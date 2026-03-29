Ñoquis del 29: guía de recetas caseras y variantes para sorprender

La tradición invita a innovar: nuevas combinaciones, colores y aromas renuevan un clásico de la cocina

En cada familia, la pasta se reinventa y se transforma en nuevas versiones que sorprenden tanto por su textura como por su historia (Freepik)

La magia del 29, la familia reunida y el ritual de la moneda bajo el plato: los ñoquis atraviesan generaciones en la Argentina. Cada versión tiene su historia y su lugar en la mesa, desde las más clásicas hasta las regionales que se lucen con productos locales.

Los ñoquis no solo son un plato de pastas: son un símbolo de encuentro, creatividad y tradición.

Aquí, un repaso por recetas.

Receta de ñoquis clásicos de papa

Ñoquis con salsa y queso gratinado en un plato hondo sobre mesa de madera. Detrás, sémola, queso, rallador y vaso de agua.
Clásicos, suaves y esponjosos, estos ñoquis se disfrutan en cada rincón del país, siempre acompañados de una buena salsa y la familia reunida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Total: 1 hora

Preparación: 40 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 1 kg de papas
  • 800 gr de harina
  • 2 huevos
  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
  • Queso rallado a gusto
  • Salsa para servir a elección

Cómo hacer ñoquis de papa, paso a paso

  1. Pelar y cortar las papas en trozos grandes. Hervir hasta que estén tiernas, colar y hacer un puré.
  2. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Dejar entibiar.
  3. Batir los huevos, incorporar al puré junto con el queso rallado.
  4. Agregar la harina de a poco hasta formar un bollo suave.
  5. Dividir la masa, formar tiras y cortar en trozos de 2 cm.
  6. Marcar los ñoquis con un tenedor. Espolvorear con harina y cubrir con repasador.
  7. Hervir en abundante agua salada. Cuando suben a la superficie, sacar y servir con manteca y salsa.

Receta de ñoquis de mandioca

Primer plano de ñoquis de mandioca brillantes bañados en salsa cremosa y perejil fresco, servidos en una cazuela de barro sobre un mantel colorido.
Una versión litoraleña que aprovecha la mandioca local, logrando una textura única y un sabor que remite a las raíces regionales(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Total: 1 hora

Preparación: 35 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 1 kg de mandioca
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 taza de fécula de mandioca
  • Sal a gusto

Cómo hacer ñoquis de mandioca, paso a paso

  1. Pelar y hervir la mandioca hasta que se desarme.
  2. Retirar nervaduras, hacer un puré fino.
  3. Agregar el huevo, el aceite y la fécula. Unir hasta formar una masa suave.
  4. Formar bastones y cortar los ñoquis.
  5. Hervir en agua salada hasta que suban a la superficie.
  6. Servir con salsa a elección.

Receta de ñoquis de remolacha

Primer plano de ñoquis de remolacha fucsia en un plato blanco, cubiertos con queso rallado y hojas verdes frescas, con aceite de oliva cayendo.
Coloridos y originales, suman alegría a la mesa y conquistan con su sabor delicado y su toque saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Total: 1 hora

Preparación: 40 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 2 remolachas
  • 1 papa mediana
  • 1 taza de harina
  • 1 huevo
  • 1 chorro de aceite
  • Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer ñoquis de remolacha, paso a paso

  1. Hervir las remolachas peladas y cortadas. A mitad de cocción, agregar la papa pelada. Terminar la cocción.
  2. Sacar, escurrir y hacer puré por separado. Enfriar y mezclar los dos purés.
  3. Formar una corona en la mesada. Agregar en el centro el huevo, sal, pimienta y la mitad de la harina.
  4. Unir y amasar, agregando harina a medida que la masa lo necesite.
  5. Dejar reposar 10 minutos. Cortar trozos de masa, hacer bastones y dar forma de ñoquis con tenedor o a mano.
  6. Hervir en agua con sal y un chorro de aceite. Cuando flotan, retirar y servir.

Receta de ñoquis de leche y nuez pecán

Fuente oval de cerámica blanca con ñoquis dorados, bañados en salsa blanca y nueces pecán picadas, sobre una mesa de madera clara, con una copa de vino al fondo.
Un giro sofisticado con ingredientes del Litoral: suaves, rellenos y con el toque crocante de la nuez pecán (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Total: 50 minutos

Preparación: 30 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 800 cc de leche
  • 200 cc de fondo de carne vacuna
  • 400 gr de harina
  • 400 gr de harina de pecán
  • Sal, nuez moscada y pimienta blanca a gusto
  • Nuez pecán para el relleno

Cómo hacer ñoquis de leche y nuez pecán, paso a paso

  1. Hervir la leche y el fondo de carne con condimentos.
  2. Retirar del fuego, agregar la harina y la de pecán en forma de lluvia.
  3. Unir, dejar enfriar y armar los ñoquis.
  4. Tomar porciones, rellenar con media nuez pecán, cerrar y formar bolitas.
  5. Pasar por harina, hervir en agua con sal. Cuando suben, retirar y servir.

Receta de ñoquis de calabaza

Ñoquis de calabaza anaranjados en plato azul, cubiertos con manteca, salvia fresca y trozos de calabaza asada. Fondo borroso otoñal con calabazas.
Livianos y dulzones, ideales para quienes buscan innovar en la cocina sin perder la esencia de las pastas caseras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Total: 1 hora

Preparación: 35 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 500 gr de puré de calabaza
  • 1 huevo
  • 150 gr de harina
  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Cómo hacer ñoquis de calabaza, paso a paso

  1. Hornear o hervir la calabaza, hacer un puré y dejar enfriar.
  2. Mezclar el puré con el huevo y condimentos.
  3. Agregar la harina de a poco, formar una masa blanda.
  4. Formar tiras, cortar los ñoquis y pasarlos por tenedor.
  5. Hervir en agua con sal; cuando suben, retirar y servir.

Receta de ñoquis de espinaca y ricota

Plato blanco con ñoquis verdes de espinaca y ricota, salseados y con queso rallado. Tenedor de metal y hojas de espinaca fresca con gotas de agua al lado.
Verdes, frescos y llenos de sabor, estos ñoquis combinan lo mejor de la huerta con la tradición italo-argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Total: 1 hora

Preparación: 40 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 500 gr de ricota
  • 300 gr de espinaca cocida y escurrida
  • 1 huevo
  • 150 gr de harina
  • 50 gr de queso rallado
  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Cómo hacer ñoquis de espinaca y ricota, paso a paso

  1. Picar la espinaca cocida, mezclar con ricota, huevo y condimentos.
  2. Agregar la harina y el queso rallado, unir todo.
  3. Formar tiras, cortar los ñoquis y marcarlos con tenedor.
  4. Hervir en agua con sal hasta que suban.
  5. Retirar y servir con salsa preferida.

El código QR más pequeño del mundo permite almacenar datos durante siglos sin energía

Una innovación europea logra guardar información en patrones invisibles a simple vista, con una capacidad que supera a los sistemas convencionales y sin depender de electricidad

El código QR más pequeño del mundo permite almacenar datos durante siglos sin energía

La cruda reflexión de Germán Pezzella sobre la salud mental a ocho meses de su grave lesión: “Estaba en un camino un poco raro, oscuro”

Susana Roccasalvo se disculpó con Marcela Tauro tras su pelea: “Se me soltó la cadena”

Nuevo golpe al programa nuclear iraní: el OIEA confirmó que el reactor de agua pesada de Khondab quedó fuera de servicio

