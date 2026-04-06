Receta de empanadas de roquefort, apio y nuez, rápida y fácil

Primer plano de empanadas de roquefort, apio y nuez, con una abierta revelando su cremoso relleno, sobre una tabla de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay un aroma inconfundible que se cuela en la cocina cuando se hornean empanadas de queso fuerte: el roquefort derritiéndose, el perfume fresco del apio, el crujir de las nueces... Esta combinación, aunque poco tradicional en la mesa familiar argentina, conquistó paladares en bares y panaderías de todo el país, sobre todo entre quienes buscan una vuelta de tuerca al clásico relleno.

En Argentina, las empanadas de roquefort, apio y nuez suelen lucirse como entrada en reuniones, picadas o almuerzos informales. Son el bocado ideal para quienes disfrutan de los rellenos intensos y buscan sorprender en cualquier época del año.

Receta de empanadas de roquefort, apio y nuez

Las empanadas de roquefort, apio y nuez son una versión rápida y sencilla: se trata de tapas de empanada rellenas con una mezcla cremosa de queso roquefort, apio fresco picado y nueces trozadas. Basta mezclar, rellenar y hornear, logrando un interior untuoso y crocante.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

12 tapas para empanadas (para horno)

150 g de queso roquefort

1/2 atado de apio (sólo los tallos, bien lavados)

80 g de nueces peladas

100 g de queso crema (opcional para suavizar el relleno)

1 huevo (para pintar)

Sal y pimienta, a gusto

Un exquisito surtido de queso Roquefort, apio fresco y nueces se presenta junto a uvas verdes y rodajas de manzana, creando un aperitivo saludable y sofisticado perfecto para cualquier ocasión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer empanadas de roquefort, apio y nuez, paso a paso

Precalentar el horno a 180°C. Picar los tallos de apio en cubos pequeños. Trozar las nueces con las manos o cuchillo. En un bol, desmenuzar el queso roquefort y mezclarlo con el queso crema. Añadir el apio y las nueces. Mezclar bien. Probar y sumar sal y pimienta si es necesario (el roquefort ya es salado). Distribuir 1 cucharada colmada de relleno en el centro de cada tapa. Humedecer los bordes con agua, cerrar y hacer el repulgue tradicional. Colocar las empanadas sobre una placa enmantecada o con papel manteca. Pintar con huevo batido. Hornear durante 20 minutos, o hasta que la masa esté bien dorada (vigilar que no se quemen las nueces).

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 12 empanadas, ideal para 4 a 6 personas como entrada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 190 kcal (aproximadamente, por empanada)

Grasas: 13 g

Carbohidratos: 13 g

Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días, en recipiente hermético. En freezer: hasta 2 meses (crudas o cocidas). Para recalentar, llevar directamente al horno.