Los looks de Meryl Streep y Anna Wintour en la portada de Vogue, con guiños a “El diablo viste a la moda”

La elegancia y el poder se fusionan en los looks de Meryl Streep y Anna Wintour para Vogue

El encuentro entre Meryl Streep y Anna Wintour en la última portada de Vogue, bajo la lente de Annie Leibovitz y el estilismo de Grace Coddington, marcó un episodio destacado en la industria de la moda. La imagen reunió a dos figuras esenciales y reavivó el paralelismo entre la directora y el personaje de Miranda Priestly, interpretado por Streep en El diablo viste a la moda.

En una de las producciones, posaron juntas con looks que enfatizaron la dualidad estilística entre ambas referentes. Streep eligió un conjunto sastre gris de corte masculino, con chaqueta doble botonadura y solapas anchas, pantalones rectos de caída amplia y stilettos negros en punta, anteojos de sol oscuros y un bolso negro estructurado completaron el look.

Wintour optó por un abrigo largo de lana en rojo intenso, de silueta entallada y hombros estructurados, que llevó sobre un vestido claro y combinó con botas altas de estampado animal en blanco y negro. Las gafas oscuras y el clásico peinado bob reafirmaron su sello personal.

Los conjuntos sastre y los abrigos icónicos marcan la impronta de la sesión (Instagram/@voguemagazine)

En la portada, Streep y Wintour compartieron escena, iluminadas por una luz suave que resaltó sus atuendos diseñados por Prada. Anna Wintour apareció sentada en una silla dorada, con un vestido rojo de manga larga, tejido ligero y plisado, adornado con aplicaciones negras brillantes en hombros y pecho.

El conjunto se completó con un collar de cuentas rosas y negras, medias negras y zapatos de tacón con estampado de serpiente en tonos grises y verdes. Sus anteojos oscuros de Chanel y el característico peinado bob consolidaron su imagen distintiva.

A su lado, Streep lució un traje sastre azul marino de Prada, chaqueta de corte clásico y solapas anchas, junto a una blusa blanca anudada al cuello. Los pantalones rectos y los zapatos de tacón negros aportan altura y elegancia. Llevó anteojos de sol oscuros, acentuando un aire de distinción y madurez.

El simbolismo detrás de la portada y la conexión con la cultura pop

En una segunda fotografía, la escena se traslada al interior de un automóvil de lujo, donde ambas figuras mantuvieron su sofisticación en posturas más relajadas. Streep vistió un abrigo camel de paño sobre un traje sastre negro y camisa blanca de puños anchos, luciendo anteojos oscuros.

La moda se convierte en protagonista a través de la complicidad entre Meryl Streep y Anna Wintour (Instagram/@voguemagazine)

Wintour, por su parte, llevó un abrigo largo de estampado floral en tonos oscuros y verdes con detalles metálicos sobre una prenda blanca hasta los tobillos, combinando el look con botas altas plateadas de acabado brillante y tacón cuadrado. Los anteojos oscuros y el peinado intacto mantuvieron su sello personal.

El paralelismo con El diablo viste a la moda fue evidente en la imagen y la actitud de las protagonistas. La presencia de Streep con gafas oscuras y cabello blanco remitió directamente a Miranda Priestly, la temida editora ficticia de la revista Runway. Wintour, cuya figura inspiró el personaje y cuya influencia definió el pulso editorial de la moda, reforzó este guiño.

El cruce de miradas y la interacción entre ambas evocaron escenas reconocibles del filme, donde la moda es un territorio de poder y admiración.

Estreno de la secuela de El diablo viste a la moda

La combinación de texturas, colores y cortes define el espíritu innovador de la producción (Captura de tráiler oficial)

La expectativa por el regreso de Miranda Priestly y el universo de El diablo viste a la moda aumentó tras el lanzamiento oficial del tráiler de la secuela, producida por 20th Century Studios. The Walt Disney Company anunció que la película llegará a los cines latinoamericanos el 30 de abril, posicionándose entre los estrenos más esperados del año.

La campaña de promoción incluye la presentación de la canción original Runway, interpretada por Lady Gaga y Doechii, lo que reforzó la convergencia entre cine, moda y música de alto impacto.