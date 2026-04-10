Todo lo que hay que saber sobre MaraTANA 2026 en Buenos Aires: cuál es el recorrido renovado y los horarios de largada

La MaraTANA 2026 se correrá el 26 de abril entre Puerto Madero y Costanera Sur

Cuando los primeros rayos del sol tiñen de naranja la Costanera Sur, un flujo de zapatillas y voces mezclará acentos rioplatenses e italianos. Será el preludio de una cita anual que transforma la ribera porteña en una fiesta de deporte, cultura y solidaridad.

Este 26 de abril, la IV edición de la MaraTANA, la popular carrera italiana en Buenos Aires, tomará las calles entre Puerto Madero y Costanera Sur, con la expectativa de reunir miles de corredores y celebrar la unión ítalo-argentina.

Una celebración a puro movimiento

En el corazón de la Ciudad, la MaraTANA propone mucho más que una competencia atlética. Organizada por el Consulado General de Italia en Buenos Aires, la cita ya se arraigó como una tradición que une a la mayor comunidad italiana fuera del país europeo. La edición anterior convocó a más de 4.000 participantes y miles de visitantes en el “Espacio Italia”, un área interactiva junto a la largada.

La edición 2026 trae un recorrido renovado, con punto de partida en Avenida de los Italianos, entre Macacha Güemes y Marta Lynch, para recorrer circuitos emblemáticos de la ciudad.

La largada de los 10 kilómetros está prevista para las 8:00, la de los 15 km a las 8:15 y la de los 3 km a las 10:00, lo que permite que corredores de todas las edades y niveles puedan sumarse.

La remera que se usará en esta edición 2026, junto a la medalla

Valores, raíces y deporte: el espíritu de la MaraTANA

El evento no solo destaca por su magnitud, sino por el mensaje que transmite.

“En nombre de las raíces, los valores del deporte y la solidaridad, la MaraTANA rinde homenaje a la mayor comunidad italiana del mundo fuera de las fronteras nacionales. Espero que quienes tienen raíces italianas o desean acercarse a nuestra colectividad participen en esta hermosa celebración de la identidad italiana en la capital”, expresó este jueves Carmelo Barbera, Cónsul General de Italia en Buenos Aires, a Infobae y un grupo de periodistas.

Cada año, la medalla presenta la imagen de un monumento representativo de la italianidad en Buenos Aires.

En esta edición, la distinción incorpora la figura de otro gran símbolo: el Palazzo Italia, Teatro Coliseo, destacó Barbera al referirse al significado de la distinción.

La competencia busca fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia, promoviendo además la solidaridad. Parte de lo recaudado será destinado a la Comunidad de Sant’Egidio, una organización que desarrolla tareas de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad en la ciudad. Este componente solidario se consolida como uno de los pilares del evento.

Este jueves se realizó una rueda de prensa de lanzamiento del evento que se celebrará el 26 de abril

Inscripción, premios y beneficios para la comunidad

Las opciones de participación contemplan tres distancias: 15 km, 10 km y 3 km. Los inscriptos reciben un kit de carrera que incluye la remera oficial, diseñada en los colores de Italia y Argentina, el dorsal, galletas y protector solar.

Todos los corredores que completen la prueba acceden a una medalla finisher exclusiva, con el grabado del Palazzo Italia, sede del teatro italiano Coliseo, que rinde homenaje a la herencia cultural de la comunidad.

La largada de los 15 km será a las 8:15

“Otra cosa que se hace durante la MaraTANA es celebrar los lazos culturales, el estilo de vida que nos une, a través de un Espacio Italia, donde habrá actividades de todo tipo y para todas las edades”, subrayó Barbera.

“La presencia del cónsul general y de las instituciones italianas muestra que todo el consulado está comprometido con esta tarea. Trabajamos fuertemente para que la familia italiana se siga agrandando”, afirmó Darío Signorini, presidente del COMITES de la circunscripción consular de Buenos Aires.

El recorrido de los 10 km con punto de partida en Avenida de los Italianos, entre Macacha Güemes y Marta Lynch

Como incentivo adicional, los participantes quedan automáticamente inscriptos en sorteos de pasajes aéreos a Italia, membresías de gimnasio y vouchers, entre otros premios.

La MaraTANA incorpora actividades para todas las edades en el “Espacio Italia”, con música, food trucks de gastronomía italiana y propuestas recreativas. La inscripción está disponible en el sitio oficial.

El circuito de 3 km, una distancia pensada para quienes buscan sumarse a la fiesta deportiva y cultural ítalo-argentina en Buenos Aires

La maratón vuelve a presentarse como mucho más que una cita deportiva: es una oportunidad para estrechar lazos, reafirmar el orgullo de pertenencia y celebrar la amistad ítalo-argentina, en un escenario donde la cultura, el deporte y la solidaridad comparten protagonismo.