Tendencias

Los looks de Meryl Streep y Anna Wintour en la portada de Vogue, con guiños a “El diablo viste a la moda”

La sesión reflejó el contraste de personalidades y referencias culturales a través de conjuntos exclusivos y detalles cuidadosamente seleccionados por casas de diseño de lujo

Guardar
Dos mujeres con gafas de sol, una con traje gris y otra con abrigo rojo largo, de pie en un ascensor frente a paredes espejadas
La elegancia y el poder se fusionan en los looks de Meryl Streep y Anna Wintour para Vogue

El encuentro entre Meryl Streep y Anna Wintour en la última portada de Vogue, bajo la lente de Annie Leibovitz y el estilismo de Grace Coddington, marcó un episodio destacado en la industria de la moda. La imagen reunió a dos figuras esenciales y reavivó el paralelismo entre la directora y el personaje de Miranda Priestly, interpretado por Streep en El diablo viste a la moda.

En una de las producciones, posaron juntas con looks que enfatizaron la dualidad estilística entre ambas referentes. Streep eligió un conjunto sastre gris de corte masculino, con chaqueta doble botonadura y solapas anchas, pantalones rectos de caída amplia y stilettos negros en punta, anteojos de sol oscuros y un bolso negro estructurado completaron el look.

Wintour optó por un abrigo largo de lana en rojo intenso, de silueta entallada y hombros estructurados, que llevó sobre un vestido claro y combinó con botas altas de estampado animal en blanco y negro. Las gafas oscuras y el clásico peinado bob reafirmaron su sello personal.

meryl streep y anna wintour
Los conjuntos sastre y los abrigos icónicos marcan la impronta de la sesión (Instagram/@voguemagazine)

En la portada, Streep y Wintour compartieron escena, iluminadas por una luz suave que resaltó sus atuendos diseñados por Prada. Anna Wintour apareció sentada en una silla dorada, con un vestido rojo de manga larga, tejido ligero y plisado, adornado con aplicaciones negras brillantes en hombros y pecho.

El conjunto se completó con un collar de cuentas rosas y negras, medias negras y zapatos de tacón con estampado de serpiente en tonos grises y verdes. Sus anteojos oscuros de Chanel y el característico peinado bob consolidaron su imagen distintiva.

A su lado, Streep lució un traje sastre azul marino de Prada, chaqueta de corte clásico y solapas anchas, junto a una blusa blanca anudada al cuello. Los pantalones rectos y los zapatos de tacón negros aportan altura y elegancia. Llevó anteojos de sol oscuros, acentuando un aire de distinción y madurez.

El simbolismo detrás de la portada y la conexión con la cultura pop

En una segunda fotografía, la escena se traslada al interior de un automóvil de lujo, donde ambas figuras mantuvieron su sofisticación en posturas más relajadas. Streep vistió un abrigo camel de paño sobre un traje sastre negro y camisa blanca de puños anchos, luciendo anteojos oscuros.

meryl streep y anna wintour
La moda se convierte en protagonista a través de la complicidad entre Meryl Streep y Anna Wintour (Instagram/@voguemagazine)

Wintour, por su parte, llevó un abrigo largo de estampado floral en tonos oscuros y verdes con detalles metálicos sobre una prenda blanca hasta los tobillos, combinando el look con botas altas plateadas de acabado brillante y tacón cuadrado. Los anteojos oscuros y el peinado intacto mantuvieron su sello personal.

El paralelismo con El diablo viste a la moda fue evidente en la imagen y la actitud de las protagonistas. La presencia de Streep con gafas oscuras y cabello blanco remitió directamente a Miranda Priestly, la temida editora ficticia de la revista Runway. Wintour, cuya figura inspiró el personaje y cuya influencia definió el pulso editorial de la moda, reforzó este guiño.

El cruce de miradas y la interacción entre ambas evocaron escenas reconocibles del filme, donde la moda es un territorio de poder y admiración.

