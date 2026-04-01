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Receta de huevos de Pascua relleno con tiramisú

Con la llegada de Semana Santa, los sabores clásicos se reinventan. Una propuesta casera y sofisticada para compartir en familia

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Un huevo de Pascua de chocolate cortado por la mitad, relleno de cremoso tiramisú con bizcochos, mientras una cuchara extrae una porción. Se aprecia cacao en polvo.
La receta de huevos de Pascua rellenos con tiramisú fusiona el chocolate artesanal argentino con el clásico postre italiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma a chocolate y café se apodera de la cocina argentina en Semana Santa, marcando el momento en que los huevos de Pascua rellenos con tiramisú se convierten en protagonistas de la mesa. Este postre, que fusiona la tradición del chocolate artesanal con la elegancia del clásico italiano, despierta recuerdos y suma modernidad a la celebración.

En muchas casas, la preparación de huevos artesanales es un rito que atraviesa generaciones. Grandes y chicos se reúnen para fundir chocolate, elegir decoraciones y, desde hace algunos años, animarse a innovar con rellenos inspirados en los postres favoritos. Así, el tiramisú, con su perfume a café y su textura sedosa, se ganó un lugar entre los preferidos.

Cada vez más familias eligen preparar estos huevos en casa, para compartir en reuniones, regalar a seres queridos o simplemente disfrutar de un dulce que combina lo mejor de dos mundos. El ritual de partir el huevo y descubrir su interior cremoso y perfumado es parte de la fiesta, y suma un toque de distinción a la mesa pascual, donde la creatividad y la tradición se dan la mano.

Receta de huevos de Pascua rellenos con tiramisú

Los huevos de Pascua rellenos con tiramisú se presentan como mitades de chocolate crocante, rellenas con una crema suave de mascarpone, vainillas húmedas en café y un toque de licor. El postre ofrece un contraste perfecto entre texturas y sabores, con el chocolate como base y el tiramisú como sorpresa central.

Huevo de Pascua de chocolate oscuro partido con tiramisú cubierto de cacao en polvo, granos de café y menta, sobre mesa de madera clara con huevos pequeños de colores.
El tiramisú se convierte en uno de los rellenos favoritos de los huevos de Pascua, destacando por su textura sedosa y aroma a café (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Total: 3 horas

  • Preparación activa: 2 horas
  • Enfriado y armado: 1 hora

Ingredientes

  • 400 gr de chocolate semiamargo para fundir
  • 250 gr de queso mascarpone
  • 250 cc de crema de leche
  • 4 huevos
  • 100 gr de azúcar
  • 100 cc de café fuerte frío
  • 1 cucharada de licor de café
  • 12 vainillas
  • Cacao amargo en polvo (para espolvorear)

Cómo hacer huevos de Pascua rellenos con tiramisú, paso a paso

Un huevo de Pascua de chocolate oscuro abierto con relleno de tiramisú, decorado con cacao, granos de café y hojas de menta sobre una tabla de madera.
No se aconseja freezar los huevos de Pascua rellenos, ya que el relleno de tiramisú puede perder su estructura y volverse acuoso (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. El chocolate se funde a baño María o en microondas, mezclando hasta que quede liso.
  2. Los moldes para huevo se pintan con una capa fina de chocolate y se llevan al freezer por 10 minutos.
  3. El bañado se repite 2 veces más para lograr un grosor resistente. Las mitades se desmoldan y se reservan.
  4. Las claras y las yemas se separan. Las yemas se baten con la mitad del azúcar hasta obtener una crema.
  5. El mascarpone se mezcla con el licor y se suma a las yemas batidas.
  6. La crema de leche se bate a punto chantilly y se incorpora a la mezcla.
  7. Las claras se baten a nieve con el resto del azúcar y se agregan en forma envolvente.
  8. Las vainillas se mojan en el café frío, de a una por vez.
  9. Se coloca una capa de vainillas en la base de cada mitad de huevo, se cubre con la crema de tiramisú y, si el tamaño lo permite, se repite el proceso.
  10. El cacao amargo se espolvorea por encima y las mitades se llevan a la heladera por al menos 1 hora antes de servir.
  11. Es fundamental asegurarse de que el chocolate esté frío antes de rellenar, para evitar que la crema lo humedezca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde 4 huevos medianos (8 mitades), ideales para 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 360 kcal
  • Grasas: 21 gr
  • Carbohidratos: 35 gr
  • Proteínas: 6 gr 
Vista de cerca de dos mitades de huevos de chocolate abiertos, rellenos de crema blanca, bizcochos y cacao en polvo, dentro de un recipiente transparente de plástico.
Se recomienda conservar los huevos rellenos en la heladera hasta por 3 días en recipientes herméticos para mantener textura y sabor óptimos

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La preparación se conserva en la heladera hasta 3 días, siempre guardada en recipiente hermético para evitar que absorba olores o humedad de otros alimentos. Es importante mantener los huevos rellenos en la parte más fría de la heladera y sacarlos solo al momento de servir, así se mantiene la textura cremosa del relleno y el chocolate no pierde brillo ni firmeza.

No se recomienda freezar, ya que la crema de tiramisú puede perder su estructura y volverse granulada o acuosa al descongelarse. Si se requiere adelantar la preparación, se aconseja realizar las mitades de chocolate con anticipación y rellenar el mismo día en que se van a consumir, garantizando frescura y mejor sabor.

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