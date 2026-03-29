Ñoquis del 29: guía de recetas caseras y variantes para sorprender

La magia del 29, la familia reunida y el ritual de la moneda bajo el plato: los ñoquis atraviesan generaciones en la Argentina. Cada versión tiene su historia y su lugar en la mesa, desde las más clásicas hasta las regionales que se lucen con productos locales.
Los ñoquis no solo son un plato de pastas: son un símbolo de encuentro, creatividad y tradición.
Aquí, un repaso por recetas.
Receta de ñoquis clásicos de papa
Tiempo de preparación
Total: 1 hora
Preparación: 40 minutos
Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 1 kg de papas
- 800 gr de harina
- 2 huevos
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
- Queso rallado a gusto
- Salsa para servir a elección
Cómo hacer ñoquis de papa, paso a paso
- Pelar y cortar las papas en trozos grandes. Hervir hasta que estén tiernas, colar y hacer un puré.
- Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Dejar entibiar.
- Batir los huevos, incorporar al puré junto con el queso rallado.
- Agregar la harina de a poco hasta formar un bollo suave.
- Dividir la masa, formar tiras y cortar en trozos de 2 cm.
- Marcar los ñoquis con un tenedor. Espolvorear con harina y cubrir con repasador.
- Hervir en abundante agua salada. Cuando suben a la superficie, sacar y servir con manteca y salsa.
Receta de ñoquis de mandioca
Tiempo de preparación
Total: 1 hora
Preparación: 35 minutos
Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 1 kg de mandioca
- 1 huevo
- 2 cucharadas de aceite
- 1 taza de fécula de mandioca
- Sal a gusto
Cómo hacer ñoquis de mandioca, paso a paso
- Pelar y hervir la mandioca hasta que se desarme.
- Retirar nervaduras, hacer un puré fino.
- Agregar el huevo, el aceite y la fécula. Unir hasta formar una masa suave.
- Formar bastones y cortar los ñoquis.
- Hervir en agua salada hasta que suban a la superficie.
- Servir con salsa a elección.
Receta de ñoquis de remolacha
Tiempo de preparación
Total: 1 hora
Preparación: 40 minutos
Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 2 remolachas
- 1 papa mediana
- 1 taza de harina
- 1 huevo
- 1 chorro de aceite
- Sal y pimienta a gusto
Cómo hacer ñoquis de remolacha, paso a paso
- Hervir las remolachas peladas y cortadas. A mitad de cocción, agregar la papa pelada. Terminar la cocción.
- Sacar, escurrir y hacer puré por separado. Enfriar y mezclar los dos purés.
- Formar una corona en la mesada. Agregar en el centro el huevo, sal, pimienta y la mitad de la harina.
- Unir y amasar, agregando harina a medida que la masa lo necesite.
- Dejar reposar 10 minutos. Cortar trozos de masa, hacer bastones y dar forma de ñoquis con tenedor o a mano.
- Hervir en agua con sal y un chorro de aceite. Cuando flotan, retirar y servir.
Receta de ñoquis de leche y nuez pecán
Tiempo de preparación
Total: 50 minutos
Preparación: 30 minutos
Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 800 cc de leche
- 200 cc de fondo de carne vacuna
- 400 gr de harina
- 400 gr de harina de pecán
- Sal, nuez moscada y pimienta blanca a gusto
- Nuez pecán para el relleno
Cómo hacer ñoquis de leche y nuez pecán, paso a paso
- Hervir la leche y el fondo de carne con condimentos.
- Retirar del fuego, agregar la harina y la de pecán en forma de lluvia.
- Unir, dejar enfriar y armar los ñoquis.
- Tomar porciones, rellenar con media nuez pecán, cerrar y formar bolitas.
- Pasar por harina, hervir en agua con sal. Cuando suben, retirar y servir.
Receta de ñoquis de calabaza
Tiempo de preparación
Total: 1 hora
Preparación: 35 minutos
Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 500 gr de puré de calabaza
- 1 huevo
- 150 gr de harina
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
Cómo hacer ñoquis de calabaza, paso a paso
- Hornear o hervir la calabaza, hacer un puré y dejar enfriar.
- Mezclar el puré con el huevo y condimentos.
- Agregar la harina de a poco, formar una masa blanda.
- Formar tiras, cortar los ñoquis y pasarlos por tenedor.
- Hervir en agua con sal; cuando suben, retirar y servir.
Receta de ñoquis de espinaca y ricota
Tiempo de preparación
Total: 1 hora
Preparación: 40 minutos
Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 500 gr de ricota
- 300 gr de espinaca cocida y escurrida
- 1 huevo
- 150 gr de harina
- 50 gr de queso rallado
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
Cómo hacer ñoquis de espinaca y ricota, paso a paso
- Picar la espinaca cocida, mezclar con ricota, huevo y condimentos.
- Agregar la harina y el queso rallado, unir todo.
- Formar tiras, cortar los ñoquis y marcarlos con tenedor.
- Hervir en agua con sal hasta que suban.
- Retirar y servir con salsa preferida.