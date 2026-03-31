Receta de glasé para huevos de Pascua, rápida y fácil

La decoración de huevos de Pascua con glasé es una de las tradiciones más extendidas durante Semana Santa en la Argentina. Se trata de una cobertura a base de azúcar impalpable y clara de huevo, que se utiliza para escribir, dibujar o hacer detalles de colores sobre los huevos de chocolate. Su textura firme y su rápido secado lo convierten en la opción preferida para lograr decoraciones definidas y duraderas.
En el país, esta receta se prepara principalmente en el hogar o en pastelerías artesanales, y es elegida tanto por amateurs como por profesionales debido a lo simple y económica que resulta.
El glasé se puede preparar en minutos y permite sumar creatividad a los huevos de Pascua, personalizándolos con nombres, flores o cualquier otro diseño.
Receta de glasé para huevos de Pascua
El glasé es una mezcla blanca, brillante y densa. Se utiliza como cobertura decorativa sobre huevos de chocolate y puede teñirse con colorantes aptos para repostería, logrando detalles coloridos y personalizados.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 10 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: No requiere
Ingredientes
- 1 clara de huevo
- 200 gr de azúcar impalpable (glas)
- Jugo de limón, unas gotas (opcional)
- Colorantes vegetales aptos para alimentos (opcional)
Cómo hacer glasé para huevos de Pascua, paso a paso
- Colocar la clara de huevo en un bol limpio y seco.
- Añadir el azúcar impalpable de a poco, mezclando hasta obtener una textura lisa y firme.
- Sumar unas gotas de jugo de limón para mejorar el brillo y favorecer el secado.
- Dividir la mezcla en pequeñas porciones y colorear a gusto, mezclando bien.
- Cargar el glasé en una manga descartable o bolsita limpia con un pequeño corte en la punta.
- Decorar los huevos de chocolate. Consejo clave: Si el glasé está muy líquido, agregar más azúcar impalpable; si está muy denso, unas gotas de agua o limón.
- Dejar secar a temperatura ambiente por 20 a 30 minutos hasta que endurezca.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde glasé suficiente para decorar entre 5 y 8 huevos de Pascua medianos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 45 kcal (por porción decorativa)
- Grasas: 0 gr
- Carbohidratos: 11 gr
- Proteínas: 1 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El glasé puede guardarse en heladera, bien tapado, hasta 2 días. Cubrir con film en contacto para evitar que se seque. No se recomienda congelar.