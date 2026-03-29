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El turismo favorece el desarrollo de habilidades humanas difíciles de automatizar

Investigaciones recientes destacan cómo el sector fomenta atributos esenciales para navegar el futuro digital, fortaleciendo la cohesión social y expandiendo el impacto educativo

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Ilustración de trabajadores del turismo sonrientes (recepcionista, chefs, camareras) interactuando con turistas diversos en un moderno lobby de hotel con robots y pantallas.
La Universidad de Surrey identifica 116 habilidades humanas transferibles desarrolladas en el sector turístico y hotelero, claves ante la inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación de la Universidad de Surrey puso en evidencia que el sector turístico y hotelero permite a sus trabajadores desarrollar habilidades transferibles altamente valoradas, con repercusión en políticas públicas europeas y materiales educativos.

El estudio, publicado en la revista científica Annals of Tourism Research, identificó que estas capacidades humanas impulsaron cambios en la visión sobre el empleo turístico, según la Comisión Europea de Turismo (ETC).

Trabajar en turismo fomenta capacidades como la empatía, la resiliencia, la comunicación y la resolución de problemas. Lejos de limitarse al sector, estas competencias refuerzan la empleabilidad en múltiples ámbitos y conforman un “ecosistema de competencias humanas” difícil de reemplazar por la automatización o la inteligencia artificial.

Un concurrido restaurante con varios mozos y mozas interactuando con clientes de diferentes edades. En primer plano, un niño y una niña en una mesa. Una tablet se ve a la derecha.
El estudio publicado en Annals of Tourism Research destaca la empatía, la resiliencia y la capacidad de comunicación como competencias insustituibles por la automatización (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Surrey, en colaboración con la ETC, identificó 116 habilidades transferibles que los empleados del sector desarrollan en su trabajo cotidiano. El listado abarca áreas cognitivas, interpersonales e intrapersonales, e incluye atributos esenciales como la comprensión intercultural.

Según el estudio, este hallazgo desafía la idea de que el turismo es un sector de baja cualificación, posicionando a la industria como formadora de capital humano adaptable.

Reconocimiento institucional y político del sector turístico

La Comisión Europea de Turismo, que agrupa a 36 organizaciones nacionales de turismo en Europa, adoptó el marco de competencias elaborado por Surrey para orientar el desarrollo de la fuerza laboral. El concepto de “ecosistema de competencias” influye en la valoración de los trabajadores turísticos y en el diseño de la formación profesional futura.

Agente de aeropuerto muestra un mapa a una familia con dos niñas pequeñas, junto a un carrito de equipaje y una máquina de autoservicio. Un avión se ve al fondo.
La Comisión Europea de Turismo adopta el marco de competencias humanas para mejorar la empleabilidad y la formación profesional en turismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Teodora Marinska, directora de operaciones de la ETC, junto a la profesora Brigitte Stangl y el profesor Ferrante Neri de la Universidad de Surrey, analizaron en un comentario académico cómo los resultados del estudio se conviertieron en directrices políticas y recursos pedagógicos. Este proceso refleja el interés por sistematizar y reconocer las capacidades humanas desarrolladas en el sector turístico y la hostelería.

De la investigación a la educación y la innovación social

El estudio también proporcionó la creación de materiales educativos y el impulso de la innovación social. El equipo de Surrey, en colaboración con Graffeg Ltd, publicó dos series de cuentos infantilesDee and Flee y Searchlight— destinadas a niños de entre cinco y once años, repartiendo miles de ejemplares en Europa. Estos libros integran valores como la resiliencia, la empatía y la comprensión intercultural como competencias fundamentales para la ciudadanía.

Ilustración: Guía turística argentina explica un sitio histórico a un grupo multicultural. Un robot con pantalla digital toma notas. Edificios antiguos y árboles al fondo.
El turismo impulsa un ecosistema de habilidades humanas que fortalece la cohesión social y el capital humano adaptable en diferentes industrias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los hallazgos dieron origen a la empresa ConnectPlayWise Ltd, que elabora una plataforma de aprendizaje digital para conectar generaciones a través de minijuegos. El objetivo es fortalecer las habilidades socioemocionales de los niños y reducir la soledad entre adultos mayores, ampliando el efecto social del modelo educativo propuesto.

Habilidades humanas ante el auge de la inteligencia artificial

El avance acelerado de la inteligencia artificial está redefiniendo qué habilidades realmente marcan la diferencia en el mundo laboral. Frente a tareas cada vez más automatizadas, ganan protagonismo aquellas capacidades profundamente humanas que las máquinas no logran imitar. “Las habilidades más importantes serán aquellas que las máquinas tienen dificultades para replicar: empatía, adaptabilidad y la capacidad de conectar con otras personas”, afirma la profesora Stangl en la publicación académica.

La investigación demuestra que millones de personas ya ponen en práctica estas capacidades a diario en turismo y hostelería, aunque su importancia no reciba suficiente reconocimiento, advierte la Universidad de Surrey.

Un grupo de seis personas, incluyendo trabajadores del turismo y turistas, conversan sonrientes en el lobby de un hotel moderno, con robots discretos en el fondo.
Expertos subrayan que atributos como la adaptabilidad y la comprensión intercultural adquieren mayor valor en la era digital frente al avance de la inteligencia artificial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ETC sostiene que potenciar estas competencias no solo mejora las oportunidades laborales, sino que refuerza la cohesión social ante los retos tecnológicos. El profesor Neri subraya que el impacto educativo y tecnológico del estudio redefine el papel del turismo en la preparación de trabajadores para el futuro.

Lo que comenzó como una investigación académica se transformó en un proceso que alcanza escuelas y políticas públicas, generando espacios donde la creatividad y la conexión humana adquieren mayor protagonismo en una época de tecnología y datos.

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