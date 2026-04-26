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La MaraTANA 2026 convocó a miles de corredores y familias en Buenos Aires: todos los ganadores

La cuarta edición ofreció una verdadera fiesta que unió deporte, cultura y solidaridad. Los mejores tiempos de las carreras y las historias familiares de una jornada que integró a toda la comunidad ítalo-argentina

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La carrera : MaraTANA 2026
Miles de corredores y familias participaron en la cuarta edición de la MaraTANA 2026 en la Avenida de los Italianos, Buenos Aires

Miles de corredores, junto a familias de todas las edades, participaron este domingo en la cuarta edición de la MaraTANA 2026, que unió deporte, cultura y solidaridad sobre la Avenida de los Italianos en Buenos Aires. El evento ofreció recorridos de 3, 10 y 15 kilómetros, actividades recreativas y marcó una jornada de integración con fuerte presencia de la comunidad ítalo-argentina.

La MaraTANA 2026 reconoció a deportistas destacados, quienes recibieron premios especiales tras cruzar la meta en cada categoría, mientras que todo el público disfrutó de espectaculares sorteos como incluso un viaje a Italia y actividades paralelas. Parte de lo recaudado fue destinado a la Comunidad de Sant’Egidio en Argentina, reforzando el valor solidario de la convocatoria.

Desde las primeras horas de la mañana, el ambiente festivo se apoderó de la ribera porteña. Participantes y acompañantes ocuparon la Avenida de los Italianos, identificada por su vínculo histórico con la colectividad italiana.

La carrera : MaraTANA 2026
El evento combinó recorridos de 3, 10 y 15 kilómetros con actividades recreativas y culturales

Antes del inicio de la competencia, el cónsul general de Italia en Buenos Aires, Carmelo Barbera, dirigió unas palabras a los presentes: “Me pone muy bien ver a toda esta gente. Hoy se venció el récord de la maratón. Espero que vayan a mejorar todos los tiempos de la MaraTANA. Gracias por acercarse a esta fiesta de Italia acá en Buenos Aires”. El ambiente, animado por música italiana —desde clásicos como Sarà perché ti amo hasta Felicità— reflejaba el espíritu de integración y alegría que caracteriza a la cita.

La jornada comenzó a las 8:00, cuando se largó la carrera de 10 kilómetros, seguida de la modalidad de 15 kilómetros a las 8:15 y la de 3 kilómetros a las 10:00. El nuevo recorrido atravesó Puerto Madero y Costanera Sur, dos escenarios emblemáticos de la ciudad, sumando atractivo para quienes buscaban superarse y para quienes solo deseaban disfrutar el paseo. Antes de la largada, muchos participantes se dedicaron a estirar, calentar y preparar los músculos, mientras otros compartían mates y comida al costado, acompañando a los corredores y sumando color a la escena.

La MaraTANA 2026 no fue solo una competencia atlética: funcionó como un verdadero mosaico comunitario. El Espacio Italia, a metros de la largada, ofreció food trucks con gastronomía italiana, propuestas recreativas, música en vivo y actividades culturales. Allí, quienes no participaron de la carrera encontraron un lugar para integrarse y disfrutar una mañana diferente.

La carrera : MaraTANA 2026
La MaraTANA 2026 reconoció a deportistas destacados con premios especiales en cada categoría

Historias y emociones de los participantes

En el costado más personal, abundaron las historias de pertenencia y homenaje. Andrea Bochicchio, una de las inscriptas en los 3 kilómetros, compartió con Infobae: “Participo en honor a mi abuelo, soy ciudadana. Entreno todos los días, pero no suelo correr. Lo hago por él. Mi marido corrió además los 10 K. Hubo mucha energía, estuvo buenísimo. Es muy lindo cuando ves que algunos van rompiendo su propio récord, eso me encanta. Lo disfruto un montón con mi pareja”.