Estreno de la secuela de El diablo viste a la moda

El Diablo Viste a la Moda 2 (Captura de tráiler oficial)
La combinación de texturas, colores y cortes define el espíritu innovador de la producción (Captura de tráiler oficial)

La expectativa por el regreso de Miranda Priestly y el universo de El diablo viste a la moda aumentó tras el lanzamiento oficial del tráiler de la secuela, producida por 20th Century Studios. The Walt Disney Company anunció que la película llegará a los cines latinoamericanos el 30 de abril, posicionándose entre los estrenos más esperados del año.

La campaña de promoción incluye la presentación de la canción original Runway, interpretada por Lady Gaga y Doechii, lo que reforzó la convergencia entre cine, moda y música de alto impacto.

Temas Relacionados

Meryl StreepAnna WintourModaEl Diablo Viste a la ModaEstilismoVogueúltimas noticias

Últimas Noticias

Por qué el juego y el orden pueden ser aliados en la salud mental infantil

La repetición de actividades organizadas y la presencia de adultos en las tareas pueden ser claves para adquirir competencias emocionales y habilidades esenciales durante la infancia, según un especialista de la Universidad de Oxford

Por qué el juego y el orden pueden ser aliados en la salud mental infantil

Yoga para corredores: cómo esta práctica puede transformar el rendimiento y prevenir lesiones

Incorporar esta disciplina en tu rutina mejora la flexibilidad, fortalece el cuerpo y acelera la recuperación, reduciendo el riesgo de molestias físicas

Yoga para corredores: cómo esta práctica puede transformar el rendimiento y prevenir lesiones

“Hombres de moda”: Analía Maiorana reunió a los diseñadores más destacados para celebrar la inspiración femenina

La empresaria convocó a grandes creadores y estilistas de la moda argentina en una cena exclusiva. Las anécdotas y el homenaje a las musas que transformaron su carrera

“Hombres de moda”: Analía Maiorana reunió a los diseñadores más destacados para celebrar la inspiración femenina

Receta de lomo a la pimienta, rápida y fácil

Una sencilla receta familiar conquista por la intensidad de su fragancia y su inconfundible sabor

Receta de lomo a la pimienta, rápida y fácil

Receta de pernil de cerdo al horno, rápida y fácil

Ideal para reuniones y celebraciones, este plato es simple de preparar y rinde para compartir con muchos invitados

Receta de pernil de cerdo al horno, rápida y fácil
DEPORTES
Con Mastantuono en el banco, Real Madrid pierde contra Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League

Con Mastantuono en el banco, Real Madrid pierde contra Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League

Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: hora, TV y probables formaciones

Deportaron desde Chile a Mauro Martín, uno de los líderes de “La Doce”, en la previa del debut de Boca por la Copa Libertadores

El tenso cruce al aire entre el Bichi Borghi y un periodista: “Te pagaba el sueldo para que seas el técnico de Boca”

Quién es Hugo Morales, el exfutbolista que fue dueño de uno de los departamentos de Manuel Adorni

TELESHOW
Majo Martino compartió su inesperado reencuentro con un actor italiano: de quién se trata

Majo Martino compartió su inesperado reencuentro con un actor italiano: de quién se trata

Mariano Huete y César Bordón en Infobae al Mediodía: “Se habla mucho de formatos, pero faltan ideas”

El reencuentro de Nico Vázquez y Gime Accardi en el entierro de Alejandro Farrell: profundo dolor en el adiós al productor

Maxi López dio detalles de la recuperación de su hijo Valentino tras la lesión que lo alejó del fútbol: “Falta menos”

Guido Icardi irónico contra Mauro Icardi y la interna familiar: “No hay que dejar de recordárselo”

INFOBAE AMÉRICA

El ‘Guernica’ de Pablo Picasso desata una batalla cultural entre Madrid y el País Vasco

El ‘Guernica’ de Pablo Picasso desata una batalla cultural entre Madrid y el País Vasco

La plataforma HFM se convierte en socio oficial internacional del Arsenal

El régimen de Irán amenazó con responder a cualquier ataque de Estados Unidos e Israel en su territorio: “Estamos preparados”

Panamá concluye análisis de estabilidad del Puente de las Américas tras explosión de camiones cisterna

Los accidentes de tránsito generan bloqueos y cierres en rutas principales de Guatemala