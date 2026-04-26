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Llega la gran noche de los Martín Fierro de la Moda 2026: premiaciones, homenajes y sorpresas

La transmisión comienza este domingo a las 21 con la alfombra roja. Iván de Pineda y Valeria Mazza conducirán una gala impregnada de glamour. Los nominados y todos los detalles

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Martin Fierro de la moda - MF - 2024 - Banner - Valeria Mazza e Ivan de Pineda
Valeria Mazza e Iván de Pineda serán los anfitriones de la gran noche del diseño argentino este domingo 26 de abril (Gustavo Gavotti)

La expectativa crece y el ambiente se carga de entusiasmo frente a la llegada de los esperados Martín Fierro de la Moda 2026. Este domingo 26 de abril, los estudios de Telefé se transformarán en el epicentro del glamour y la creatividad, bajo la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza.

La noche dará inicio a las 21:00 con una alfombra roja que promete ser un desfile de creatividad y diversidad, bajo la conducción de Chino Leunis y Zaira Nara. El despliegue de estilos y propuestas será el preludio de una gala impregnada de glamour, a la que asistirán figuras como Susana Giménez, quien aportará su impronta y reforzará el carácter estelar del encuentro. La ceremonia organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) dará inicio a las 22:00.

Entre los momentos más esperados, sobresale el homenaje artístico a una figura icónica del espectáculo argentino y un show de tendencias liderado por la nueva generación de creadores. Como novedad, la transmisión abrirá con un fashion film realizado especialmente para esta edición, marcando un punto de partida singular para la gran noche de la moda argentina.

Una premiación pensada para visibilizar el trabajo creativo en la televisión

Homenajes, intervenciones artísticas y una agenda especialmente diseñada para celebrar el talento argentino marcarán una noche que reunirá a figuras consagradas y jóvenes talentos, en una cita que definirá el pulso de la moda en el país.

El evento contará con un homenaje especial y la participación de las figuras más reconocidas del sector
El evento contará con un homenaje especial y la participación de las figuras más reconocidas del sector

Uno de los hitos que eleva a la edición 2026 es la distinción internacional a Adrián Appiolaza, director creativo de Moschino. Reconocido como personalidad destacada de la cultura, Appiolaza llegará especialmente desde el exterior para recibir el homenaje, tras el impacto de su última colección inspirada en Argentina. Su presencia en la gala, celebrada como un verdadero acontecimiento, representa el puente entre la moda local y las grandes capitales del diseño.

La proyección global del evento encuentra así un rostro emblemático, mientras que la premiación mantiene su foco: el jurado Héctor Vidal Rivas anticipó a Infobae que el 98% de las distinciones estarán dedicadas a quienes marcan tendencia en televisión, cine e influencers, consolidando el vínculo entre la pantalla y la moda argentina.

Flavia Fernández, una de las organizadoras clave del evento, resaltó en diálogo con Infobae que el reconocimiento no se limita a los nombres más visibles de la pantalla, sino que apunta a “hacer hablar de moda en el prime time”. Por eso, consideró que “es espectacular que en un programa de prime time de Telefé se hable de vestuaristas, maquilladores y peinadores”.

La estructura de la premiación incluye una terna especialmente dedicada a los nuevos talentos y destaca el aporte de profesionales como vestuaristas, estilistas, maquilladores y peluqueros, en sintonía con la dinámica diaria de la industria televisiva.

susana giménez
Entre los invitados más destacados de la gala se encuentra Susana Giménez, aportando su glamour y carisma

“Nuestra idea es que premiamos la moda en sí. Es un show de moda pensado para la televisión, porque faltan algunas ternas siempre. Vamos variando, porque si no, no haríamos mejor estilo de panelista o mejor estilo de conductora de televisión. Eso es porque la gente que todos los días mira la tele y que le gusta cómo se viste una, cómo se viste la otra”, explicó Fernández, dando cuenta de la mirada inclusiva y flexible que caracteriza a la premiación.

Jurados y protagonistas reconocen la trascendencia del evento

El jurado Héctor Vidal Rivas, referente indiscutido del sector como creador de Argentina Fashion Week y asesor de imagen de Mirtha Legrand, señaló que el 98% de los Martín Fierro de la Moda está dedicado a la televisión, el cine y las influencers.

Además, subrayó la relevancia de visibilizar a quienes trabajan tras bambalinas en la industria: “Le da valor a todos los que hacen posible que la moda esté en la pantalla y en el espectáculo”. De este modo, el jurado valoró el espíritu inclusivo de la premiación, que busca poner en primer plano el trabajo colectivo que sostiene la escena de la moda argentina.

Héctor Vidal Rivas y Mirtha Legrand
Héctor Vidal Rivas destacó el orgullo de asesorar a Mirtha Legrand y su labor en la moda desde hace cincuenta años

La nominación de Mirtha Legrand fue resaltada por Vidal Rivas como un gesto de reconocimiento explícito a su influencia en la proyección del diseño argentino. “En todos estos años de su programa, siempre se vistió con diseñadores argentinos, difundió a diseñadores nacionales permanentemente y ayudó a que muchos sean reconocidos. Para mí, como su asesor de imagen, estar al lado de ella es un orgullo muy grande”, destacó.

Por su parte, Carla Rodríguez, editora de moda de TN Estilo y Clarín, aportó su visión sobre el trabajo detrás de escena: “Es un premio de moda en la televisión. Se sumaron algunas ternas y tuvimos que bajar otras. Con Flavia Fernández trabajamos con un equipo enorme para incluir la mayor cantidad posible de gente de la moda”.