Un corredor masculino con camiseta blanca cruza la meta de la MaraTANA 2026, levantando los brazos. Oficiales y espectadores detrás de las vallas
El recorrido atravesó Puerto Madero y Costanera Sur, puntos emblemáticos de la ciudad

Entre quienes se propusieron batir sus propias marcas se encontró Alejandro Aguirre, que finalizó con éxito los 10 K. “Yo corro habitualmente y la MaraTANA la tenía pendiente. Quería hacerla. Estuvo muy bien organizada. Venía entrenando casi todos los días con mi equipo. Habitualmente corro 10 kilómetros y mi idea siempre es ir mejorando el tiempo”, le contó a Infobae.

Cada corredor recibió un kit compuesto por la remera oficial —con los colores de Italia y Argentina—, dorsal, galletas y protector solar. Al cruzar la meta, todos recibieron una medalla con la imagen del Palazzo Italia, sede del Teatro Coliseo, símbolo del legado cultural italiano en la ciudad.

Todos los ganadores y premios de la MaraTANA 2026

Las pruebas de la MaraTANA 2026 permitieron que tanto atletas experimentados como personas aficionadas se sumaran a la fiesta. Los primeros puestos de cada modalidad obtuvieron distinciones especiales, mientras que el podio de llegada lució emblemas de Italia y Argentina en homenaje a ambas identidades.

La carrera : MaraTANA 2026
Todos los corredores recibieron un kit con remera oficial, dorsal, galletas y protector solar

10k Masculino

  1. Alexis Ramírez, con un tiempo de 34 minutos, 25 segundos
  2. Nicolás Basso (34:21)
  3. Ramiro Floglia (34:33)

10k Femenino

  1. María Victoria García, con un tiempo de 38 minutos, 26 segundos
  2. María Inés Briasco (39:29)
  3. Delfina Olivero (40:26)
Tres mujeres atletas en un podio de campeonas con los números 1, 2 y 3, levantando trofeos y botellas de premios. Un hombre sonriente las aplaude
Las atletas ganadoras de MaraTANA 2026, en primer, segundo y tercer lugar, posan sonrientes en el podio con sus trofeos y premios

15k Masculino

  1. Micael Polidoro, con un tiempo de 52 minutos, 13 segundos
  2. Alasdir Thomson (55:09)
  3. Maximiliano González (55:12)
Tres corredores masculinos posan en un podio con los números 1, 2 y 3, levantando botellas y mostrando medallas, con un fondo azul de patrocinadores y "MaraTANA 2026"
Los ganadores de MaraTANA 2026 celebran en el podio, alzando sus botellas de premio y mostrando sus medallas con orgullo tras la exitosa competición en Buenos Aires.

15k Femenino

  1. Mariana Mendiburu, con un tiempo de 1 hora, 00 minutos, 59 segundos
  2. Lucía Bagaloni (01:01:52)
  3. Yudit Ibáñez (01:03:17)

El sistema de premios y sorteos incluyó pasajes aéreos a Italia, membresías de gimnasio y vouchers, incentivando la participación y sumando entusiasmo tanto a corredores como al público ubicado a lo largo del circuito. Esta dinámica consolidó el prestigio de la MaraTANA como referencia dentro del calendario de carreras en la ciudad.

Solidaridad y cultura en la ribera porteña

Durante toda la mañana, el Espacio Italia fue centro de propuestas abiertas: sesiones de yoga, clases de cocina, juegos y muestras culturales permitieron a quienes no corrieron integrarse a la celebración general. Los food trucks ofrecieron especialidades italianas, como pizzas al horno y arancini, consolidando el perfil multicultural de la cita.

La MaraTANA 2026 se consolidó como un evento de integración, solidaridad y orgullo comunitario en Buenos Aires
La MaraTANA 2026 se consolidó como un evento de integración, solidaridad y orgullo comunitario en Buenos Aires

La convocatoria volvió a reunir a familias, niñas y niños, deportistas y aficionados, confirmando que la MaraTANA es mucho más que una competencia pedestre. El evento se afianzó como espacio de integración, colaboración y orgullo entre comunidades, mezclando deporte, solidaridad y gastronomía bajo un mismo lema.

Fotos: Gastón Taylor

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