Receta de empanadas de roquefort, apio y nuez, rápida y fácil

Hay un aroma inconfundible que se cuela en la cocina cuando se hornean empanadas de queso fuerte: el roquefort derritiéndose, el perfume fresco del apio, el crujir de las nueces... Esta combinación, aunque poco tradicional en la mesa familiar argentina, conquistó paladares en bares y panaderías de todo el país, sobre todo entre quienes buscan una vuelta de tuerca al clásico relleno.
En Argentina, las empanadas de roquefort, apio y nuez suelen lucirse como entrada en reuniones, picadas o almuerzos informales. Son el bocado ideal para quienes disfrutan de los rellenos intensos y buscan sorprender en cualquier época del año.
Receta de empanadas de roquefort, apio y nuez
Las empanadas de roquefort, apio y nuez son una versión rápida y sencilla: se trata de tapas de empanada rellenas con una mezcla cremosa de queso roquefort, apio fresco picado y nueces trozadas. Basta mezclar, rellenar y hornear, logrando un interior untuoso y crocante.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 12 tapas para empanadas (para horno)
- 150 g de queso roquefort
- 1/2 atado de apio (sólo los tallos, bien lavados)
- 80 g de nueces peladas
- 100 g de queso crema (opcional para suavizar el relleno)
- 1 huevo (para pintar)
- Sal y pimienta, a gusto
Cómo hacer empanadas de roquefort, apio y nuez, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C.
- Picar los tallos de apio en cubos pequeños. Trozar las nueces con las manos o cuchillo.
- En un bol, desmenuzar el queso roquefort y mezclarlo con el queso crema.
- Añadir el apio y las nueces. Mezclar bien. Probar y sumar sal y pimienta si es necesario (el roquefort ya es salado).
- Distribuir 1 cucharada colmada de relleno en el centro de cada tapa.
- Humedecer los bordes con agua, cerrar y hacer el repulgue tradicional.
- Colocar las empanadas sobre una placa enmantecada o con papel manteca. Pintar con huevo batido.
- Hornear durante 20 minutos, o hasta que la masa esté bien dorada (vigilar que no se quemen las nueces).
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 12 empanadas, ideal para 4 a 6 personas como entrada.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 190 kcal (aproximadamente, por empanada)
- Grasas: 13 g
- Carbohidratos: 13 g
- Proteínas: 6 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera: hasta 3 días, en recipiente hermético. En freezer: hasta 2 meses (crudas o cocidas). Para recalentar, llevar directamente al horno.