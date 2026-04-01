¿El calor fuera de lo habitual seguirá durante todo el otoño? Qué dice el pronóstico trimestral del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas superiores a lo normal para el trimestre abril-junio de 2026 en gran parte de Argentina (SMN)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su nuevo pronóstico trimestral para Argentina, correspondiente al período abril-junio de 2026, en el que señala que las temperaturas superiores a lo normal persistirán durante el otoño en gran parte del país. De acuerdo con el análisis publicado por el SMN, el escenario climático anticipa que el fenómeno de calor atípico que marcó el cierre de marzo continuará durante las próximas semanas y afectará tanto al centro como al norte del territorio nacional.

Perspectiva general: temperaturas y lluvias fuera de lo habitual

Según el informe de la institución, el mapa climático nacional muestra una tendencia pronunciada a temperaturas elevadas, en especial sobre Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, el Litoral y el noreste de San Luis. El pronóstico, elaborado a partir de modelos de simulación global y datos estadísticos nacionales, indica que existe hasta un 45% de probabilidad de que las marcas térmicas se ubiquen por encima del promedio histórico en esas regiones.

El organismo oficial detalló que el otoño se caracterizará también por la presencia de un volumen de precipitaciones superior a lo habitual en amplios sectores del norte y centro del país. Según la institución, “las probabilidades de lluvias por encima de lo normal alcanzan al NOA (Noroeste), Córdoba, oeste de Santa Fe, este de San Luis y centro-este de Buenos Aires”.

El fenómeno de calor atípico que cerró marzo persistirá durante las próximas semanas, afectando al centro y norte del país (SMN)

Esta combinación de temperaturas y humedad excepcionales ya se vio reflejada en la última semana de marzo, cuando el Área Metropolitana de Buenos Aires experimentó picos de más de 31℃ y sensaciones térmicas que superaron los 37℃. Estos registros responden a un bloqueo atmosférico que impidió variaciones significativas del clima.

Regiones más afectadas por el calor y la humedad

El pronóstico identifica como zona de mayor probabilidad de calor atípico al norte de la provincia de Buenos Aires, noreste de San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y el este de Chaco y Formosa. En estas áreas, la chance de registrar temperaturas superiores a lo normal supera el 45%, de acuerdo con el informe del organismo.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico trimestral prevé acumulados de lluvia superiores a los valores medios, especialmente en Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, centro y sur de Santa Fe, noreste de San Luis, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, y centro y oeste de Chaco y Formosa. El SMN remarcó que “las probabilidades de lluvias superiores a lo normal alcanzan entre 40% y 50% en estas áreas”.

El pronóstico destaca una tendencia marcada a temperaturas elevadas en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, el Litoral y el noreste de San Luis (SMN)

Según el análisis, en el extremo oeste del NOA predominará la estación seca, con precipitaciones mínimas. Para Cuyo y el centro y norte de Patagonia, las lluvias tenderán a ubicarse dentro de los rangos históricos. Los valores corresponden a medias trimestrales y no excluyen la posibilidad de eventos intensos pero aislados.

Metodología y límites del pronóstico estacional

El SMN explica que el pronóstico climático trimestral se construye en base a un análisis consensuado entre modelos globales y nacionales, además de la observación de las condiciones oceánicas y atmosféricas pertinentes. El método de los terciles permite clasificar los valores de temperatura y precipitación en “inferior”, “normal” o “superior” respecto al promedio, según la posición estadística de cada registro.

El organismo enfatiza que, en ausencia de señales predominantes como el Fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), las probabilidades climáticas se distribuyen por tercios. El informe también aclaró: “Un pronóstico en categoría superior a la normal implica que se esperan valores por encima del límite superior del rango normal en el trimestre, aunque esto no excluye la posibilidad de eventos aislados intensos”.

El otoño presentará precipitaciones superiores a lo habitual en sectores del norte y centro del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

El SMN advirtió que los pronósticos estacionales no anticipan valores numéricos exactos ni la variabilidad interna de las variables durante el trimestre. Por este motivo, recomienda complementar la información con alertas meteorológicas y pronósticos diarios o semanales para la gestión de riesgos en actividades productivas y de protección civil.

Durante la última semana de marzo, el Área Metropolitana de Buenos Aires y ciudades del centro y norte de Argentina atravesaron jornadas con temperaturas propias del verano. El calor intenso sorprendió a los habitantes del AMBA esta semana, con un pico que este martes superó los 31 grados de temperatura y una térmica que trepó por encima de los 37º, producto de un bloqueo atmosférico que no ha permitido mayores variaciones climáticas durante los últimos días.

Pese a las lluvias de este miércoles a la mañana, otra vez se espera una máxima de 30 grados, mientras que para el jueves y el viernes anuncian poco menos, 29º. Recién el domingo habría un leve descenso de la temperatura, aunque todavía sin un viraje importante que cambie las condiciones del tiempo.

El SMN precisa que la anomalía térmica de la última semana no se mantendrá con la misma intensidad durante todo el trimestre, aunque las proyecciones indican que los valores promedio seguirán por encima de lo habitual respecto a los registros históricos.

“Los datos deben interpretarse como una tendencia del período, no como predicción de días específicos ni de singularidades extremas“, concluyó el organismo.