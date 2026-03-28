El estudio de Harvard que revela cómo la secundaria puede cambiar el destino académico y económico de cualquier estudiante

Un estudio de Harvard revela que la secundaria de alto rendimiento eleva en un 31% la graduación universitaria de cuatro años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la educación secundaria en el éxito académico y económico a largo plazo supera lo que se creía, según un estudio divulgado por la Harvard Gazette.

La investigación analizó los datos de 285.000 estudiantes que ingresaron a la secundaria pública en Massachusetts entre 2002 y 2007, y observó diferencias en el acceso universitario, la graduación de carreras de cuatro años y los ingresos a los 30 años, vinculados al rendimiento de la escuela secundaria.

El estudio de Harvard demostró que acudir a una secundaria de alto rendimiento aumenta en un 11% las probabilidades de matricularse en la universidad y en un 31% la posibilidad de graduarse de una carrera universitaria de cuatro años respecto a quienes estudiaron en centros de bajo rendimiento.

Además, a los 30 años, los graduados de estas escuelas obtienen ingresos hasta un 25% mayores, lo que evidencia el peso de la calidad educativa en el futuro profesional y económico de cada persona.

La investigación analiza 285.000 estudiantes de Massachusetts y asocia la calidad educativa secundaria con mejores ingresos y acceso universitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación fue liderada por la investigadora Preeya Mbekeani, en colaboración con Harvard y la Universidad de Brown. El equipo cruzó registros escolares con datos laborales estatales de Massachusetts, implementando modelos de valor añadido para identificar el efecto específico de las secundarias por separado de otros factores familiares o sociales.

Según la Harvard Gazette, las escuelas que logran mejores resultados académicos y fomentan planes universitarios generan los mayores beneficios a largo plazo en formación y economía personal.

Impacto de la secundaria en el desarrollo profesional y económico

Los datos muestran que asistir a una secundaria de alto rendimiento incrementa las probabilidades de matricularse en la universidad en un 11% y de conseguir la graduación en carreras de cuatro años en un 31%. Además, los egresados alcanzan ingresos futuros aproximadamente un 25% superiores a los de quienes asisten a escuelas con menor desempeño.

Los egresados de secundarias de alto rendimiento obtienen hasta 25% más ingresos anuales a los 30 años, según Harvard Gazette (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta diferencia representa más de USD 10.000 adicionales de ingresos anuales al cumplir 30 años, informó la Harvard Gazette. El efecto positivo ocurre tanto en alumnos de hogares de bajos recursos como en los de familias acomodadas, según se desprende de los resultados estadísticos del estudio.

La investigación fundamenta que los beneficios no se limitan solo al segmento socioeconómico de los estudiantes: la ventaja se extiende a todo el espectro, lo que da cuenta de la capacidad de la escuela secundaria para modificar trayectorias futuras independientemente del origen.

Factores clave en la educación secundaria

Entre los factores determinantes, se halla la mejora en los resultados de las pruebas estandarizadas de cuarto año. Las secundarias que incrementan de manera efectiva estas puntuaciones acostumbran a elevar también las aspiraciones universitarias, según muestran encuestas realizadas durante segundo y cuarto año.

Las expectativas personales y habilidades socioemocionales en secundaria son clave para el acceso universitario, afirma la Harvard Gazette (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos del equipo de investigación sostienen que las evaluaciones académicas no explican por sí solas el éxito escolar. Las expectativas personales y habilidades socioemocionales ofrecen información sobre las posibilidades de acceder a la universidad y mejorar las condiciones de vida, según publica la Harvard Gazette.

A la par de los resultados de pruebas, el estudio destaca que otros factores —como los proyectos personales de los estudiantes, la calidad de los lazos comunitarios y el acompañamiento de los docentes— contribuyen a ampliar el rendimiento académico y las perspectivas laborales a futuro.

Desafíos para las políticas educativas

El uso exclusivo de pruebas estandarizadas como indicador de calidad es tema de debate entre los especialistas. El equipo de Harvard recomienda ampliar la evaluación hacia objetivos socioemocionales y los planes de estudio posteriores a la secundaria, para comprender mejor el impacto integral de cada escuela.

Harvard recomienda ampliar la evaluación educativa más allá de pruebas estandarizadas, incluyendo objetivos socioemocionales y aspiraciones formativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Harvard Gazette indica que educadores y responsables de políticas deben contemplar distintas dimensiones del desempeño escolar. De este modo será posible impulsar estrategias públicas que mejoren tanto las oportunidades académicas como profesionales de cada generación.

La investigación establece que las pruebas son útiles, pero insuficientes por sí solas. Para valorar el impacto total de la educación secundaria en el futuro de los estudiantes, se requiere analizar también su capacidad de fortalecer habilidades sociales y consolidar aspiraciones formativas a largo plazo.