Taylor Swift redefinió la moda urbana en Nueva York: su look con guiños al glamour de los años 90

Taylor Swift deslumbra en las calles neoyorquinas con un conjunto minimalista de blusa negra, falda larga de satén marfil y accesorios de lujo (The Image Direct/The Grosby Group)

El paso de Taylor Swift por las calles de Nueva York reafirmó su posición como referente de moda y dejó ver la sofisticación y la versatilidad de su estilo. La cantante, reconocida por reinventar su guardarropa con cada aparición pública, eligió para su salida nocturna un conjunto que marcó tendencia en la escena urbana.

En esta ocasión, optó por una blusa de tirantes finos de color negro, una pieza esencial de líneas simples que resalta por su elegancia y adaptabilidad. La combinó con una pollera larga de satén en tono marfil, cuyo brillo sutil y caída delicada aportaron un aire de sofisticación clásica.

El conjunto se completó con un bolso pequeño de cuero negro de asa corta, un accesorio funcional y estilizado que no compite con el resto del atuendo, y varios collares dorados de diferentes longitudes.

El peinado acompañó perfectamente el conjunto: recogido, con flequillo. Para el maquillaje, la cantante eligió un labial rojo intenso. El resultado fue un look llamativo pero sobrio, ideal para una noche en la ciudad.

La elección de prendas y accesorios en la reciente aparición de Taylor Swift en Nueva York remite de manera directa al legado de Carolyn Bessette-Kennedy (Zuma Press/The Grosby Group)

Este estilismo no solo destacó por su belleza visual, sino también por los guiños a la moda de los años 90 y el minimalismo sobrio de Carolyn Bessette-Kennedy. Al elegir prendas de líneas limpias y colores neutros, Swift evocó el legado de una de las figuras más admiradas de la moda neoyorquina, adaptando esos códigos a su personalidad y contexto actual.

No puede pasar por alto un detalle que ha llamado la atención de sus seguidores: el anillo de compromiso de Travis Kelce, una pieza con diamante talla brillante de mina antigua, engastada en oro amarillo grabado a mano.

La preferencia por prendas de autor y marcas de lujo, como Louis Vuitton y Gucci, es una constante en el armario de Swift, quien supo mezclar referencias de alta costura con toques personales.

Otros looks destacados de Taylor Swift en diferentes contextos

En una gala, la cantante apuesta por un vestido corto celeste (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante la premiación de los iHeartRadio Music Awards 2026, eligió un vestido corto de tono celeste con tirantes anchos y escote pronunciado. Esta prenda, decorada con aplicaciones de pedrería plateada en el corsé y la falda, aportó textura y brillo al conjunto.

El cabello suelto y ondulado, acompañado de un flequillo ligeramente ladeado, junto a un maquillaje que resaltó los labios en color rojo y unos pendientes discretos, completaron el estilismo.

Durante su show, Swift destaca con un body ajustado cubierto de cristales y lentejuelas (Europa Press)

En el escenario, Swift apostó por un body ajustado cubierto de cristales y lentejuelas multicolores, en tonos plateados, azules y rosas. El diseño, sin mangas y de escote redondo, destacó por su efecto tornasol y los destellos que reflejaba bajo los focos. Para complementar, utilizó medias de red y un micrófono decorado con pedrería azul.

Para una aparición televisiva, elige un vestido strapless de terciopelo granate y estructura rígida (CBS)

Para una entrevista en televisión en “The Late Show with Stephen Colbert”, la cantante optó por un vestido strapless de terciopelo granate, con estructura rígida y detalles voluminosos a la altura del busto que sobresalían hacia los lados. La pollera corta y ajustada, acompañada de zapatos de tacón alto en tono oscuro, junto con un moño bajo y un collar sencillo, ofrecieron una apariencia sofisticada y moderna.

Swift posa con un body oscuro de acabado brillante y pedrería

En una sesión fotográfica para su álbum, Swift lució un body oscuro con acabado brillante y aplicaciones de pedrería, acompañado de guantes largos con detalles ondulados en los extremos. El conjunto se completó con botas altas negras y medias de red, mientras que el maquillaje enfatizó los labios en rojo profundo.

En una entrega de premios, luce un vestido corto asimétrico rojo (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la entrega de Premios Grammy 2025, optó por un vestido corto asimétrico de color rojo, confeccionado en tejido brillante con aplicaciones de pequeñas piedras. El diseño incluía un escote drapeado y una abertura lateral en la falda, sandalias de tacón de tiras finas en el mismo tono y labios pintados de rojo intenso.

En la alfombra roja, sorprende con un corsé estructurado de cuadros amarillo y negro (EFE)

En la alfombra roja, Swift sorprendió con un corsé estructurado de cuadros en amarillo y negro, acompañado de una falda larga abierta al frente que dejaba ver shorts negros ajustados debajo. El conjunto se completó con largos guantes de cuero negro con aberturas, botas altas y un choker a juego, mientras que el peinado suelto y voluminoso, con flequillo, aportó carácter y originalidad.

Swift asiste a un evento deportivo con un top blanco de canalé, sujetador rojo visible y shorts brillantes plateados (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Durante un evento deportivo, eligió un top de canalé blanco de tirantes, bajo el cual asomaba un sujetador rojo, y lo combinó con shorts cortos de tela brillante en tonos plateados. Los accesorios discretos, como una pulsera y varios anillos, junto con el cabello suelto y maquillaje en tonos neutros, crearon una imagen casual pero cuidada.