Receta de guiso de fideos con carne y papa, rápida y fácil

La receta de guiso de fideos con carne y papa se destaca como un plato tradicional argentino ideal para el invierno - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay aromas que nos transportan directo a la cocina de la infancia, y pocos platos lo logran como el guiso de fideos con carne y papa. Basta que la olla empiece a largar vapor para que la casa se llene de ese perfume inconfundible, mezcla de carne dorada, verduras, tomate y fideos que se cocinan juntos.

Es el tipo de comida que invita a arrimarse a la mesa, a servirse una porción generosa y a mojar el pan en la salsa hasta el último bocado. Nada como el guiso para reunir a la familia en los días de frío y hacer sentir que el hogar abriga, aun antes de probar la primera cucharada.

En Argentina, el guiso de fideos es sinónimo de comida de olla, de recetas “a ojo” y de aprovechar lo que hay en la heladera. Cada familia tiene su versión, que puede variar según la región, pero todas comparten el mismo espíritu: rendir, calentar y alimentar.

Tradicionalmente se prepara cuando baja la temperatura, en noches largas de invierno, o simplemente cuando se busca un plato fácil, contundente y económico para compartir. Es una de esas propuestas que permiten improvisar y ajustar ingredientes, por eso nunca faltan variantes regionales o familiares, pero siempre conserva esa esencia tan nuestra.

Receta de guiso de fideos con carne y papa

El guiso de fideos con carne y papa es un plato bien argentino, donde se cocinan juntos trozos de carne vacuna, papas cortadas en cubos, fideos secos y verduras como cebolla, morrón y zanahoria. Todo se hace en una sola olla, con un fondo de tomate y condimentos que le dan color y sabor. El resultado es una comida espesa, jugosa, con los fideos bien impregnados del gusto del guiso, las papas tiernas y la carne suave. Suele prepararse con cortes económicos, como paleta o aguja, lo que lo hace accesible y perfecto para familias grandes o para guardar y recalentar al día siguiente.

Este guiso se caracteriza por ser muy fácil y rápido de preparar: basta con saltear, sumar ingredientes y dejar que el fuego haga el resto. El secreto está en el punto justo de cocción de los fideos y en no pasarse con el líquido, para lograr una consistencia ni muy seca ni caldosa. Un plato clásico que, además de rendidor, es ideal para los días en que se busca algo reconfortante sin complicaciones.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

500 gr de carne vacuna para guiso (paleta, osobuco o aguja)

2 papas medianas

1 cebolla grande

1 morrón rojo

2 dientes de ajo

2 tomates medianos (o 200 gr de puré de tomate)

200 gr de fideos secos (tirabuzón, moñito o codito)

1 zanahoria (opcional)

1 cucharadita de pimentón dulce

1 hoja de laurel

Sal y pimienta a gusto

2 cucharadas de aceite

Caldo o agua, cantidad necesaria (aprox. 1 litro)

1 cucharada de perejil fresco picado (opcional)

Este guiso de fideos utiliza cortes económicos de carne vacuna, papas y verduras, asegurando un plato accesible y nutritivo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer guiso de fideos con carne y papa, paso a paso

Cortar la carne en cubos pequeños, pelar y cortar las papas en dados. Picar la cebolla, el morrón, el ajo y, si usás, la zanahoria. Calentar el aceite en una olla grande y rehogar la cebolla, el morrón y el ajo hasta que estén transparentes. Agregar la carne y sellarla a fuego fuerte hasta que cambie de color. Sumar el pimentón, la hoja de laurel, salpimentar y mezclar bien. Incorporar el tomate picado o puré de tomate y cocinar 3 minutos para que suelte su jugo. Añadir la zanahoria y las papas en cubos. Cubrir con caldo o agua caliente hasta tapar los ingredientes. Cocinar a fuego medio hasta que la papa esté casi tierna (15-20 minutos). Agregar los fideos y continuar la cocción, revolviendo para que no se peguen. Cuidar que no falte líquido: agregar más caldo si fuera necesario. Cocinar hasta que los fideos estén al dente y el guiso tenga una consistencia jugosa pero no caldosa. Corregir la sazón y apagar el fuego. Espolvorear con el perejil picado antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 420 kcal

Grasas: 12 gr

Carbohidratos: 48 gr

Proteínas: 28 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días, en recipiente hermético. En freezer: hasta 2 meses. Siempre recalentar bien antes de consumir.