Martín Fierro estatuilla
El encuentro celebrará la creatividad local y el aporte de referentes históricos y nuevas generaciones

La edición 2026 acentuará el lazo entre la moda argentina y el diseño global, representado tanto por la llegada de Adrián Appiolaza como por el tributo a una figura emblemática del espectáculo nacional. La experiencia sensorial se completará con un catering a cargo del pastelero Joaquín Pantuso, cuyas creaciones estarán especialmente concebidas para evocar la estética y el espíritu de la gala.

El jurado de los premios estará conformado por referentes de distintas áreas. Entre ellos se encuentran Ale García, Alejandro Veroutis, Anamá Ferreira, Ángel de Brito, Angie Landaburu, Carla Bugarin, Carola Birgin, Carola Sainz, Daniela Blanco, Daniela Fajardo, Dolores Paillot y Dora Becher.

También integran el jurado Fabián Medina Flores, Fabiana Ramírez, Fernando Gómez Dossena, Florencia Florio, Francisco Ayala, Gabriel Oliveri, Gabriela Picasso, Guillermo Azar, Héctor Maugeri y Héctor Vidal Rivas. Completan la lista Javier Iturrioz, Jorge León, Josefina Laurent, Julieta Spina, Lucía Levy, Lucía Uriburu, Luis Corbacho, María Claudia Pedrayes Juni, Mariana Arias, Matilda Blanco, Pato Daniele, Patricia Doria, Paula Guardia Bourdin, Rocío Vázquez, Roxana Harris, Teresa Napolillo, Teresa Pacitti, Teté Coustarot, Valeria Mazza, Vero Ivaldi y Wally Diamante.

Todos los nominados a los Martín Fierro de la Moda

Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal

  • Mirtha Legrand (La noche de Mirtha)
  • Juana Viale (Almorzando con Juana)
  • Teté Coustarot (Argentina, de película)
  • Josefina “China” Ansa (Lado V)

Mejor estilo en conducción masculina

  • Mario Pergolini (Otro día perdido)
  • Iván de Pineda (Pasapalabra)
  • Héctor Maugeri (+Caras)
  • Ángel de Brito (LAM)
  • Mariano Iúdica (Polémica en el bar)

Actriz con mejor estilo en ficción

  • Griselda Siciliani (Envidiosa)
  • Mónica Antonópulos (Menem)
  • Julieta Zylberberg (Yiya)
  • Bárbara Lombardo (Envidiosa)

Actor con mejor estilo en ficción

  • Benjamín Vicuña (Corazón delator)
  • Franco Masini (El Retorno)
  • Leonardo Sbaraglia (Menem)

Mejor estilo femenino en Big Show

  • Lali Espósito (La Voz Argentina)
  • Sofía Gonet (MasterChef Celebrity)
  • Wanda Nara (MasterChef Celebrity)
  • Carolina “Pampita” Ardohain (Los 8 Escalones)
Debut Pampita en Los 8 Escalones
Carolina “Pampita” Ardohain está nominada por su estilo como panelista en Los 8 Escalones (Prensa El Trece)

Mejor estilo masculino en Big Show

  • Ale Sergi (La Voz Argentina)
  • Nico Occhiato (La Voz Argentina)
  • Luck Ra (La Voz Argentina)

Mejor estilo panelista masculino

  • Hernán Drago (Los 8 Escalones)
  • Fabián Paz (DDM)
  • Lizardo Ponce (SQP)
  • Gastón Trezeguet (Gran Hermano)

Mejor estilo panelista femenina

  • Analía Franchín (A la Barbarrossa)
  • Carolina Molinari (Puro Show)
  • Sol Pérez (Gran Hermano)

Mejor estilo en conducción femenina en programa diario

  • Vero Lozano (Cortá por Lozano)
  • Yanina Latorre (SQP)
  • Mariana Fabbiani (DDM)
  • Flor de la V (Los Profesionales)

Mejor diseñador/a de moda femenina

  • Javier Saiach
  • Evangelina Bomparola
  • Marcelo Senra
  • Juan Hernández Daels

Mejor diseñador de moda masculina

  • Matías Carbone
  • Nicolás Zaffora
  • Sebastián Raimondi

Mejor estilo masculino en streaming

  • Santi Talledo (Telefe – Luzu)
  • Grego Rossello (Telefe)
  • Fer Dente (Olga)
  • Nacho Elizalde (Olga)

Mejor estilo femenino en streaming

  • Momi Giardina (Telefe – Luzu)
  • Evelyn Botto (Olga)
  • Flor Jazmín Peña (Luzu)
  • Nati Jota (Telefe – Olga)

Mejor estilista

  • Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García)
  • Romina Giangreco
  • Celina Lattanzio (Negra Negra)

Mejor estilo en redes

  • Carolina “Pampita” Ardohain
  • Valentina Zenere
  • Martita Fort
  • Tefi Russo

Mejor maquillador/a

  • Mabby Autino
  • Vero Luna
  • Gervasio Larrivey

Mejor peluquero

  • Max Jara
  • Mauro Max De Brito
  • Facu Díaz (Niche Studio)
  • Cristian Rey

Mejor influencer de moda

  • Zaira Nara
  • Stephanie Demner
  • Zuzu Codeu

Nuevo talento de la moda

  • Valentina Schuchner
  • Luz Ballesteros
  • Anushka Elliot

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