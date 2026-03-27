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¿Una autopista más grande puede ser más lenta? Sí, la Paradoja de Braess

La teoría de juegos ayuda a entender cómo las elecciones individuales pueden tener efectos inesperados en soluciones de movilidad

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Ampliar la infraestructura vial suele atraer más automovilistas y, lejos de mejorar el tráfico, puede provocar atascos aún más severos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si viajaste en hora pico, seguro te pasó: estás atrapado en un embotellamiento y pensás “con un carril más, esto se arregla”. Es una intuición lógica… pero no siempre correcta. De hecho, en ciertos casos, agregar capacidad a una red vial puede empeorar el tránsito. A este fenómeno contraintuitivo se lo conoce como la Paradoja de Braess.

El concepto fue propuesto en 1968 por el matemático alemán Dietrich Braess, y desde entonces se convirtió en una pieza clave para entender cómo funcionan los sistemas complejos donde intervienen decisiones individuales.

La idea central es simple, aunque sorprendente: cada conductor elige la ruta que le resulta más conveniente en función de su propio tiempo de viaje, sin considerar el efecto de esa decisión sobre el conjunto.

Cuando se agrega una nueva vía, por ejemplo, un carril o una autopista, esa opción puede parecer más rápida y atraer a muchos conductores. El resultado es que la vía “mejorada” se sobrecarga, y el sistema completo termina funcionando peor que antes.

Este fenómeno se explica con herramientas de la teoría de juegos, en particular con el concepto de equilibrio de Nash: una situación donde todos hacen lo que creen mejor… y, aun así, todos terminan peor.

Ejemplos de la Paradoja de Braess en el mundo

Agentes de policía detienen a un conductor de taxi por aplicación junto a su vehículo en un control de seguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Paradoja de Braess cuestiona la creencia común de que añadir carriles a una autopista necesariamente reduce la congestión vehicular en las grandes ciudades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque parezca un resultado puramente teórico, la Paradoja de Braess fue observada en múltiples ciudades. En Stuttgart, por ejemplo, modificaciones en la red vial mostraron mejoras en el flujo tras eliminar ciertas conexiones. Algo similar ocurrió en Seúl, donde la remoción de una autopista urbana permitió recuperar espacio público y, paradójicamente, mejorar la circulación.

Uno de los casos más citados es el de Houston. Allí, la autopista Katy Freeway fue ampliada en 2008 hasta alcanzar 26 carriles en algunos tramos. Lejos de reducir los tiempos de viaje, estos aumentaron significativamente, en algunos casos más del 30%. La nueva capacidad incentivó a más conductores a utilizar esa vía, generando congestión adicional.

Qué enseña la Paradoja de Braess sobre movilidad y decisiones colectivas

Autos alineados en una fila extensa en la garita fronteriza entre México y Estados Unidos bajo cielo despejado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La teoría de juegos y el equilibrio de Nash explican cómo las elecciones personales en movilidad urbana pueden empeorar la circulación general (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Paradoja de Braess nos obliga a repensar soluciones aparentemente obvias. En lugar de enfocarse solo en ampliar la infraestructura, muchos especialistas proponen estrategias que gestionen la demanda: mejorar el transporte público o incentivar horarios escalonados.

En el fondo, este fenómeno revela algo más profundo sobre el comportamiento humano. Al igual que en el conocido “dilema del prisionero”, nuestras decisiones individuales, aunque racionales, pueden conducir a resultados colectivos indeseados. La tensión entre el beneficio personal y el bien común aparece no solo en el tránsito, sino también en ámbitos como la economía, el medio ambiente o la política.

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Paradoja de BraessHoustonMovilidad UrbanaTeoría de Juegos

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