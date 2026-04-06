Tendencias

Receta de empanadas de roquefort, apio y nuez, rápida y fácil

Esta propuesta suma sabor a los almuerzos y picadas, y se destaca por su relleno intenso y su practicidad

Guardar
Dos empanadas de Roquefort, apio y nuez en tabla de madera. Una cortada muestra relleno cremoso. Apio fresco, nueces y queso desmenuzado completan la escena.
Primer plano de empanadas de roquefort, apio y nuez, con una abierta revelando su cremoso relleno, sobre una tabla de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay un aroma inconfundible que se cuela en la cocina cuando se hornean empanadas de queso fuerte: el roquefort derritiéndose, el perfume fresco del apio, el crujir de las nueces... Esta combinación, aunque poco tradicional en la mesa familiar argentina, conquistó paladares en bares y panaderías de todo el país, sobre todo entre quienes buscan una vuelta de tuerca al clásico relleno.

En Argentina, las empanadas de roquefort, apio y nuez suelen lucirse como entrada en reuniones, picadas o almuerzos informales. Son el bocado ideal para quienes disfrutan de los rellenos intensos y buscan sorprender en cualquier época del año.

Receta de empanadas de roquefort, apio y nuez

Las empanadas de roquefort, apio y nuez son una versión rápida y sencilla: se trata de tapas de empanada rellenas con una mezcla cremosa de queso roquefort, apio fresco picado y nueces trozadas. Basta mezclar, rellenar y hornear, logrando un interior untuoso y crocante.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 12 tapas para empanadas (para horno)
  • 150 g de queso roquefort
  • 1/2 atado de apio (sólo los tallos, bien lavados)
  • 80 g de nueces peladas
  • 100 g de queso crema (opcional para suavizar el relleno)
  • 1 huevo (para pintar)
  • Sal y pimienta, a gusto
Varias porciones de queso Roquefort, apio fresco en tallos y trozos, y nueces peladas sobre una tabla oscura, junto a uvas verdes y rodajas de manzana.
Un exquisito surtido de queso Roquefort, apio fresco y nueces se presenta junto a uvas verdes y rodajas de manzana, creando un aperitivo saludable y sofisticado perfecto para cualquier ocasión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer empanadas de roquefort, apio y nuez, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C.
  2. Picar los tallos de apio en cubos pequeños. Trozar las nueces con las manos o cuchillo.
  3. En un bol, desmenuzar el queso roquefort y mezclarlo con el queso crema.
  4. Añadir el apio y las nueces. Mezclar bien. Probar y sumar sal y pimienta si es necesario (el roquefort ya es salado).
  5. Distribuir 1 cucharada colmada de relleno en el centro de cada tapa.
  6. Humedecer los bordes con agua, cerrar y hacer el repulgue tradicional.
  7. Colocar las empanadas sobre una placa enmantecada o con papel manteca. Pintar con huevo batido.
  8. Hornear durante 20 minutos, o hasta que la masa esté bien dorada (vigilar que no se quemen las nueces).

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 12 empanadas, ideal para 4 a 6 personas como entrada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 190 kcal (aproximadamente, por empanada)
  • Grasas: 13 g
  • Carbohidratos: 13 g
  • Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días, en recipiente hermético. En freezer: hasta 2 meses (crudas o cocidas). Para recalentar, llevar directamente al horno.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un medicamento para la diabetes podría ayudar a controlar el peso en hombres con cáncer de próstata

Las limitaciones físicas y la fatiga suelen ser obstáculos para mantener hábitos saludables en pacientes con esta enfermedad. Científicos estadounidenses evaluaron el impacto de la metformina y detectaron que promueve cambios internos similares a los que produce el ejercicio intenso

Un medicamento para la diabetes podría ayudar a controlar el peso en hombres con cáncer de próstata

Receta de guiso de porotos negros, rápida y fácil

Es adaptable y su aroma despierta evocaciones de hogar en distintas provincias. El paso a paso transforma ingredientes simples en algo memorable. Un festín que reúne a todos alrededor de la olla

Receta de guiso de porotos negros, rápida y fácil

Receta de tarta de berenjenas con tomates y queso, rápida y fácil

Una preparación clásica argentina fusiona la herencia italiana con ingredientes simples y nutritivos. Descubrir cómo lograr un plato versátil, sabroso y apto para todas las estaciones sin esfuerzo

Receta de tarta de berenjenas con tomates y queso, rápida y fácil

Para qué sirve hervir cáscaras de limón con jengibre

Un truco casero, simple y efectivo que transforma ingredientes cotidianos en un aliado natural para sumar bienestar diario

Para qué sirve hervir cáscaras de limón con jengibre

Infidelidad: cómo impacta y qué ocurre después en la vida de las mujeres

En el nuevo episodio del podcast de Oprah Winfrey, especialistas y testimonios en primera persona abordaron el impacto emocional de la traición y los desafíos de reconstruirse tras una ruptura

Infidelidad: cómo impacta y qué ocurre después en la vida de las mujeres
DEPORTES
Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez ganaron en su estreno por el Masters 1000 de Montecarlo

Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez ganaron en su estreno por el Masters 1000 de Montecarlo

Una figura de UFC sufrió un brutal rodillazo en el rostro, quedó inconsciente y la reacción del árbitro contra su rival dio que hablar

El ajedrecista estadounidense Hikaru Nakamura tardó 67 minutos en mover un peón y quedó cerca del récord

Una figura de Colón presentó a su novio y se convirtió en el primer futbolista profesional argentino en hacer pública su homosexualidad

Luisina Giovannini volvió a coronarse en Junín, ingresó al Top 200 y sueña con los Grand Slams

TELESHOW
Pachu Peña oficializó su relación con Paula Paparella: la primera foto juntos

Pachu Peña oficializó su relación con Paula Paparella: la primera foto juntos

El insólito encuentro de Marta Fort con un famoso deportista internacional en el aeropuerto: “Muy feliz”

El divertido video de Luisana Lopilato que se volvió viral y enterneció a todos: “No están preparados para lo que viene”

El inesperado reencuentro entre Solcito y Piñón Fijo: sellaron su reconciliación con un tema juntos

Coca Calabró compartió un domingo especial con sus hijas Iliana y Marina a un mes de su internación: las imágenes

INFOBAE AMÉRICA

Misión Artemis II de la NASA: horario y cómo ver en vivo el acercamiento histórico a la Luna

Misión Artemis II de la NASA: horario y cómo ver en vivo el acercamiento histórico a la Luna

Quinto informe sobre mina de cobre en Panamá reporta 84% de avance y detecta fallas en reforestación y publicación de reportes

Qué buscan los halcones cuando aparecen en los jardines de las casas y qué especies cazan

El terrible dolor de un hijo ucraniano al descubrir que un bombardeo de Putin mató a su madre

Un medicamento para la diabetes podría ayudar a controlar el peso en hombres con cáncer de próstata