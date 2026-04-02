La razón detrás del agotamiento adolescente en la escuela estaría en los móviles, señala un nuevo estudio

El uso intensivo de teléfonos inteligentes durante el horario escolar afecta la atención, el autocontrol y la salud mental de los adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casi un tercio del horario escolar lo dedican los adolescentes al uso del teléfono inteligente y redes de entretenimiento, una práctica que, según dos estudios recientes de la universidad pública estadounidense de Carolina del Norte en Chapel Hill y la universidad pública de Kansas, está directamente relacionada con la fragmentación de la atención, mayor fatiga mental, alteraciones del sueño y aumento del estrés.

Estas investigaciones advierten sobre el costo real de la distracción digital para el bienestar de estudiantes de secundaria, bachillerato y universidad. Los jóvenes llegan a clases ya agotados por dedicar una parte considerable del tiempo escolar al móvil, sobre todo a redes sociales y videos breves, lo que interrumpe la concentración, limita el descanso nocturno y eleva el estrés, con impacto directo en la salud mental y el aprendizaje.

El consumo intensivo de móviles es habitual entre estudiantes de 11 a 18 años y universitarios, quienes destinan hasta un 33 % del horario escolar a consultar mensajes, redes sociales o ver videos cortos. De acuerdo con la universidad pública estadounidense de Carolina del Norte en Chapel Hill, más del 70 % de ese tiempo se focaliza en entretenimiento o interacción social.

Consecuencias para la atención y el autocontrol

Estudiantes de secundaria y universidad dedican hasta un tercio de la jornada escolar al móvil, centrados en redes sociales y videos breves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kaitlyn Burnell, investigadora de la universidad pública estadounidense de Carolina del Norte en Chapel Hill, señala que la cantidad de tiempo que los adolescentes emplean en el teléfono durante la jornada escolar sorprendió al equipo, y que el seguimiento de estudiantes durante dos semanas permitió constatar que el móvil está presente en cada hora del día escolar.

Eva Telzer, profesora de psicología y neurociencia en la misma universidad, apunta: “Los teléfonos inteligentes acompañan durante todas las horas escolares. El uso frecuente puede perjudicar las habilidades que requieren los alumnos para tener éxito académico”, según declaraciones recogidas por el medio especializado en divulgación científica Phys.org.

Los estudios de la universidad pública estadounidense de Carolina del Norte en Chapel Hill y la universidad pública de Kansas revelan que la consulta constante del teléfono rompe la continuidad de la atención, fragmenta el trabajo mental y debilita el control sobre los impulsos, con efectos notables en la capacidad de los jóvenes para concentrarse en clase o en tareas escolares.

El consumo de plataformas como TikTok, Instagram y YouTube Shorts deteriora la calidad del sueño y eleva los niveles de fatiga entre los jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación indica que la motivación principal es la evasión de tensiones cotidianas, la búsqueda de entretenimiento instantáneo y la necesidad de sentirse conectados socialmente. Así, según Yunwen Wang, profesora de la Universidad pública de Kansas, “los estudiantes que revisan más el móvil manifiestan menor autocontrol y mayor tendencia a procrastinar digitalmente”.

El equipo de la universidad pública de Kansas detalla que el vínculo entre la revisión compulsiva y la atención fragmentada puede reducir el aprendizaje efectivo y sobrepasar mecanismos internos de autocontrol, advirtiendo que las interrupciones reiteradas dificultan retomar tareas complejas después de cada distracción.

Impacto en la salud mental y el sueño

No solo se trata de un efecto cognitivo. Según la Universidad Pública de Kansas, el consumo habitual de videos cortos —en plataformas como TikTok, Instagram o YouTube Shorts— se asocia con mayores niveles de estrés y un deterioro notable de la calidad del sueño.

Especialistas advierten que la distracción digital limita el descanso nocturno y dificulta la concentración en clase y las tareas escolares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Wang, autora principal del estudio en Kansas, destaca: “Los estudiantes con menor autocontrol y uso habitual de videos cortos informan más estrés y peor sueño”. Los datos muestran que la calidad percibida del sueño cae, la hora para dormir se retrasa y las interrupciones nocturnas aumentan, dificultando el rendimiento al día siguiente.

Algunos jóvenes admiten recurrir a los videos para sobrellevar episodios de insomnio, pero la información recabada indica que ese recurso suele incrementar la vigilia y el agotamiento. El equipo de investigación de Kansas advierte que la evasión y la búsqueda social refuerzan un círculo de sobreexposición digital.

Las advertencias sobre la salud mental surgen también de la observación de un mayor malestar emocional entre quienes se sumergen, de manera repetitiva, en videos y redes, un fenómeno que los especialistas consideran necesario seguir explorando a fondo.

¿La distracción digital afecta el rendimiento académico?

Revisar compulsivamente el móvil fomenta la procrastinación digital y reduce la capacidad para retomar tareas complejas tras las interrupciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la relación entre consumo digital y deterioro de la atención resulta clara, los investigadores de la Universidad Pública de Kansas y la universidad privada de referencia en Estados Unidos, Boston University, no detectaron una caída significativa en las calificaciones universitarias por este motivo. No obstante, el propio estudio matiza que el perfil de los encuestados es de alto rendimiento y puede no reflejar a toda la población juvenil.

El equipo de Kansas subraya que, aunque no se haya registrado un descenso inmediato en el rendimiento académico, sí persiste un riesgo latente para la salud, el autocontrol y la estabilidad emocional, e insisten en la urgencia de evaluar estos efectos en otros grupos de edad.

Los responsables del estudio recomiendan desarrollar políticas escolares preventivas que restrinjan el acceso a plataformas digitales de entretenimiento durante la jornada escolar, así como fortalecer el apoyo psicoeducativo para promover hábitos digitales saludables y campañas de concienciación sobre los riesgos de la distracción digital.

Expertos en salud y educación recomiendan políticas preventivas, apoyo psicoeducativo y campañas para promover hábitos digitales saludables en adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consolidar hábitos de atención y autocuidado en la adolescencia y en los años universitarios resulta determinante, pues estas etapas representan fases de formación para el desarrollo y el bienestar futuro.