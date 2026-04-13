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Tácticas fáciles para evitar que tus hierbas frescas no terminen en la basura

Entre consejos de almacenamiento, preparación de sales y uso creativo de tallos, se encuentran nuevas oportunidades en recetas sorprendentes, evitando el desperdicio y realzando la comida cotidiana

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Manojo de cilantro fresco y verde con raíces sobre una tabla de cortar de madera. A la derecha, un cuchillo. Al fondo, una cocina moderna con estufa de acero inoxidable.
Técnicas sencillas permiten conservar el aroma y sabor de las hierbas frescas por más tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas buscan formas de conservar hierbas frescas antes de que pierdan su aroma y sabor en la cocina doméstica. Chefs y expertos citados por The Guardian detallan tácticas sencillas para que perejil, tomillo o eneldo no terminen en la basura. Sus recomendaciones promueven el aprovechamiento de alimentos y ayudan a una cocina más sostenible.

Las hierbas frescas que comienzan a marchitarse pueden utilizarse de varias maneras prácticas. Entre las opciones destacan congelar o secar las hojas para usarlas más adelante, preparar condimentos caseros como sal de hierbas, emplearlas en aderezos, sopas o aceites y crear vinagres aromáticos. Estos métodos evitan el desperdicio y amplían el abanico de recetas sencillas y sabrosas.

Un dato adicional relevante es que, según expertos citados por El País, para conservar hierbas frescas como el perejil en buenas condiciones dentro del refrigerador conviene no separar las hojas de los tallos hasta el momento de utilizarlas. Esto ayuda a mantener su frescura y sabor durante más tiempo, y se recomienda guardarlas en un recipiente que las aísle de otros olores, o sumergir el ramillete en agua con unas gotas de limón o vinagre, tapando el recipiente para evitar transferencias de aromas.

Los métodos básicos para conservar hierbas en casa incluyen la congelación y el secado controlado, según el medio citado. Alice Norman, fundadora de la panadería regenerativa Pinch en Suffolk, recomienda almacenar hierbas firmes en bolsas herméticas y congelarlas para fondos o guisos.

Primer plano de perejil fresco en un jarrón de vidrio con agua y rodajas de limón. Al fondo, se ven utensilios de cocina colgados y un bol.
Las hierbas frescas pueden mantenerse más tiempo en buen estado si se sumergen en agua con unas gotas de limón, lo que ayuda a preservar su aroma y sabor en el refrigerador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tanto, Sami Tamimi, autor de libros de cocina, opta por el secado: expone las hierbas al sol en verano y, el resto del año, las deshidrata en horno a baja temperatura, entre 60 y 70 ℃. Una vez secas, deben guardarse en envases sellados para cuando falten hierbas frescas.

Norman también sugiere triturar romero o tomillo con sal fina en proporción 3:4 hasta obtener una textura homogénea. Esta sal de hierbas puede almacenarse en el refrigerador durante un mes y resulta útil para dar sabor a carnes, panes o guisos. En recetas como la focaccia, aconseja sustituir la sal habitual por esta mezcla, que aporta aroma y frescor.

Consejos rápidos para aprovechar hierbas marchitas

Las hierbas que ya no lucen frescas se pueden incorporar a sopas frías o aderezos. Tamimi recomienda añadirlas a sopas de yogur u otros dips similares. Ethan Pack, chef principal de Three Sheets en Londres, sugiere usarlas en hummus, ya sea preparando un aceite con hierbas para la base, o triturándolas junto a los garbanzos y la tahina.

Primer plano de un tazón de hummus casero decorado con aceite de hierbas y perejil, rodeado de bastones de zanahoria, pepino, pimiento rojo y pan pita.
El hummus casero cobra un nuevo sabor y color al incorporar hierbas frescas marchitas, ya sea como aceite aromático o trituradas junto a los garbanzos y la tahina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pack también destaca la manteca compuesta, batiendo hierbas picadas con manteca a temperatura ambiente, o preparar un chimichurri casero con ellas. Norman, por su parte, menciona la opción de infusionar crema con tomillo o limón, enfriarla y batirla con azúcar glas para acompañar postres.

Preparaciones originales y opciones para tallos y restos

No solo las hojas pueden aprovecharse: los tallos de eneldo y estragón también se reutilizan en la cocina, explica Norman al medio. Ella suele conservar botellas de vinagre aromatizado en la heladera, añadiendo los tallos de distintas hierbas poco a poco.

Hierbas frescas como romero y orégano se extienden sobre una bandeja con rejilla, secándose junto a una ventana soleada. Se observa una planta en maceta al fondo.
El secado de hierbas frescas al sol es un método tradicional que permite conservar su aroma y aprovecharlas durante todo el año en distintas recetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomienda verificar que el vinagre cubra completamente los tallos; resalta que el vinagre de eneldo aporta sabor a platos como el tzatziki, y el de estragón es ideal para la salsa bearnesa.

Otra opción que comparte Norman consiste en transformar los tallos de perejil en un sustituto de las alcaparras. Sugiere picar los tallos del tamaño de pequeñas alcaparras y sumergirlos en una solución de 40 gramos de sal diluidos en 500 mililitros de agua. Una vez que la mezcla esté fría, se agregan los tallos y se mantienen bien tapados en el refrigerador. En dos días, se obtienen “alcaparras de tallo de perejil” listas para añadir acidez fresca a cualquier preparación.

Las propuestas de expertos reunidas por The Guardian demuestran que, con creatividad y pasos sencillos, incluso las hierbas más marchitas pueden realzar el sabor de numerosos platos. Un toque casero de estas preparaciones ofrece una nota refrescante capaz de renovar cualquier comida del día.

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