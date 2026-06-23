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Los 5 estilos de conflicto que surgen en las peleas y cómo identificar cada uno, según la psicología

Reconocer el propio patrón ante un desacuerdo es el primer paso para frenar la escalada emocional y evitar que el conflicto se convierta en una fuente crónica de estrés físico y emocional

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estilo de competir busca imponer una posición y puede acelerar una decisión, pero también generar desprecio o resentimiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conflicto no es un “error” que hay que evitar a toda costa: aparece en parejas, amistades y ámbitos laborales, y puede incluso mejorar la comprensión mutua si se maneja bien. Pero la forma en que cada persona discute —su estilo de conflicto— puede empujar la conversación hacia soluciones o, al contrario, sostener un nivel de estrés que se acumula.

Según psicólogos y especialistas consultados por Women’s Health, suelen agrupar estas respuestas en cinco estilos principales, definidos por dos ejes: cuánta asertividad (cuánto empujás por lo que querés) y cuánta cooperación (cuánto considerás lo que quiere la otra persona).

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En esa lógica, el punto de partida no es “ganar” una discusión, sino entender qué patrón activas bajo presión. Para Rufus Spann, terapeuta citado por el medio, conocer esos estilos permite que una pelea se convierta en una oportunidad de crecimiento, en lugar de un choque repetido con el mismo final.

Antes de identificarte con uno, una advertencia clave: no existe un estilo “ganador” en todos los escenarios. El mismo comportamiento puede servir para destrabar una decisión puntual o, si se vuelve crónico, deteriorar el vínculo y elevar la tensión emocional.

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Los cinco estilos de conflicto: qué son y cómo suelen verse en la práctica

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estilo de comprometer ofrece un punto medio entre las partes, pero puede dejar problemas de fondo sin resolver - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El marco que usa Women’s Health proviene del Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI), una herramienta que clasifica la conducta frente a desacuerdos combinando asertividad y cooperación. De esa mezcla surgen cinco estilos.

Ese mismo esquema aparece descrito y aplicado en literatura académica indexada: por ejemplo, un estudio publicado en PubMed sobre estilos de conflicto en personal médico utiliza el TKI y trabaja con sus cinco modos:

  1. Competir (o forzar). Suele aparecer cuando una persona insiste en imponer su punto —por ejemplo, elevando la voz o desestimando el aporte del otro—. Es un enfoque asertivo y poco cooperativo, por lo que puede dejar a la otra parte con sensación de desprecio o resentimiento. Aun así, la psicóloga Stefanie Mazer (citada por el artículo) señala que puede servir para llegar rápido a una decisión.
  2. Evitar. Es poco asertivo y poco cooperativo: la persona se cierra, cambia de tema o esquiva la conversación para no confrontar. Puede ser útil para que discusiones pequeñas no escalen, pero el costo aparece después: lo no resuelto se acumula y puede generar distancia y frustración a largo plazo.
  3. Acomodar. Es el perfil de quien cede para mantener la paz, incluso si eso implica ignorar sus propias necesidades. Alivia el momento y puede mostrar cuidado por el vínculo, pero si se vuelve un patrón fijo, suele alimentar resentimiento, sobre todo cuando uno sacrifica su voz de forma repetida.
  4. Colaborar: según Spann, se presenta como el estilo más constructivo. Es asertivo y cooperativo: ambas partes se involucran, comparten lo que les pasa y buscan una solución que funcione para los dos. El punto débil es el tiempo y la carga emocional: exige paciencia y energía, algo difícil cuando las emociones ya están altas.
  5. Comprometer. Aquí los dos resignan parte de lo que quieren para llegar a un punto medio. Es moderadamente asertivo y cooperativo. Puede dar soluciones rápidas y una sensación de “juego limpio”, pero Mazer advierte que a veces nadie queda del todo conforme y los problemas de fondo pueden seguir sin resolverse.

Por qué tu estilo puede afectar tu salud: estrés sostenido, síntomas físicos y señales de alerta

Un hombre con traje y una mujer con camisa blanca se sientan frente a frente en una mesa de madera, con documentos y bebidas sobre ella.
El estilo de acomodar preserva la paz en el momento, pero suele derivar en resentimiento cuando una persona cede sus necesidades de forma repetida - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque tanto Spann como Mazer no lo presentan como un diagnóstico clínico, sí describe efectos concretos cuando el conflicto se vuelve una fuente constante de tensión. Por ejemplo, dentro de los signos asociados al burnout y al estrés crónico en la dinámica de conflicto, el artículo menciona síntomas físicos como dolores de cabeza, dolores de estómago y mayor frecuencia de enfermedades.

En ese sentido, el problema no es discutir una vez: es repetir un circuito que mantiene el cuerpo en estado de alarma.

Los especialistas señalan, además, que algunas personas reaccionan al conflicto con emoción intensa y demandas de reafirmación, a veces por miedo profundo al rechazo o al abandono. Es por eso que Mazer advierte que observa con frecuencia ese patrón “ansioso”: en el choque, uno empuja por cercanía y el otro necesita espacio, y esa combinación puede intensificar el malestar de ambos si no se reconoce a tiempo.

Para Spann, en tanto, el beneficio de identificar el estilo no es etiquetarse, sino ganar autoconciencia: ver el patrón cuando aparece, frenar antes de responder y elegir una estrategia que reduzca la escalada.

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