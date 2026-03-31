Receta de glasé para huevos de Pascua, rápida y fácil

El proceso para hacer glasé casero solo requiere 10 minutos y permite decorar entre 5 y 8 huevos de Pascua medianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decoración de huevos de Pascua con glasé es una de las tradiciones más extendidas durante Semana Santa en la Argentina. Se trata de una cobertura a base de azúcar impalpable y clara de huevo, que se utiliza para escribir, dibujar o hacer detalles de colores sobre los huevos de chocolate. Su textura firme y su rápido secado lo convierten en la opción preferida para lograr decoraciones definidas y duraderas.

En el país, esta receta se prepara principalmente en el hogar o en pastelerías artesanales, y es elegida tanto por amateurs como por profesionales debido a lo simple y económica que resulta.

El glasé se puede preparar en minutos y permite sumar creatividad a los huevos de Pascua, personalizándolos con nombres, flores o cualquier otro diseño.

Receta de glasé para huevos de Pascua

El glasé es una mezcla blanca, brillante y densa. Se utiliza como cobertura decorativa sobre huevos de chocolate y puede teñirse con colorantes aptos para repostería, logrando detalles coloridos y personalizados.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: No requiere

El glasé para huevos de Pascua utiliza azúcar impalpable y clara de huevo, brindando una cobertura firme y resistente de secado rápido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 clara de huevo

200 gr de azúcar impalpable (glas)

Jugo de limón, unas gotas (opcional)

Colorantes vegetales aptos para alimentos (opcional)

Cómo hacer glasé para huevos de Pascua, paso a paso

Colocar la clara de huevo en un bol limpio y seco. Añadir el azúcar impalpable de a poco, mezclando hasta obtener una textura lisa y firme. Sumar unas gotas de jugo de limón para mejorar el brillo y favorecer el secado. Dividir la mezcla en pequeñas porciones y colorear a gusto, mezclando bien. Cargar el glasé en una manga descartable o bolsita limpia con un pequeño corte en la punta. Decorar los huevos de chocolate. Consejo clave: Si el glasé está muy líquido, agregar más azúcar impalpable; si está muy denso, unas gotas de agua o limón. Dejar secar a temperatura ambiente por 20 a 30 minutos hasta que endurezca.

No se recomienda congelar el glasé para huevos de Pascua, ya que puede afectar la calidad y la textura de la cobertura decorativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde glasé suficiente para decorar entre 5 y 8 huevos de Pascua medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 45 kcal (por porción decorativa)

Grasas: 0 gr

Carbohidratos: 11 gr

Proteínas: 1 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El glasé puede guardarse en heladera, bien tapado, hasta 2 días. Cubrir con film en contacto para evitar que se seque. No se recomienda congelar.