceso y de información para garantizar la vacunación efectiva de toda la población”, enfatizó en una nota a Infobae la doctora Alejandra Gaiano, prosecretaria del Comité de Infectología de la SAP.